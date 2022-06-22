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荃灣肉檔AK被網軍反擊 網民狂改圖黑劉宋威 建華打手忙補鑊

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荃灣豬肉分割員威威劉宋威一夜成名，狂接廣告豬籠入水，勁到有粉絲應援團，不過人怕出名，最近負面新聞不絕，除爆出曾做傳銷及撈偏外，又被YouTuber爆由建華打手一手捧紅，威威為挽留師奶心，哽咽拍片哭訴澄清，不過情況未有好轉。近日社交網開始出現大量黑粉，成立了「除罩威威留餸區」的fb群組，不斷發放威威的負面資訊，更有網民爆出建華威威豬發出攻擊警告。

威威 fb群組「除罩威威留餸區」fb封面圖
fb群組「除罩威威留餸區」fb封面圖（圖片來源：fb＠除罩威威留餸區）

網民成立「除罩威威留餸區」群組

「除罩威威留餸區」現時已經過千人follow，入面除咗大量威威改圖之外，仲有唔少威威的負面評論，該群組管理員仲強調「呢度係擺明反威佬嘅，撐佢嘅唔該死返去佢個打手豬欄，一句到尾，撐佢嘅post一律會delete」，打正旗號係威威的黑粉！

威威 群主示威
群主示威。（圖片來源：fb＠除罩威威留餸區）

反威威行動即被建華PR警告

近日有gp友於「除罩威威留餸區」出po指自己黑威威後竟然被一名網民警告會受到攻擊？有網民把有關post搵出，發現疑似是建華PR或是建華打手之一，不斷幫威威同埋建華集團做宣傳。不過該名網民亦有留言解釋只係講笑，似乎唔係真係要攻擊該gp友，後來被gp友追問「PR好忙」時，該網民完全無否認，仲話自己有少少忙，表示身不由己，都想做少啲嘢，似乎幫威威搞宣傳都係一件苦差。

威威 群友指自己被凶
群友指自己被凶。（圖片來源：fb＠除罩威威留餸區）
威威 群友搵出建華pr
群友搵出疑似建華PR。（圖片來源：fb＠除罩威威留餸區）
威威 建華pr直認
疑似建華PR直認自己想做少啲嘢。（圖片來源：fb＠除罩威威留餸區）

群內威威改圖：

威威 黑粉改圖
黑粉改圖。（圖片來源：fb＠除罩威威留餸區）
威威 黑粉改圖
黑粉改圖。（圖片來源：fb＠除罩威威留餸區）

荃灣爆紅豬肉威威劉宋威紅遍香港，狂接廣告job，不過所謂人紅是非多，最近不斷被人爆出唔同黑材料，威威更因為咁而哽咽拍片哭訴澄清，真係哭在佢身痛在師奶心。事件仲未完，近日又有Youtuber拍片以人肉大搜索的方式搵出之前被傳出威威疑似背後被建華集團操控一事，發現威威爆紅其背後來龍去脈真係堅有安排？粉絲應援團的開創人都係建華集團一員？！

威威
（圖片來源：youtube＠Jer仔）

應援團管理員都係建華集團嘅人

Youtube頻道《Jer仔》於6月17日拍片指出威威係由一班打手棒紅的說法「踢爆！荃灣豬肉佬威威由一班打手捧紅？應援團管理員根本就係建華集團嘅人！」Jer仔指自己經過幾小時的人肉搜索，發現威威現時fb的應援團管理員原來就係當日將威威合照擺上網，隨即令威威爆紅嗰位女士，再發現原來嗰位女士亦都係建華集團的一員，網民亦爆出該女士根本就係建華集團的PR，其fb早已經常為建華集團賣廣告做宣傳，而且威威的fb應援團只會po 威威的正面嘢，負面嘢係唔會被通過出po。而早前威威接受傳媒訪問時，曾指出該位女士「只是一位經常幫襯熟客」！

豬肉威威 youtuber 威威 令威威爆紅的合照，該女士就係建立威威fb應援團的管理員
令威威爆紅的合照，該女士就係建立威威fb應援團的管理員。（圖片來源：YouTube＠Jer仔）
豬肉威威 youtuber 威威 該女士於fb不斷幫建華集團賣廣告
該女士於fb不斷幫建華集團賣廣告。（圖片來源：youtube＠Jer仔）
豬肉威威 youtuber 威威 該女士成立管理員
該女士成立威威應援團，並成為管理員。（圖片來源：YouTube＠Jer仔）

威威fans都係建華集團的打手

YouTuber Jer仔再指出威威的fans有好多都係建華集團的打手，因為威威有啲相明顯唔係由普通師奶影出嚟，但就裝作係「偶遇威威」偷影咁。Jer仔更指威威現時的「暖男形象」只不過靠呢班打手營造出嚟的「人設」。其實早前威威啱啱爆紅時，陳志雲的YouTube頻道《志雲頻道 stephenchannel》就將威威做嘢的豬肉檔起底，發現背後係建華集團所經營，即被爆出威威疑似係被建華集團捧出來的KOL一事。

豬肉威威 youtuber 威威 好多威威豬影相技術高超
好多威威豬(威威粉絲)影相技術都好高超。（圖片來源：youtube＠Jer仔）

YouTuber踢爆威威完整影片：

威威的出現，被指一開始就是一場PR戰術，近日被愈揭愈多，反威威熱潮一觸即發。

撰文：東方新地圖片來源：fb＠除罩威威留餸區、YouTube＠Jer仔資料或影片來源：YouTube＠Jer仔

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