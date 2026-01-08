存酒人13集｜鍾雪瑩俾8歲女搶戲 「賤女人」出場惹熱議！
廣告
ViuTV新劇《存酒人》劇情越趨白熱化，最新一集（第13集）驚喜連連，不但有新鮮出爐的金馬影后鍾雪瑩客串，更有天才小演員演技大爆發，被觀眾力讚為全集MVP，搶鏡過鍾雪瑩。與此同時，燁仔的母親「賤女人」終於出場，由41歲童顏女星扮演，被網民批評「接受唔到佢有咁大個仔！」
8歲女揮低媽咪鍾雪瑩成全集MVP
ViuTV新劇《存酒人》今集有金馬影后鍾雪瑩驚喜登場，飾演長期酗酒、疏於照顧女兒的「D媽」。她一出場就已經係飲醉酒坐在屋企門口，頹廢迷離的狀態，成功塑造出一個令人心痛的酗酒單親媽媽形象。而本集最大亮點，竟落在飾演鍾雪瑩8歲女兒「小D」身上。當燁仔（Tiger邱傲然飾）上門還酒時，小D以「小大人」的姿態獨自應對，對白清晰，氣場強大，其被迫早熟的懂事模樣，令觀眾心痛不已。有網民指：「今集 MVP係小D，做得好好！」
楊淇Tiger演母子惹熱議
另外，燁仔終於跟「賤女人」見面，並了解到她當年拋棄他改嫁的決定。劇集播出後，燁仔與他稱為「賤女人」的母親（楊淇飾）的選角亦引起網民討論。現實中Tiger已26歲，而楊淇為41歲，有網民指「接受唔到楊淇有咁大個仔！」、「造型上有啲啲勉強！」亦有網民大讚楊淇keep得好，與Tiger更似姊弟。
鬼妹鏡前悼阿當感動作者
主線之外，鬼妹（Asha徐㴓喬飾）在阿當（Lokman楊樂文飾）逝世後，穿着阿當買給她的裙子對鏡懷念的戲份，獲該劇原著小說作者、同時身兼編劇與編審的海笑力讚演繹恰到好處：「講到阿當，不得不說一直深愛他的鬼妹，一夜間失去愛人，情緒變化相當複雜，Asha演得剛剛好，把悲傷暫時放在仍未能接受現實的呆滯中，看到我心痛。」其壓抑而深沉的演繹，獲得幕後核心創作人的高度肯定。
關鍵詞存酒人13_鍾雪瑩
圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期