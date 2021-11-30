姜麗文一歲唔夠親生媽媽已走佬 父親秦沛為爭撫養權傾家蕩產：乜都畀晒佢
撰文：東方新地 圖片：《1圈圈 星光背後》影片截圖、[email protected]、東方新地圖片庫
姜麗文為爭撫養權變窮
姜麗文與父親秦沛感情深厚，日前在商台節目《1圈圈 星光背後》，姜麗文首度公開講親生母親：「我親生媽咪喺我1歲前已經走咗，我真係冇乜feeling，亦唔係嬲，爸爸為咗可以keep我同哥哥可以喺埋一齊，佢乜嘢都畀晒佢(生母)，我非常之感恩，覺得爸爸好偉大。嗰陣86年，啱啱贏咗《 癲佬正傳 》金像獎最佳男配角 ，佢再變番窮喎！嗰時阿爸為養家咩都接咩都做，我哋喺片場見證住佢拍戲好辛苦，覺得佢真係無得頂！」
秦沛是Long D爸爸
在片場長大的姜麗文，看住秦沛在高溫40度下拍戲，兩兄妹深深感到父親的偉大，所以無論兒時讀書或出來工作，他們都會更加努力做好自己。談到以前經常與秦沛分隔兩地，姜麗文說：「其實佢係Long D爸爸，成日工作飛來飛去，不過佢成日都寫嘢同畫嘢，又會送禮物畀我哋，等我哋覺得佢成日都陪住我哋。」
從來冇買過名牌
姜麗文曾與哥哥姜文杰自資出碟，以歌手身份在香港出道，錢賺唔到生活拮据，他們都從來不向父親伸手：「爸爸實在太勤力喇，佢已經76歲，我憑乜嘢用佢多年嚟儲嘅錢呢？佢係咪應該用呢啲錢同我媽咪(指繼母)享受生活過二人世界呢？我到依家都未買過名牌，自己生存到就冇問題。」即使秦沛曾提議出錢畀姜麗文買樓做首期，她都拒絕。
60蚊盒士多啤梨都買唔起
當姜麗文回憶與哥哥姜文杰耗盡20萬積蓄，製作三首歌的EP，就更加點滴在心頭：「我咃除咗租錄音室，仲要請樂手，攝影師同拍MV……好快已經使咗20萬。第一年做新人，我哋只賺咗萬幾蚊，試過窮到去超巿，想買一盒好想食嘅士多啤梨，60蚊我都買唔起，最後喊住走，好彩阿爸唔知呢件事，嗰陣時真係好辛苦！」
重提最傷心的一次
對於主持重提患抑鬱症，姜麗文承認是因為失戀導致：「我嗰時都唔知自己患抑鬱症，覺得失戀唔開心好合理吖！不過嗰個係人生最大嘅失戀，OH MY GOD！嗰個痛苦係到依家都…..所以我拍《星空下的仁醫》隨時都可以喊得出，因為當時嗰個Hurt好大！(當中係咪包括對方出軌？)OH！好老實講，我到依家都真係唔知！唉！唔好講呢啲……我試過三次想死，就係有呢個病，我依家先識得更愛、更錫自己！」眾所周知，姜麗文患抑鬱症前曾與鄭俊弘拍拖多年，因為這次情傷，她試過4年冇拍拖，17年終於覺得自己準備好，在朋友介紹下認識現在的未婚夫Pakho，二人一拍即合，至今都未曾鬧過交。