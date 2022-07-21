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愛回家｜「荃灣肉檔威威」登場抽水味濃 揭示素人爆紅內幕諷刺事實

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荃灣豬肉檔威威（劉宋威）近月成為網絡熱話，日前除罩拍攝了首個電視廣告，早前網上就瘋傳一張疑似荃灣豬肉檔威威（劉宋威）在街市拍攝《愛·回家之開心速遞》的照片，令人猜測威威是否已進駐TVB拍《愛回家》，事後卻證實相中人其實是「Terry」李偉健扮演的，這集Terry扮威威的抽水劇情，即將在今晚（7月21日）第1661集《愛回家》播出。

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呢個係真・荃灣豬肉檔威威（圖片來源：[email protected]_608）
威威 威威每次出席公開活動都有大班女粉絲追捧。
威威每次出席公開活動都有大班女粉絲追捧。（圖片來源：[email protected]_608）

《愛回家》抽水威威 爆紅事件

TVB處境喜劇《愛·回家之開心速遞》不時都會抽水最新時事熱話，早前網上突然瘋傳一張疑似威威拍《愛回家》的照片，事源一名網民撞到《愛回家》劇組正在戶外拍攝，見到一班師奶包圍住疑似威威身影的人打卡影相，懷疑TVB睇中現時紅爆的威威，因此邀請他入駐《愛回家》以對撼ViuTV。但原來這個疑似的「威威」的人其實是《愛回家》的Terry（李偉健），相信他只是在劇中模仿威威，向其爆紅事件抽水。

威威 Terry扮威威抽水一幕被網民拍下，在網上瘋傳，當日大小姐、送水輝同舅父KC都在場。
Terry扮威威抽水一幕被網民拍下，在網上瘋傳，當日大小姐、送水輝同舅父KC都在場。（圖片來源：《愛．回家》外景拍攝圖）

「豬肉路人甲」驚變「萬人迷」

《愛·回家之開心速遞》在本周四（7月21日）第1661集標題為「豬肉路人甲」，劇情講述龍力王（Terry）眼見蔥頭、樹根廣受粉絲歡迎，相反他卻半紅不黑，不禁大受打擊，渴望能夠增加知名度。此時潮偉為Terry接了一部網劇，Terry將在劇中飾演一名飽歷滄桑的「豬肉佬」，角色極有發揮。Terry設法為角色做好準備，潮偉因此安排他低調地在肉檔「實習」，喬裝後的Terry形象大變，卻意外地大受歡迎，讓他初嘗當「萬人迷」的感覺，有唱片公司高層更接洽Terry，欲拉攏他加入樂壇……

威威 有網民大讚Terry比正版威威更有型，但亦有網民認為Terry嘅扮相少咗紋身呢個精粹，就完全唔似威威！
有網民大讚Terry比正版威威更有型，但亦有網民認為Terry嘅扮相少咗手臂上嘅一大片紋身，就完全唔似威威！（圖片來源：《愛回家》截圖）
威威 原來全部係潮偉嘅安排
原來全部係潮偉嘅安排（圖片來源：《愛回家》截圖）

即睇《愛回家之開心速遞》第1661集「豬肉路人甲」預告：

重溫威威為拍廣告首次除罩現真身 做老本行分割豬肉

曾被指貌似MIRROR成員AK的荃灣豬肉佬威威（劉宋威）近日首次拍攝電視廣告，內容以威威「除罩」展現真面目做賣點，讓他全程「做自己」，拍攝他在豬肉檔切割豬肉的畫面，在廣告曝光後，網民都將焦點放在威威「除罩」後的真面目上，並呈現出兩極的反應。

荃灣ak豬肉威威 威威生活照。
威威爆紅後在社交網非常活躍。（圖片來源：[email protected]_608）

威威首度「除罩」拍廣告 最擔心笑得唔好睇

第一次在鏡頭前「除罩」演出，威威直言初期面對鏡頭比較生硬害羞：「在脫下口罩後，大家不再只看著我的眼睛，更要兼顧笑容。剛開始時我還是有點不習慣，而且有點怕醜…腦海中常常想很多：『我這樣笑好嗎？要露齒嗎？不笑的話眼睛要看哪裡？』想太多的話便令效果不太好。幸好導演和工作人員們都對我十分有耐心，導演亦給予很多不同的指導，令我慢慢習慣在鏡頭前的感覺。真的十分感謝他們的耐心和教導。」

威威 得悉拍攝時要除下口罩，威威坦言感到緊張萬分。
得悉拍攝時要除下口罩，威威坦言感到緊張萬分。（圖片來源：廣告商提供）
威威 威威笑言太太對他今次「除罩」演出，竟比他更著緊：「老婆常常提醒我剃鬚剃乾淨啲，笑我平常因為戴口罩懶剃鬚。」
威威笑言太太對他今次「除罩」演出，竟比他更著緊：「老婆常常提醒我剃鬚剃乾淨啲，笑我平常因為戴口罩懶剃鬚。」（圖片來源：廣告商提供）
威威 威威在廣告中做回老本行分割豬肉，展現出強勁的臂力。
威威在廣告中做回老本行分割豬肉，展現出強勁的臂力。（圖片來源：廣告商提供）
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（圖片來源：[email protected]威威 劉宋威）

威威做回老本行拍攝 被網民笑大鼻

威威又講到對是次廣告拍攝，感覺既興奮又激動：「今次能夠參與廣告拍攝實在感到很興奮，特別是當導演和我講解廣告大綱時，得悉拍攝地點是在自己熟悉的豬肉檔，可在拍攝時做回自己的老本行實在開心不過！」不過網民對他今次「除罩」現出真面目反應兩極，有網民大讚他「冇帶口罩都好靚仔」、「幾好睇～好自然」、「除了口罩更型」等等，亦有網民勁彈他「個鼻好大個」、「大鼻龜」、「執得咁勁」等等。

威威 廣告中有幾位女士不停讚歎威威好有型。
廣告中有幾位女士不停讚歎威威好有型。（圖片來源：[email protected] Nutrition）
威威 廣告商指威威從一個街市的肉類分割員成為話題人物，情況十分獨特，因此決定把這真實故事描述成廣告主軸。
廣告商指威威從一個街市的肉類分割員成為話題人物，情況十分獨特，因此決定把這真實故事描述成廣告主軸。（圖片來源：[email protected] Nutrition）
威威 最後威威仲同幾位女士一齊擺chok pose。
最後威威仲同幾位女士一齊擺chok pose。（圖片來源：[email protected] Nutrition）
威威 最後威威都係無露齒笑到。
最後威威都係無露齒笑到。（圖片來源：[email protected] Nutrition）

即刻去片睇威威首個廣告：

荃灣ak豬肉威威 網民貼出威威疑似黑社會的相片。
其實之前都有網民流出過疑似威威冇戴口罩的相片，相中冇著上衫的威威正與一名作性感打扮的女士合照。（圖片來源：LIHKG區截圖）
威威 又有網民於威威的黑粉專頁爆料激動指威威話自己唔係古惑仔之說法係講大話！指事實係威威係跟新x安，仲爆埋威威的大佬名同兄弟名出嚟，亦指平時啲人叫佢劉宋，唔係叫威威 。
此外又有網民於威威的黑粉專頁爆料貼出疑似威威的相片，激動指威威話自己唔係古惑仔之說法係講大話，又指平時啲人叫佢劉宋，唔係叫威威 。（圖片來源：fb＠除罩威威留餸區）
威威 網民恕斥威威唔好再扮暖男，指佢一腳踏幾船，就連威威嫂的朋友都知？！
網民又怒斥威威唔好再扮暖男，指佢一腳踏幾船。（圖片來源：fb＠除罩威威留餸區）

撰文：東方新地（部分內容轉載自New Monday）圖片來源：[email protected]_608、《愛回家》外景拍攝圖、《愛回家》截圖資料或影片來源：[email protected] (official)

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