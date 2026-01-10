《存酒人》大結局｜49歲學霸女神壓軸登場解十年之謎 最後存酒藏Tiger催淚心結！

ViuTV原創劇《存酒人》日前在一片讚譽聲中迎來大結局，最後一集「過客」不但為老闆雄哥（朱栢謙 飾）長達十年的執念畫上句號，更揭曉了終極彩蛋——息影多年的張新悅（Nicola）壓軸登場！劇集以一個充滿遺憾卻又溫暖的結局作結，留下催淚伏線，到底這個結局隱藏了多少秘密？