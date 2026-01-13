守誠者｜喬寶寶驚變肥佬走晒樣！昔日「印度美斯」親揭發福真相竟為照顧病兒？

《守誠者》昨晚（12日）劇情掀起高潮，除了年輕演員表現亮眼，觀眾熟悉的面孔喬寶寶亦投下震撼彈！他在劇中飾演成家宏的好兄弟希瓦，但一亮相即嚇親不少網民，皆因其身形比以往發福不少，與昔日「印度美斯」的俊朗形象判若兩人。究竟這些年他發生了什麼事？背後原因更惹人心酸！