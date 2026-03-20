「愛回家Laptop」孟希璘突宣布離巢 入行8年未做主角 IT部已走三人
孟希璘社交平台正式告別TVB
孟希璘昨日在Instagram發布長文宣布離巢決定，她寫道「bye bye Tvbuddy，估唔到都係比網民快過我講，我都估唔到會有bye bye buddy嘅一日。呢個地方帶比我8年好珍貴嘅回憶，開心多過唔開心，好多好多，暫別電視機lu~勿念。」她更特別拍攝影片回顧在無綫的演藝生涯，從第一部參演作品《十八年後的終極告白》開始，展示了她8年來不斷挑戰不同角色的歷程。對於過去從未擔任主角一事，她表示毫無怨言，反而感激每個角色帶給她的寶貴經歷。
孟希璘感激公司栽培機會
在告別文中，孟希璘特別感謝公司多年來的栽培和信任。她表示「公司畀我每一個角色，我都做咗，而且我係盡心盡力，全情投入咁去做。」她更透露在眾多角色中，《愛．回家之開心速遞》中的「Laptop」是最貼近她本人性格的角色，因此格外有感情。作為演藝世家出身的她，父親孟龍是曾獲金馬獎「最佳動作設計」的著名武術指導，家族中多人從事武打電影工作，她自小在邵氏宿舍成長，深受藝術氛圍薰陶。
《愛回家》IT部四人已走三人
孟希璘的離巢令《愛．回家之開心速遞》IT部出現重大變動，據了解，除了她之外，飾演「大力」的張韡騰和飾演「Whiskey」的周嘉全也相繼離開，意味著IT部三人組已經全數離巢，只剩下「Ivan」一人留守。
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網民不捨表達惋惜之情
孟希璘宣布離巢的消息一出，立即引起網民熱烈討論。不少觀眾在她的社交平台留言表達不捨之情，有網民留言「好捨不得Laptop，希望你在新平台發光發亮」、「8年來辛苦了，支持你的新發展」。她在回應中表示未來將專注經營網上頻道，同時強調「以後都唔會放棄演員呢個身份」，希望能夠在不同平台繼續滿足一直支持她的觀眾。對於她的決定，大部分網民都表示理解和支持，期待她在新的發展道路上能夠獲得更多機會。
孟希璘冇工開靠底薪生活
孟希璘15歲患上原發性雷諾氏綜合症，導致關節長期腫痛又經常發熱，須長時間接受治療。最近孟希璘就因為此病停工，不過早前佢接受訪問就透露心律不正同甲亢仍需時間康復，不過關節痛嘅情況就已經改善唔少。孟希璘更大爆停工以來都係靠積蓄來維持生活，並稱自己「都係有底薪嘅」，而且慳錢成習慣嘅孟希璘亦明白演藝行業的確會有好大落差。
孟希璘呻公司變制度少咗工開
孟希璘亦透露TVB現時多數劇都係與內地視頻平台同步，因此拍劇嘅模式已經唔似以前流水式作業咁劇接劇，亦係新劇產量下降嘅原因。而且除咗自己外，公司亦有唔少同事都面臨冇工開嘅情況。
孟希璘仲提及父親孟龍亦與自己面臨類似情況，甚至幾年冇開過工。但係孟希璘就稱父親從來都冇放棄過，依然keep住研究電影製作，並於冇工開嘅日子揸van仔維持生活，令自己學識好好裝備自己，等機會來到時就盡情投入。