守誠者｜沈震軒演火爆古惑仔殺大佬！戲外竟密謀求婚8年女友？

昨晚（2日）播出的劇集《守誠者》劇情迎來震撼高潮，沈震軒飾演的阿肯竟聯合何潤東，親手殺死社團大佬蔣坤（吳嘉龍飾），場面極度衝擊！沈震軒一改昔日「蘭桂坊USB」的花弗形象，演活火爆古惑仔，但戲外卻是與女友拍拖8年的柔情暖男，巨大反差引起熱議。究竟這場殺戮背後，還隱藏著甚麼驚天陰謀？