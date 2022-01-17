季前賽｜真係似《男兒當入樽》？ 姜濤原來似流川楓 193先係櫻木花道

由姜濤、Ian陳卓賢、Edan呂爵安、Stanley邱士縉、193、肥仔等主演的ViuTV新劇《季前賽》，劇集以籃球為題材，是繼排球、游水之後ViuTV再度以運動作為題材的青春熱血劇集。其實去年初開公布打算開拍時已經傳過劇本會以日本經典漫畫《男兒當入樽》作為參考，而主角姜濤就係漫畫主角「櫻木花道」，但今日（17/1）嘅記者會話你知，其實193嘅角色先係最似花道！