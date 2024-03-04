婚後事｜王敏奕20秒白滑香肩極誘惑場面曝光 獲網民封「最甜慾望化身」

由林肯監製、黃秉怡編審的《婚後事》逢周一至五晚九點半翡翠台播映，主要演員包括羅子溢、陳自瑤、黎諾懿、賴慰玲、羅天宇及王敏奕等。今晚（4日）一集的視點主角，終於輪到千呼萬喚的「致命誘惑」Mira（王敏奕飾）出場，令人期待！