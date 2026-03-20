「愛回家Laptop」孟希璘突宣布離巢 入行8年未做主角 IT部已走三人

TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》再爆離巢潮，繼「何賊」謝可逸疑似被官網除名後，劇中IT部「Laptop」孟希璘昨日正式宣布告別無綫電視。入行8年來從未擔任主角的她，在社交平台發文感謝公司機會，並透露未來將專注經營網上頻道，同時繼續演員工作。這個突如其來的消息令不少觀眾感到意外，紛紛在網上表達惋惜之情。