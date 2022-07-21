愛回家｜「荃灣肉檔威威」登場抽水味濃 揭示素人爆紅內幕諷刺事實

荃灣豬肉檔威威（劉宋威）近月成為網絡熱話，日前除罩拍攝了首個電視廣告，早前網上就瘋傳一張疑似荃灣豬肉檔威威（劉宋威）在街市拍攝《愛·回家之開心速遞》的照片，令人猜測威威是否已進駐TVB拍《愛回家》，事後卻證實相中人其實是「Terry」李偉健扮演的，這集Terry扮威威的抽水劇情，即將在今晚（7月21日）第1661集《愛回家》播出。