「愛回家Laptop」孟希璘突宣布離巢 入行8年未做主角 IT部已走三人

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TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》再爆離巢潮，繼「何賊」謝可逸疑似被官網除名後，劇中IT部「Laptop」孟希璘昨日正式宣布告別無綫電視。入行8年來從未擔任主角的她，在社交平台發文感謝公司機會，並透露未來將專注經營網上頻道，同時繼續演員工作。這個突如其來的消息令不少觀眾感到意外，紛紛在網上表達惋惜之情。

孟希璘社交平台正式告別TVB

孟希璘昨日在Instagram發布長文宣布離巢決定，她寫道「bye bye Tvbuddy，估唔到都係比網民快過我講，我都估唔到會有bye bye buddy嘅一日。呢個地方帶比我8年好珍貴嘅回憶，開心多過唔開心，好多好多，暫別電視機lu~勿念。」她更特別拍攝影片回顧在無綫的演藝生涯，從第一部參演作品《十八年後的終極告白》開始，展示了她8年來不斷挑戰不同角色的歷程。對於過去從未擔任主角一事，她表示毫無怨言，反而感激每個角色帶給她的寶貴經歷。

孟希璘感激公司栽培機會

在告別文中，孟希璘特別感謝公司多年來的栽培和信任。她表示「公司畀我每一個角色，我都做咗，而且我係盡心盡力，全情投入咁去做。」她更透露在眾多角色中，《愛．回家之開心速遞》中的「Laptop」是最貼近她本人性格的角色，因此格外有感情。作為演藝世家出身的她，父親孟龍是曾獲金馬獎「最佳動作設計」的著名武術指導，家族中多人從事武打電影工作，她自小在邵氏宿舍成長，深受藝術氛圍薰陶。

《愛回家》IT部四人已走三人

孟希璘的離巢令《愛．回家之開心速遞》IT部出現重大變動，據了解，除了她之外，飾演「大力」的張韡騰和飾演「Whiskey」的周嘉全也相繼離開，意味著IT部三人組已經全數離巢，只剩下「Ivan」一人留守。
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網民不捨表達惋惜之情

孟希璘宣布離巢的消息一出，立即引起網民熱烈討論。不少觀眾在她的社交平台留言表達不捨之情，有網民留言「好捨不得Laptop，希望你在新平台發光發亮」、「8年來辛苦了，支持你的新發展」。她在回應中表示未來將專注經營網上頻道，同時強調「以後都唔會放棄演員呢個身份」，希望能夠在不同平台繼續滿足一直支持她的觀眾。對於她的決定，大部分網民都表示理解和支持，期待她在新的發展道路上能夠獲得更多機會。

《愛回家》小花半年冇工開要靠底薪開飯 呻公司制度變少咗工開

孟希璘 愛回家 （圖片來源：IG@ballmang）
（圖片來源：IG@ballmang）
孟希璘 愛回家 （圖片來源：IG@ballmang）
（圖片來源：IG@ballmang）
孟希璘 愛回家 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

孟希璘冇工開靠底薪生活

孟希璘15歲患上原發性雷諾氏綜合症，導致關節長期腫痛又經常發熱，須長時間接受治療。最近孟希璘就因為此病停工，不過早前佢接受訪問就透露心律不正同甲亢仍需時間康復，不過關節痛嘅情況就已經改善唔少。孟希璘更大爆停工以來都係靠積蓄來維持生活，並稱自己「都係有底薪嘅」，而且慳錢成習慣嘅孟希璘亦明白演藝行業的確會有好大落差。

孟希璘 愛回家 孟希璘（右）於《愛·回家之開心速遞》飾演Laptop。（圖片來源：youtube@TVB (official)）
孟希璘（右）於《愛·回家之開心速遞》飾演Laptop。（圖片來源：youtube@TVB (official)）
孟希璘 愛回家 孟希璘於《十八年後的終極告白》中飾演Jackie，更與楊秀惠有唔少對手戲。（圖片來源：《十八年後的終極告白》劇照）
孟希璘於《十八年後的終極告白》中飾演Jackie，更與楊秀惠有唔少對手戲。（圖片來源：《十八年後的終極告白》劇照）
孟希璘 愛回家 孟希璘於《痞子殿下》中激罕亦長髮造型示人。（圖片來源：《痞子殿下》截圖）
孟希璘於《痞子殿下》中激罕亦長髮造型示人。（圖片來源：《痞子殿下》截圖）

孟希璘呻公司變制度少咗工開

孟希璘亦透露TVB現時多數劇都係與內地視頻平台同步，因此拍劇嘅模式已經唔似以前流水式作業咁劇接劇，亦係新劇產量下降嘅原因。而且除咗自己外，公司亦有唔少同事都面臨冇工開嘅情況。

孟希璘仲提及父親孟龍亦與自己面臨類似情況，甚至幾年冇開過工。但係孟希璘就稱父親從來都冇放棄過，依然keep住研究電影製作，並於冇工開嘅日子揸van仔維持生活，令自己學識好好裝備自己，等機會來到時就盡情投入。

孟希璘 愛回家 孟希璘2018年加入TVB，並在唔少劇集中有亮眼嘅表現。（圖片來源：ig@ballmang）
孟希璘2018年加入TVB，並在唔少劇集中有亮眼嘅表現。（圖片來源：ig@ballmang）
孟希璘 愛回家 《飛常日誌》《把關者們》激罕黑絲制服Look著裙（圖片來源：TVB）
《飛常日誌》《把關者們》激罕黑絲制服Look著裙（圖片來源：TVB）
孟希璘 愛回家 《飛常日誌》《把關者們》激罕黑絲制服Look著裙（圖片來源：ig@ballmang）
《飛常日誌》《把關者們》激罕黑絲制服Look著裙（圖片來源：ig@ballmang）
孟希璘 愛回家 不過孟希璘就透露因為TVB拍劇模式改變，因此除咗自己外，唔少同事都一樣面臨住冇工開嘅情況。（圖片來源：ig@ballmang）
不過孟希璘就透露因為TVB拍劇模式改變，因此除咗自己外，唔少同事都一樣面臨住冇工開嘅情況。（圖片來源：ig@ballmang）
孟希璘 愛回家 孟希璘與父親孟龍都一樣熱衷於演藝事業。（圖片來源：網上圖片）
孟希璘與父親孟龍都一樣熱衷於演藝事業。（圖片來源：網上圖片）
孟希璘 愛回家 （圖片來源：IG@ballmang）
（圖片來源：IG@ballmang）
孟希璘 愛回家 （圖片來源：IG@ballmang）
（圖片來源：IG@ballmang）

圖片來源：IG@ballmang、TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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