子瑜Deep V激罕造型登內衣騷｜24小時賣斷全球同款內衣 網民：有望做代言人
TWICE成員子瑜日前以罕見Deep V造型登上知名內衣騷舞台，性感身材一覽無遺引發全球熱議。雖然因感冒失聲令演出略有瑕疵，但她的驚人帶貨能力再次獲得認證，穿著的粉紅色同款內衣竟在24小時內於全球多國賣斷市。究竟子瑜這次性感亮相有何魅力，能夠創下如此驚人的銷售紀錄？
子瑜Deep V造型24小時賣斷全球內衣
TWICE四位成員娜璉、志效、子瑜及Momo以四人限定組合模式登上Victoria’s Secret內衣騷舞台，成為首個在該品牌內衣騷演出的女團。子瑜當晚以粉紅色背心搭配同色系內衣及超短裙上場，罕見的狂野性感造型瞬間成為熱搜話題。更令人驚訝的是，她所穿著的粉紅色同款內衣在演出後24小時內於品牌官網賣斷貨，展現出驚人的帶貨實力，證明其在全球的超強號召力。
TWICE首登內衣騷舞台演唱失準仍獲讚
作為知名內衣品牌Victoria’s Secret去年重辦內衣騷後的第二年，今年再次邀請KPOP女團參與演出。繼去年BLACKPINK成員LISA的精彩表現後，TWICE四位成員接力登台演唱兩首金歌。雖然子瑜因感冒導致失聲，演出失準的片段在社交平台瘋傳，但網民仍然對她的靚樣和性感造型讚不絕口，認為她的視覺效果完全彌補了聲音上的不足。
Victoria’s Secret內衣騷歷年KPOP熱潮
Victoria’s Secret內衣騷自去年重新舉辦以來，便積極邀請KPOP女團參與演出，成功吸引亞洲市場關注。去年BLACKPINK成員LISA的演出已經在社交平台引發熱議，為品牌帶來巨大曝光度。今年TWICE的參與延續了這股KPOP熱潮，四位成員與內衣模特兒同台演出的畫面，再次證明韓流文化與時尚品牌結合的強大影響力。
網民熱議子瑜有望成品牌代言人
子瑜這次性感亮相不僅帶動同款內衣銷售，更讓粉絲對她未來發展充滿期待。網民紛紛留言表示「子瑜真係好靚」、「呢個造型太性感啦」、「帶貨能力真係無得頂」。更有不少粉絲推測子瑜有望成為該內衣品牌的代言人，認為她的美貌和影響力完全符合品牌形象。子瑜本人亦在社交平台開心分享內衣賣斷貨的消息，顯示對這次合作效果相當滿意。
圖片來源：Victoria's Secret直播圖片、周子瑜IG資料或影片來源：原文刊於新假期