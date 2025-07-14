《娛樂圈夫人》重磅回歸 張與辰趙浚承首戰音樂劇 陳友自爆「騷後抑鬱」
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香港本地的百老滙式音樂劇《娛樂圈夫人》將於今年9月26-28日再度上演。去年12月首演的六場演出皆座無虛席，受到眾多圈內人士和觀眾的熱烈支持，包括鍾鎮濤、鍾嘉欣、張德蘭、黎諾懿、苟云慧、肥媽、黑妹、吳大強、歐瑞強、陳貝兒、夏韶聲、黃劍文等一致好評。劇情感人催淚，演出精彩無比。
陳友自資圓夢！兩年心血打造音樂劇傳奇
《娛樂圈夫人》故事靈感源自「温拿樂隊」的鼓手陳友的真實經歷。透過重新編排的二十多首經典百老滙歌曲，故事講述了他與太太在疾病中的真實挑戰，同時探討了父子、朋友之間的現實處境，以及娛樂圈中的興衰過程，進而反映人生中重要的價值次序。
由陳友自資及編寫的《娛樂圈夫人》音樂劇歷時兩年籌備，首次嘗試監製音樂劇的陳友投入程度非常高，音樂劇得到極高評價獲很大滿足感。在完成首輪的六場演出後，他感到一絲失落，坦言因為演出結束的空虛感令他有「騷後抑鬱」，幸好今年9月能取的場地檔期在荃灣大會堂再次演出，重新投入全情。
中年好聲音加持！張與辰、趙浚承首戰音樂劇
《中年好聲音3》的張與辰、趙浚承將加盟《娛樂圈夫人》的重演。兩人去年觀看了首度演出後，深受其故事和歌舞的感染，沒想到這次重演時被陳友邀請參與，張與辰、趙浚承兩人都是首次嘗試音樂劇演出，感到興奮及十分期待。《娛樂圈夫人》音樂劇將於7月22日在鄰住買平台開放優先訂票。相信這次重演的嶄新組合將給觀眾帶來新鮮驚喜。
圖片來源：大會提供資料或影片來源：原文刊於新假期