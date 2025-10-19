子瑜Deep V激罕造型登內衣騷｜24小時賣斷全球同款內衣　網民：有望做代言人

TWICE成員子瑜日前以罕見Deep V造型登上知名內衣騷舞台，性感身材一覽無遺引發全球熱議。雖然因感冒失聲令演出略有瑕疵，但她的驚人帶貨能力再次獲得認證，穿著的粉紅色同款內衣竟在24小時內於全球多國賣斷市。究竟子瑜這次性感亮相有何魅力，能夠創下如此驚人的銷售紀錄？