婚後事

婚後事｜陳自瑤多層次喊功睇到好心痛 出浴鏡頭表情勁有戲

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Keith

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《婚後事》繼首集以潘善仁（羅子溢飾）視點揭開序幕後，昨晚（27 日）一集輪到以張明芯 Emma（陳自瑤Yoyo 飾）視點講故事。在善仁眼中，明芯是吃醋暴走、蠻不講理而又狠心的癲喪妻，但來到 Emma 視點，卻揭開了不少 Emma 不為人知的辛酸。

陳自瑤終極崩潰堅決離婚

對與善仁婚姻早已失望透頂的 Emma，為了女兒、為了仍然愛著善仁，在 2015 年生日當天決定接受善仁送上的鑽戒並重新開始。可惜就在 Suppose 最美滿的一刻，Emma 因為一則訊息對善仁再度起疑，爬完善仁手機再爬疑似小三 Mira（王敏奕飾）社交網，及摷出善仁撰寫的《婚後事》「鞭屍」，結果因被某些字句及字眼觸動，Emma 終極崩潰堅決離婚。為了挽回女兒潘悅（鄭淽月飾）支持，Emma聯同好友 Gina（賴慰玲飾）向善仁設局，令善仁與 Mira 陷入被公審困境的同時，亦破碎了悅悅的心…昨晚是明芯視點，故相關間場全是明芯，其中一張身穿簡單白 Tee 的明芯望向鏡頭嫣然一笑，更獲網民大讚顏值爆燈兼仙氣十足。

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善仁曾經再求婚挽救婚姻。（圖片來源：TVB

第二集以「打離婚官司，如使七傷拳」為點題句子，以展示 Emma 為了爭贏悅悅撫養權，就連傷害自己也在所不計的決心，狠毒的同時亦很可悲。在 Emma 的視點，其實自己是到了零退路才對善仁出狠招；在尚未完全死心之前，Emma 無論面對冷酷不仁老爺（煒烈飾）的咄咄相逼、愛善仁多於自己的女兒的漠視、老公善仁的疑似背叛，以及一再累積的債務問題，Emma 都是裝堅強盡力平靜撐過去。

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喺明芯視點，對於要離婚，佢自己都好掙扎。（圖片來源：TVB

昨晚有兩句台詞相當可圈可點，在第一集，Emma 指控善仁一切都是「假架」，及質問善仁是否仍然掂記「那個女人」時，Emma 都是處於歇斯底里的狀態；但在Emma 視點，她是在心理醫生（陳庭欣飾）的診所裏申訴善仁「假仁假義」，全程表現的是驚恐、不安及不甘，憤怒反而佔極少部分；而問到是否仍惦記「那個女人」時，Emma 在自己的視點同樣沒有發癲，全程只是落淚委屈地訴說不安，我見猶憐，與第一集反差甚大！對於因為視點差異呈現了看似截然不同的故事，網民普遍覺得有趣，並有不少觀眾由首集的「善仁派」轉為「明芯派」，還有不少網民期待 Mira（王敏奕飾）視點，以找出善仁是否真的有出軌這個終極答案！蓬頭垢面＋頭髮凌亂＋麻甩大字形攤卧突顯醉態

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Yoyo 又好成功咁放下咗女神包袱，頹到。（圖片來源：TVB

Yoyo出浴鏡頭非常誘人

昨晚 Yoyo 亦再度大晒演技，除了繼續有暴走面，「委屈含淚樣」、「絕望爆喊」及「痛到冇知覺」等狀態均發揮得淋漓盡致；尤其被悅悅「狠心拋下」後在家飲悶酒一幕，更是徹底地放下女神包袱，蓬頭垢面、頭髮凌亂、面部浮腫兼麻甩地大字形攤在床上之餘，並大膽地全程零化妝上陣。Yoyo 受訪時坦言拍攝該幕前，有刻意「整殘自己」企圖增加說服力，笑言是「終極豁出去」。講到Yoyo豁出去，仲有一幕係出浴情節，鏡頭特寫身體部位，更擺出不同誘人姿勢非常誘人。

（圖片來源：）
講到Yoyo豁出去，仲有一幕係出浴情節，鏡頭特寫身體部位，更擺出不同誘人姿勢非常誘人。（圖片來源：TVB

遭女兒冷待贏盡同情 網民：真係感受到佢畀個囡一刀刀插入心嘅痛

除了肢體形態，Yoyo 該幕內心戲亦相當到位，由於 Emma 實在過於頹廢及爛醉，張母 Nancy（黎燕珊飾）遂喝止其再飲酒及苦勸 Emma 保持冷靜，惟 Emma 不但未有回復清醒，更極度心碎的爆出一句：「我點冷靜呀，我就嚟冇咗個女喇，我冇咗佢寧願死！」，說時委屈的淚水爭相奪眶而出，配以 Yoyo 痛至扭曲的五官，相當有感染力。

網民對於明芯遭女兒如此冷待的遭遇亦大表同情，更大讚 Yoyo演活身為人母的心痛感：「緊張你都係為你好，你大個咗就明」、「阿媽喊到咁都可以走得咁快，太慘了」、「喊死我，真係感受到佢畀個囡一刀刀插入心嘅痛」、「唔係淨係陪你玩先係好父母。」

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女兒悅悅係明芯嘅命根。（圖片來源：TVB）

噩夢場口首尾呼應別具用心

昨晚一集還不乏官能刺激位，劇組選擇以噩夢形式將 Emma 的心魔具體化，相關場口於劇集開首及結尾播放，首尾呼應的同時，並藉著同一場口做出驚人轉折。Emma 原來一直備受同一噩夢困擾，夢境中 Emma 被五花大綁，其間有神秘黑衣人爬上床向她施襲，劇集開首時，向 Emma 施襲的是善仁，但到了結尾，真正向Emma 施襲竟是她自己本人，做到驚人反轉的同時，亦呼應了昨晚點題句子：「打離婚官司，如使七傷拳」，足證劇集結構嚴謹。另 Yoyo 被綁場口由於將其美好身段表露無遺，獲網民大讚胸形靚之餘，Yoyo 的顏值及保養術亦大獲正評！

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呢個開場嘅噩夢，畫面夠晒震撼。（圖片來源：TVB）
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Yoyo呢一幕大晒美肌，亦係焦點所在。（圖片來源：TVB）

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圖片來源：圖片來源：TVB

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