《存酒人》大結局｜49歲學霸女神壓軸登場解十年之謎 最後存酒藏Tiger催淚心結！
女神壓軸登場雄哥苦等十年終圓夢
ViuTV原創劇《存酒人》最大的懸念，莫過於令雄哥魂牽夢縈、甚至為她接手酒吧的女神Elaine究竟是誰？謎底在最後一刻揭曉，當張新悅緩緩步入「市井酒吧」，時間彷彿靜止，她就是雄哥苦等十年的答案。49歲的Nicola當年畢業於香港大學法律系，是娛樂圈公認的學霸之一，她笑言和朱栢謙合作感到緊張：「因為佢係做舞台劇，最勁就係記台詞。但係我係最驚記台詞嘅人，好彩今次比較多眉來眼去，唔係講咁多對白，所以都OK handle到。」她形容今次角色的愛情故事相信大家都會有共鳴：「有一種得不到，酸酸地但又有啲感性嘅感覺。因為得唔到，所以心入面永遠都放唔低。」為了要以最佳狀態拍攝，Nicola笑言有經常補眠、做好護膚程序和每日敷3塊面膜：「因為女神要好靚，所以盡力做好準備。不過今次個角色其實好靠其他人，喺佢哋眼中做得好就得㗎啦！」
「戒」酒憶亡父黃又南驚喜客串藏伏線
結局最後一支存酒意義重大——酒牌上只寫著一個「戒」字。當燁仔（邱傲然飾）得知存酒人的故事後，不禁勾起對「他」的回憶。鏡頭一轉，驚喜客串的黃又南登場，他扮演燁仔的亡父復哥！這支酒，正正就是父親留下的遺物，提醒著燁仔那段由酗酒走向新生的過去。現實中考獲的士、紅Van及巴士牌的黃又南，亦在社交網分享道：「揸車係我嘅興趣，演戲是我的職業及最愛。好開心參與……今次飾演一個爸爸。」這段父子情的追憶，為燁仔最後的決定埋下最感人的伏線，也讓觀眾為這段錯過的親情感到心酸。到底雄哥知不知道，他一手「拯救」回來的年輕人，其實就是他昔日客人復哥的親生兒子？
燁仔醉後解放邱傲然煞科戲後獲重生
隨著「市井酒吧」正式結業，燁仔與雄哥的債務亦一筆勾銷。目睹酒吧最後光景的他，最終衝動地作出重大決定——接手這個改變了他一生的地方。這個決定，象徵著燁仔由一個酗酒鬧事的憤世青年，真正成長為一個有擔當的男人。為慶祝劇集圓滿落幕，Tiger與一眾台前幕後昨晚齊聚一堂，舉行《存酒人》結局直播放映會。Tiger在社交網透露，劇中一場「醉倒街頭」的戲份，正是他的煞科戲。他形容：「完咗之後好似成個人都解放咗咁。」