守誠者｜喬寶寶驚變肥佬走晒樣！昔日「印度美斯」親揭發福真相竟為照顧病兒？
廣告
《守誠者》昨晚（12日）劇情掀起高潮，除了年輕演員表現亮眼，觀眾熟悉的面孔喬寶寶亦投下震撼彈！他在劇中飾演成家宏的好兄弟希瓦，但一亮相即嚇親不少網民，皆因其身形比以往發福不少，與昔日「印度美斯」的俊朗形象判若兩人。究竟這些年他發生了什麼事？背後原因更惹人心酸！
網民驚呼認唔到喬寶寶：呢個真係喬寶寶嚟？
在昨晚的《守誠者》中，喬寶寶的出現引起網民熱烈討論，不過焦點卻落在他的身形上。不少觀眾表示第一眼完全認不出他，紛紛留言驚呼：「差啲認唔到佢」、「呢個真係喬寶寶嚟？」、「真係肥咗好多！」昔日因與球星美斯「撞樣」而被封為「印度美斯」的他，如今身形暴脹，巨大的轉變讓觀眾大感意外。不過，喬寶寶在劇中對兄弟成家宏處處維護，演技依然在线，角色相當討喜。
喬寶寶自嘲肥胖 親揭發福之謎：食嘢求X其
面對身形走樣的討論，喬寶寶本人其實相當大方，經常在社交平台以「肥胖」自嘲，與網民打成一片。翻查他的IG，果然發現大量美食影片，證明發福確實是「日子有功」。在一條與成家宏合拍的網絡短片中，他更搞笑地親自解開了發福之謎，直指：
這種幽默坦率的態度引來不少網民讚賞。雖然他搞笑地將原因歸咎於飲食，但其發福背後，原來還藏著一個感人至深的父愛故事。
喬寶寶為照顧病兒移居蘇格蘭 偉大父愛曝光
劇中喬寶寶是義氣兄弟，劇外他更是絕世好爸爸！原來喬寶寶早於2012年已隨家人移居蘇格蘭，除了希望多陪伴家人，更重要是為了專心照顧患上罕見「先天性脊椎神經線疾病」的幼子。喬寶寶曾在訪問中透露，因為覺得蘇格蘭的生活空間較大，對兒子的成長環境會更好，所以才下定決心舉家移民。為了兒子不惜放下香港的演藝事業，這份偉大的父愛實在令人動容。
網民態度180度轉變 大讚喬寶寶係好爸爸
當喬寶寶為照顧病兒而移居的偉大父愛故事曝光後，網民的態度立即有180度轉變！大家由最初驚訝其身形暴脹，轉為一面倒大讚他是一位好爸爸。不少網民留言表示感動：「原來背後有咁偉大嘅故事，respect！」、「好爸爸，值得尊敬！家庭永遠係第一位」、「仔女健康快樂最重要，肥啲又點話！」、「支持喬寶寶！佢係一個有承擔嘅男人！」，輿論風向大逆轉，紛紛為這位愛家的好男人送上祝福。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期