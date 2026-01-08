存酒人13集｜鍾雪瑩俾8歲女搶戲 「賤女人」出場惹熱議！

ViuTV新劇《存酒人》劇情越趨白熱化，最新一集（第13集）驚喜連連，不但有新鮮出爐的金馬影后鍾雪瑩客串，更有天才小演員演技大爆發，被觀眾力讚為全集MVP，搶鏡過鍾雪瑩。與此同時，燁仔的母親「賤女人」終於出場，由41歲童顏女星扮演，被網民批評「接受唔到佢有咁大個仔！」