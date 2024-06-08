Ian在《Hi MIRO！見面祭》感性分享：曾想過放棄娛樂圈

陳卓賢6月9日生日，即將踏入30＋1喇！為隆重其事，陳卓賢國際歌迷會喺今日舉辦「Inimitable:I-nfinity Ian Chan Birthday Party 2024」生日應援派對，選址灣仔會展，在此之前的晚上，在九龍灣國際展貿中心舉行的《Hi MIRO！見面祭》中，陳卓賢（Ian）以一身黃色冷外套亮相，其鮮明的打扮引起了現場粉絲的熱烈反應。

