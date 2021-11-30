姜麗文一歲唔夠親生媽媽已走佬 父親秦沛為爭撫養權傾家蕩產：乜都畀晒佢

姜麗文雖然有好戲爸爸秦沛撐腰，但入行多年都是靠自己向上爬，近年她憑《開心速遞》外傭「Lisa」一角入晒屋，早前又在台慶劇《星空下的仁醫》中飾演病童母親，演技大獲好評，終於唔使因父之名。日前姜麗文接受訪問自揭年幼時秦沛為爭一對子女撫養權，不惜傾家蕩產，亦因為這個原因，令姜麗文與哥哥姜文杰更加懂事。

撰文：東方新地 圖片：《1圈圈 星光背後》影片截圖、[email protected]、東方新地圖片庫