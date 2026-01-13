守誠者｜印裔臥底警大起底！土生土長最憎一件事 曾為生計轉做呢行！

TVB熱播劇《守誠者》進入結局篇，收視與討論度節節上升。除了陳小春、任達華等卡士，劇中飾演警方臥底的印裔演員，因一口流利廣東話與熱血形象成功突圍，在一眾「老戲骨」中顯得格外亮眼。這位在劇中與李治廷同台飆戲的演員名叫成家宏（Karan Cholia），鏡頭前他是英勇的衝鋒隊警員，但在鏡頭後，他卻曾因膚色面對無數刻板印象，甚至為自己的演藝夢設下殘酷的「26歲大限」。