守誠者｜沈震軒演火爆古惑仔殺大佬！戲外竟密謀求婚8年女友？
昨晚槍戰爆發 沈震軒狠心手刃大佬吳嘉龍
劇情峰迴路轉，龍興社話事人蔣坤（吳嘉龍飾）原想借助EGM基金財力讓公司上市，卻意外發現基金正圖謀攻擊香港金融市場。正當他打算抽身並揭發陰謀時，卻已身陷險境。一直覬覦大佬位置的阿肯（沈震軒飾）與EGM派來的周雄（何潤東飾）聯手設下死亡圈套。在連場激烈的槍戰中，阿肯最終狠下心腸，親手開槍結果大佬蔣坤的性命，畫面充滿張力，看得觀眾膽戰心驚。沈震軒將阿肯的兇狠與野心演繹得淋漓盡致，他與何潤東在眾人面前殺害蔣坤後便銷聲匿跡，為後續劇情留下重重謎團。
沈震軒告別USB形象 戲外8年情長跑準備求婚
沈震軒當年憑電影《喜愛夜蒲》中「蘭桂坊USB」的花弗形象深入民心，這次在《守誠者》中飾演火爆社團成員，經常呼喝手下，兇狠形象再次獲得肯定。然而，現實中的沈震軒卻是一名「柔情暖男」，與圈內女友陳欣妍交往逾8年，感情穩定甜蜜，經常在社交平台放閃。沈震軒早前更向傳媒大方透露，自己正在秘密籌備求婚大計，務求給女友一個畢生難忘的驚喜，戲內戲外形象反差極大，讓不少粉絲大讚他是絕世好男人。除了感情生活得意，沈震軒近年亦積極向歌影視三棲發展，不但經營健身室，更會執導MV及推出個人單曲，可謂多才多藝。
49歲吳嘉龍型佬慘死 何潤東瘋癲回歸嚇壞網民
劇中慘死的「大佬」吳嘉龍同樣引起網民關注。現年49歲的他被封為「最帥星二代」，是已故笑匠吳耀漢的兒子。這次他以All back長髮加鬍鬚的「型佬」造型登場，拔槍姿勢型格十足，帥氣形象早已獲網民肯定。現實中他熱愛戶外運動，經常在社交平台大晒行山潛水的健碩肌肉照，男人味爆燈。至於另一焦點，則是強勢回歸的「瘋男」何潤東。他飾演的周雄一出場就氣場十足，不論是瘋狂掌摑虐待兒子的爛賭爸爸，還是用扭曲笑容羞辱蔣坤，都將角色的狂妄瘋癲演活，讓觀眾不寒而慄。
網民激讚演員神級演技 「那個瘋子回來了」
昨晚劇情播出後，網民反應極為熱烈，討論區瞬間被洗版，大部分留言都一面倒激讚三位男演員的精湛演技。對於吳嘉龍的型佬造型及下場，網民紛紛大讚：「咁嘅年紀仲咁型！」、「大佬氣場好勁，死得好可惜」。而何潤東的瘋癲演出更是讓觀眾看得過癮，驚呼：「那個瘋子回來了！」、「佢啲眼神真係好恐怖」、「演技大爆發，完全係劇集嘅亮點」。不少觀眾亦對沈震軒的表現刮目相看，留言指：「估唔到佢做古惑仔都咁入型入格」、「同蘭桂坊USB完全兩個人」、「期待佢同何潤東之後點樣癲」。