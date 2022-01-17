季前賽｜真係似《男兒當入樽》？ 姜濤原來似流川楓 193先係櫻木花道
由姜濤、Ian陳卓賢、Edan呂爵安、Stanley邱士縉、193、肥仔等主演的ViuTV新劇《季前賽》，劇集以籃球為題材，是繼排球、游水之後ViuTV再度以運動作為題材的青春熱血劇集。其實去年初開公布打算開拍時已經傳過劇本會以日本經典漫畫《男兒當入樽》作為參考，而主角姜濤就係漫畫主角「櫻木花道」，但今日（17/1）嘅記者會話你知，其實193嘅角色先係最似花道！
文：東方新地｜圖：[email protected]截圖、[email protected]、《男兒當入樽》圖片
姜濤首次擔正演流川楓
去年《ViuTV2022節目巡禮》曾經公布過打算開拍籃球相關劇集，可惜事隔幾個月都未有聲氣，更曾經傳聞過有可能開空頭支票。不過今日（17/1）記者會就讓不少期待已久的粉絲心底更踏實！而早前一直傳聞此劇是「港版《男兒當入樽》」，而首次擔正ViuTV劇集的人氣王姜濤會係「櫻木花道」。姜濤在記者會上透露自己的角色時謂：「快餐店嘅店員，打波都，幾叻嘅。本身打籃球就已經好開心，所以我今次都會當係一個玩嘅過程。」加上姜濤嘅庸懶感覺，其實真係似漫畫中嘅流川楓多啲！
193先係真正嘅櫻木花道
有天才型球員，一套劇當然唔少得諧趣擔當，喺ViuTV入面，搵ERROR嘅成員去擔任就最適合不過！而ERROR今次就派出193以及肥仔入組。之前傳過肥仔有可能飾演《入樽》中的安西教練，因為兩位都以身型肥胖而且身高並不突出。不過肥仔在記者會上面就透露自己會係籃球隊嘅成員之一，仲自嘲自己是「肥螳螂」！至於193的角色，就似十足《入樽》的主角櫻木花道，他在記者會上透露：「打大前鋒負責搶籃板，劇入面姦淫虜掠已經做盡，遲啲可能要剃頭！」而櫻木花道在漫畫中就係打大前鋒，又係專責搶籃板，又係不良少年，又係誇張髮型之後剃頭，真係似到十足十呀！
193真係籃球健將
其實193郭嘉駿在英國班戈大學修讀心理學學士課程，在外國讀書多年，英文程度有保證。而193郭嘉駿就讀的中學其實屬九龍城區的Band 1中學，在中學時已是籃球健將，為學校籃球隊成員，更曾入選南華籃球少年隊，今次確實「知佢咩料啦」！
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