守誠者｜印裔臥底警大起底！土生土長最憎一件事 曾為生計轉做呢行！
TVB熱播劇《守誠者》進入結局篇，收視與討論度節節上升。除了陳小春、任達華等卡士，劇中飾演警方臥底的印裔演員，因一口流利廣東話與熱血形象成功突圍，在一眾「老戲骨」中顯得格外亮眼。這位在劇中與李治廷同台飆戲的演員名叫成家宏（Karan Cholia），鏡頭前他是英勇的衝鋒隊警員，但在鏡頭後，他卻曾因膚色面對無數刻板印象，甚至為自己的演藝夢設下殘酷的「26歲大限」。
土生土長 抗拒被稱「阿差」
由愛奇藝出品、TVB近日熱播的劇集《守誠者》來到尾聲，不少人都留意到劇中飾演衝鋒隊警員「謝庭威」的年輕面孔。劇中他不僅要與飾演反派的「同鄉」、身形脹爆的喬寶寶周旋，更要執行臥底任務。許多觀眾對成家宏的臉孔或許有印象，他正是2021年電影《我的印度男友》的男主角。作為土生土長的香港人，現年25歲的成家宏自小在將軍澳就讀主流學校，說得一口地道廣東話。然而，投身演藝圈多年，他的膚色始終是他最大的障礙，也是最大的標籤。雖然在《我的印度男友》中做過男主角，但成家宏曾在訪問中坦言，香港電影圈往往只會找少數族裔飾演罪犯或黑社會，甚至用帶有歧視色彩的「阿差」來稱呼他們。他一直抗拒這個稱呼，更渴望消除這種歧視標籤。
由意氣風發到兼職補習
鏡頭前的風光背後，是現實生活的殘酷考驗。成家宏的心態在幾年間發生了巨大變化。三、四年前的他，剛拍完電影，一邊讀大學一邊做模特兒，還經營鐘錶生意，騎著電單車在鬧市飛馳，意氣風發。但三年過去，隨著大學畢業，演藝事業並未如預期般一飛衝天。為了生計，他將電單車換成了實用的私家車，開始在補習社工作，每週教書三天，其餘時間才繼續做模特兒和尋找演出機會。他形容自己變得更「humble（謙卑）」和成熟，昔日的張揚已被生活的重擔磨平。
設兩年大限 夢想與麵包的抉擇
對於演藝夢，成家宏並非沒有掙扎。隨著年紀增長，要供養父母、考慮成家立室的壓力隨之而來。他曾透露為了生活穩定，考慮轉行做收入穩定的工作。最終，他給了自己一個期限：兩年。他決定在26歲之前繼續放手一搏，若屆時事業仍無起色，或許就要告別演藝圈。如今2026年剛到，距離他設下的「26歲大限」將至。《守誠者》的播出與熱議，能否為這位堅持夢想的港產印裔演員帶來新的轉機，讓他打破「限期」繼續留在幕前？
