婚後事｜陳自瑤多層次喊功睇到好心痛 出浴鏡頭表情勁有戲

《婚後事》繼首集以潘善仁（羅子溢飾）視點揭開序幕後，昨晚（27 日）一集輪到以張明芯 Emma（陳自瑤Yoyo 飾）視點講故事。在善仁眼中，明芯是吃醋暴走、蠻不講理而又狠心的癲喪妻，但來到 Emma 視點，卻揭開了不少 Emma 不為人知的辛酸。