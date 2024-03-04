婚後事｜王敏奕20秒白滑香肩極誘惑場面曝光 獲網民封「最甜慾望化身」
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由林肯監製、黃秉怡編審的《婚後事》逢周一至五晚九點半翡翠台播映，主要演員包括羅子溢、陳自瑤、黎諾懿、賴慰玲、羅天宇及王敏奕等。今晚（4日）一集的視點主角，終於輪到千呼萬喚的「致命誘惑」Mira（王敏奕飾）出場，令人期待！
王敏奕被封「最甜美慾望化身」
這次突破純情框框演繹「最姣小三」的王敏奕，首周出場時間雖然不多，但已獲內地網民封為「最甜美慾望化身」，加上大家期待Mira出場後，能為潘善仁（羅子溢飾）有否真正出軌帶來終極答案，故Mira一角可謂引爆香港及內地網民期待值。
大晒香肩極盡嫵媚
今日劇組率先發布今晚一集精彩場口，原來王敏奕將會上演一場為時20秒的「終極誘惑」場口；照片所見，鏡頭先是closeup敏奕一雙電眼，之後大晒香肩的敏奕，將極盡嫵媚卻又帶點含羞的面向鏡頭，眼神更是饒有深意，火辣度爆燈。另外相關場口的鏡頭處理亦相當特別，加入了大量的形容詞包括「吞噬」、「如雪」、「出軌」、「像火」及「張狂地燃燒」等，到底為何敏奕角色會有這樣走向？密切留意今晚第六集《婚後事》。
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圖片來源：TVB