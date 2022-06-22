荃灣肉檔AK被網軍反擊 網民狂改圖黑劉宋威 建華打手忙補鑊
網民成立「除罩威威留餸區」群組
「除罩威威留餸區」現時已經過千人follow，入面除咗大量威威改圖之外，仲有唔少威威的負面評論，該群組管理員仲強調「呢度係擺明反威佬嘅，撐佢嘅唔該死返去佢個打手豬欄，一句到尾，撐佢嘅post一律會delete」，打正旗號係威威的黑粉！
反威威行動即被建華PR警告
近日有gp友於「除罩威威留餸區」出po指自己黑威威後竟然被一名網民警告會受到攻擊？有網民把有關post搵出，發現疑似是建華PR或是建華打手之一，不斷幫威威同埋建華集團做宣傳。不過該名網民亦有留言解釋只係講笑，似乎唔係真係要攻擊該gp友，後來被gp友追問「PR好忙」時，該網民完全無否認，仲話自己有少少忙，表示身不由己，都想做少啲嘢，似乎幫威威搞宣傳都係一件苦差。
群內威威改圖：
荃灣爆紅豬肉威威劉宋威紅遍香港，狂接廣告job，不過所謂人紅是非多，最近不斷被人爆出唔同黑材料，威威更因為咁而哽咽拍片哭訴澄清，真係哭在佢身痛在師奶心。事件仲未完，近日又有Youtuber拍片以人肉大搜索的方式搵出之前被傳出威威疑似背後被建華集團操控一事，發現威威爆紅其背後來龍去脈真係堅有安排？粉絲應援團的開創人都係建華集團一員？！
應援團管理員都係建華集團嘅人
Youtube頻道《Jer仔》於6月17日拍片指出威威係由一班打手棒紅的說法「踢爆！荃灣豬肉佬威威由一班打手捧紅？應援團管理員根本就係建華集團嘅人！」Jer仔指自己經過幾小時的人肉搜索，發現威威現時fb的應援團管理員原來就係當日將威威合照擺上網，隨即令威威爆紅嗰位女士，再發現原來嗰位女士亦都係建華集團的一員，網民亦爆出該女士根本就係建華集團的PR，其fb早已經常為建華集團賣廣告做宣傳，而且威威的fb應援團只會po 威威的正面嘢，負面嘢係唔會被通過出po。而早前威威接受傳媒訪問時，曾指出該位女士「只是一位經常幫襯熟客」！
威威fans都係建華集團的打手
YouTuber Jer仔再指出威威的fans有好多都係建華集團的打手，因為威威有啲相明顯唔係由普通師奶影出嚟，但就裝作係「偶遇威威」偷影咁。Jer仔更指威威現時的「暖男形象」只不過靠呢班打手營造出嚟的「人設」。其實早前威威啱啱爆紅時，陳志雲的YouTube頻道《志雲頻道 stephenchannel》就將威威做嘢的豬肉檔起底，發現背後係建華集團所經營，即被爆出威威疑似係被建華集團捧出來的KOL一事。
YouTuber踢爆威威完整影片：
威威的出現，被指一開始就是一場PR戰術，近日被愈揭愈多，反威威熱潮一觸即發。
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