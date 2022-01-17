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季前賽｜真係似《男兒當入樽》？ 姜濤原來似流川楓 193先係櫻木花道

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撰文：東方新地

由姜濤、Ian陳卓賢、Edan呂爵安、Stanley邱士縉、193、肥仔等主演的ViuTV新劇《季前賽》，劇集以籃球為題材，是繼排球、游水之後ViuTV再度以運動作為題材的青春熱血劇集。其實去年初開公布打算開拍時已經傳過劇本會以日本經典漫畫《男兒當入樽》作為參考，而主角姜濤就係漫畫主角「櫻木花道」，但今日（17/1）嘅記者會話你知，其實193嘅角色先係最似花道！

文：東方新地｜圖：[email protected]截圖、[email protected]、《男兒當入樽》圖片

季前賽｜真係似《男兒當入樽》？ 姜濤原來似流川楓 193先係櫻木花道
（圖片來源：[email protected]截圖）
呢部《男兒當入樽》係男球界嘅神作，30年以嚟人氣不減。（圖片來源：）
呢部《男兒當入樽》係男球界嘅神作，30年以嚟人氣不減。（圖片來源：《男兒當入樽》圖片）

姜濤首次擔正演流川楓

去年《ViuTV2022節目巡禮》曾經公布過打算開拍籃球相關劇集，可惜事隔幾個月都未有聲氣，更曾經傳聞過有可能開空頭支票。不過今日（17/1）記者會就讓不少期待已久的粉絲心底更踏實！而早前一直傳聞此劇是「港版《男兒當入樽》」，而首次擔正ViuTV劇集的人氣王姜濤會係「櫻木花道」。姜濤在記者會上透露自己的角色時謂：「快餐店嘅店員，打波都，幾叻嘅。本身打籃球就已經好開心，所以我今次都會當係一個玩嘅過程。」加上姜濤嘅庸懶感覺，其實真係似漫畫中嘅流川楓多啲！

姜濤本身就有籃球底子，加上高顏值，飾演漫畫入面嘅天才型籃球員流川楓就最適合不過！（圖片來源：Facebook@ViuTV截圖）
姜濤本身就有籃球底子，加上高顏值，飾演漫畫入面嘅天才型籃球員流川楓就最適合不過！（圖片來源：[email protected]截圖）
右邊係流川楓，連髮型都有啲似！而左邊嘅仙道彰，係流川楓嘅競敵，同樣都係天才型球員，不過係另一隊，似係Ian呀！（圖片來源：《男兒當入樽》圖片）
右邊係流川楓，連髮型都有啲似！而左邊嘅仙道彰，係流川楓嘅競敵，同樣都係天才型球員，不過係另一隊，似係Ian呀！（圖片來源：《男兒當入樽》圖片）
Ian嘅角色就另一隊籃球隊嘅主力成員。（圖片來源：Facebook@ViuTV截圖）
Ian嘅角色就另一隊籃球隊嘅主力成員。雖然Ian 最叻係打排球，但原來佢都非常熱愛打籃球，佢話：「我打籃球先過排球，中學又入排球又入籃球，每日放學3至7練籃球，7至11練排球，但發覺攰，所以就專心發展排球。」（圖片來源：[email protected]截圖）

193先係真正嘅櫻木花道

有天才型球員，一套劇當然唔少得諧趣擔當，喺ViuTV入面，搵ERROR嘅成員去擔任就最適合不過！而ERROR今次就派出193以及肥仔入組。之前傳過肥仔有可能飾演《入樽》中的安西教練，因為兩位都以身型肥胖而且身高並不突出。不過肥仔在記者會上面就透露自己會係籃球隊嘅成員之一，仲自嘲自己是「肥螳螂」！至於193的角色，就似十足《入樽》的主角櫻木花道，他在記者會上透露：「打大前鋒負責搶籃板，劇入面姦淫虜掠已經做盡，遲啲可能要剃頭！」而櫻木花道在漫畫中就係打大前鋒，又係專責搶籃板，又係不良少年，又係誇張髮型之後剃頭，真係似到十足十呀！

3爺今次（可能）要剃頭，真係好大犧牲呀！（圖片來源：Facebook@ViuTV截圖）
3爺今次（可能）要剃頭，真係好大犧牲呀！（圖片來源：[email protected]截圖）
本身櫻木花道就係籃球新人，而且有驚人嘅彈跳力而成為隊中搶籃板嘅主力成員。（圖片來源：《男兒當入樽》圖片）
本身櫻木花道就係籃球新人，而且有驚人嘅彈跳力而成為隊中搶籃板嘅主力成員。（圖片來源：《男兒當入樽》圖片）
櫻木花道在故事中段因為爭地區冠軍時認為自己犯錯而落敗，決定剃頭作為對自己的懲罰。（圖片來源：《男兒當入樽》圖片）
櫻木花道在故事中段因為爭地區冠軍時認為自己犯錯而落敗，決定剃頭作為對自己的懲罰。（圖片來源：《男兒當入樽》圖片）

193真係籃球健將

其實193郭嘉駿在英國班戈大學修讀心理學學士課程，在外國讀書多年，英文程度有保證。而193郭嘉駿就讀的中學其實屬九龍城區的Band 1中學，在中學時已是籃球健將，為學校籃球隊成員，更曾入選南華籃球少年隊，今次確實「知佢咩料啦」！

193郭嘉駿曾入選南華籃球少年隊。（圖片來源：193郭嘉駿 IG）
193郭嘉駿曾入選南華籃球少年隊。（圖片來源：deniskwok193）
真係有陣櫻木花道嘅味道！（圖片來源：IG@deniskwok193）
真係有陣櫻木花道嘅味道！（圖片來源：[email protected]

睇埋其它角色：

季前賽｜真係似《男兒當入樽》？ 姜濤原來似流川楓 193先係櫻木花道
大表哥Stanley話自己係「馬𩣑山高比」。（圖片來源：[email protected]截圖）
Edan話打籃球有信心過游水好多。（圖片來源：Facebook@ViuTV截圖）
Edan話打籃球有信心過游水好多。（圖片來源：[email protected]截圖）
季前賽｜真係似《男兒當入樽》？ 姜濤原來似流川楓 193先係櫻木花道
Phoebus話自己係「男神」。（圖片來源：[email protected]截圖）
張繼聰先係教練呀！（圖片來源：Facebook@ViuTV截圖）
張繼聰先係教練呀！（圖片來源：[email protected]截圖）
季前賽｜真係似《男兒當入樽》？ 姜濤原來似流川楓 193先係櫻木花道
娟姐練美娟飾演劇中姜濤嘅美餐店經理。（圖片來源：[email protected]截圖）
季前賽｜真係似《男兒當入樽》？ 姜濤原來似流川楓 193先係櫻木花道
《全民造星4》參賽者、人氣好高嘅YoYo都有份參演。（圖片來源：[email protected]截圖）
《全民造星4》參賽者、人氣好高嘅YoYo都有份參演！（圖片來源：IG@yoyo_kot）
YoYo今次演嘅係籃球隊嘅「軍醫」，最參望可以喺前輩身上學多啲嘢！（圖片來源：[email protected]_kot）
今次《季前賽》陣容強大！（圖片來源：Facebook@ViuTV截圖）
今次《季前賽》陣容強大！（圖片來源：[email protected]截圖）

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