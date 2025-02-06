42歲TVB童顏女神拉頭馬 威到盡贏420萬獎金 貴婦生活惹人羨慕
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現年42歲靚媽孫慧雪育有兩子，但仍keep住有陣少女味，被封為童顏女神，她在2023年宣布離開效力了18年的TVB，離巢後在社交平台上非常活躍。大年初三，她在馬場的表現尤為引人注目，盡顯貴婦風範！
孫慧雪馬場拉頭馬 贏420萬獎金
今年新年初三，孫慧雪以一身貴婦造型亮相，更成功拉頭馬。她在社交媒體上興奮地分享這一刻：「一入馬場就拉頭馬🏇今年真係旺旺旺」。她還透露贏得了420萬的獎金。孫慧雪表示，這匹名為「禪勝輝煌」的冠軍馬匹是她老爺名下的馬匹，她和老公只是來湊熱鬧，沒想到竟然大獲全勝。
奢華生活真實展示
孫慧雪在日常生活中也是奢華品牌的忠實愛好者。從愛馬仕到CHANEL，她經常被看到手拎著價值不菲的名牌手袋。最近，她出席了一個CHANEL活動，身穿燕麥色長款大褸外套，手拎CHANEL手袋，展現了她的高貴氣質。孫慧雪表示：「本來諗住去下個event，但見到靚嘢，就忍唔住買咗好多嚟送俾人，今年要學識愛自己多啲。」
孫慧雪因結婚爆「脫粉潮」
結婚後，阿雪與丈夫誕下兩名兒子Riley及Rian，她在接受譚玉瑛主持的《QK玉瑛室》電台節目時自嘲已成為一名「師奶」，失去了往日的魅力，不過譚玉瑛就大讚她：「當初認識阿雪，覺得佢好靚又高大，好主動同人傾偈，又成日笑，我最鍾意呢啲女仔；同埋我對佢印象特別深刻，因為佢同我講佢『M痛』，我心諗『M痛咪M痛囉，我都幫你唔到』，乜呢啲都會同人分享咩？」阿雪以幽默回應：「我有分享症，乜都講晒畀人聽先舒服。」
童年回憶與家庭情感
談到個人成長背景，阿雪透露自己的父母在她很小的時候就已經分開，因此她與撫養她長大的祖母感情非常深厚：「嫲嫲99歲啦，係好可愛嘅人，媽咪喺我好細個離世，我同佢由細到大都冇乜相處，有人會用可憐眼光睇我，但我真係冇嘢，因為嫲嫲畀咗好足夠嘅愛我。」展示出她對家庭的感情和對生活的積極態度。
圖片來源：IG@snow711、大會提供資料或影片來源：原文刊於新假期