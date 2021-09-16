安德尊蝦細路片網上翻hit 當年被除褲小朋友現身：童年陰影
近日安德尊和宋芝齡傳緋聞傳到似層層，男女主角一起接受無綫娛樂台訪問，在鏡頭前互打否認緋聞﹗同時間安德尊在網上人氣突然飊升，有網民在facebook群組貼出當年任兒童節目主持的安德尊蝦細路片段，該片段在網上瘋傳再度翻hit﹗
文：東方新地｜圖：facebook群組「90年代回憶」圖片
文：東方新地｜圖：facebook群組「90年代回憶」圖片
安德尊主持過亞視兒童節目
人稱「大王」的安德尊80年代入行，主持過不少節目，早年在亞視期間曾主持過兒童節目《德尊老師》，安德尊以「德尊老師」造型在台上蝦細路片段再度在網上瘋傳﹗片中安德尊粗暴對待身旁的一名男童，不但大聲呼喝，又大力擰男童個頭及大力撳低男童，最後更脫下男童褲子﹗
安德尊粗暴對細路
在片中安德尊在一個晚會台上粗暴對待一名藍衣男童，安德尊帶領台上三男三女小朋友做不同動作，分別是「頭擰擰」，「上下un un」等動作，安德尊帶領大家做動作時，突然出手大力擰身旁男童的頭，令他幾乎企唔穩，後來又大力按壓男童膊頭，令他幾乎跪在台上，本來男童一直笑面迎人，後來開始無笑容。
安德尊大力撳低男童 男童頭耷耷扁晒嘴
安德尊要大家跟佢講「笑口噬噬，開心一世」，然後把咪遞向該男童，男童跟安德尊指令大聲讀出，卻遭安德尊當眾指責：「嘩﹗乜你咁冇禮貌咁大聲㗎，嚇親我呀﹗知唔知道呀？」當時男童已經頭耷耷，安德尊還要求男童回答：「問你知唔知道呀？」男童眼有淚光答知道後一直低頭扁晒嘴﹗
安德尊當眾脫男童褲
到尾段，其他小朋友話：「安老院再見」後跑入後台，剩下該男童，安德尊扮嬲踎低然後快速脫下男童條褲，令男童一面哭一面把褲拉上，安德尊再話：「走喇走喇乖呀﹗」拖住男童入後台﹗該片近日在網上瘋傳，網民紛紛對安德尊烚細路大感不滿「如果係我個仔，我走上台擰甩安德尊個頭」、「 以前啲細路仔唔值錢？」、「佢應該改名叫大魔王唔係大王」、「點解可以公開侮辱人哋個仔？」、「求該男童生理陰影」。
片段網上瘋傳，有自稱是該名男童事主Lo曾現身指成了他的「童年陰影」，有網民戥他不值，Lo事主表示「我記得當年導演叫㗎」，有人問為何唔反抗？，事主Lo就回覆「嗰陣咩都唔識」，又指大家叫佢為自己大平反，事主Lo就答：「咁耐啦」似乎想息事寧人﹗