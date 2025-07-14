《娛樂圈夫人》重磅回歸 張與辰趙浚承首戰音樂劇 陳友自爆「騷後抑鬱」

香港本地的百老滙式音樂劇《娛樂圈夫人》將於今年9月26-28日再度上演。去年12月首演的六場演出皆座無虛席，受到眾多圈內人士和觀眾的熱烈支持，包括鍾鎮濤、鍾嘉欣、張德蘭、黎諾懿、苟云慧、肥媽、黑妹、吳大強、歐瑞強、陳貝兒、夏韶聲、黃劍文等一致好評。劇情感人催淚，演出精彩無比。