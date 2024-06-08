Ian在《Hi MIRO！見面祭》感性分享：曾想過放棄娛樂圈
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陳卓賢6月9日生日，即將踏入30＋1喇！為隆重其事，陳卓賢國際歌迷會喺今日舉辦「Inimitable:I-nfinity Ian Chan Birthday Party 2024」生日應援派對，選址灣仔會展，在此之前的晚上，在九龍灣國際展貿中心舉行的《Hi MIRO！見面祭》中，陳卓賢（Ian）以一身黃色冷外套亮相，其鮮明的打扮引起了現場粉絲的熱烈反應。
Ian不僅與粉絲進行了互動遊戲，還向他們表達了深情的感謝，這段長達四分鐘的表白讓現場氣氛達到高潮。
「可能表面上一啲說話，未必好將自己內心嘅嘢，用言語間同大家分享，但其實有好多嘢都默默擺喺個心度，而每一次多謝大家都係好衷心咁多謝，冇大家嘅支持，今日就唔會有企喺臺上邊呢一個嘅我，好多謝你哋。」
他續指自己係有經歷過一啲情緒唔好及更加將自己收埋嘅時候，多謝大家一路默默陪伴同支持，令他一步一步行落去。
Ian 面對困難的坦白
Ian坦承曾經考慮過離開娛樂圈的念頭。「其實之前有年幾兩年嘅時間，經常諗想放棄，好怕做呢一行，做呢一行要面對嘅嘢好多，做音樂寫歌已經唔係當初咁純粹，但係的確大家都未放棄我嘅時候，我又覺得我唔可以放棄，所以好多謝你哋嘅出現。」
他透露，在不開心的時候，會透過瀏覽粉絲的Instagram頁面或祕密查看Telegram群組的討論，這些都成為了他的動力來源，激勵他要做好音樂，希望粉絲能感受到他的用心。
「多謝你哋原諒一個平時唔係好多甜言蜜語，或者同大家好似比較少傾偈交流嘅我，我平時自己都好少同人傾偈，多謝你哋嘅包容、耐性。其實如果比我遇到一個我自己咁嘅人，我都未必有好大耐性同佢去接觸，或者花心機去了解呢一個人，但係我覺得你哋有段時間比起我更加了解我自己，願意付出好多耐性去陪伴我、見證住我嘅所有，所以我相信將來會越嚟越好，大家都越嚟越好，多謝。」
圖片來源：MIRROR We Are