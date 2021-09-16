安德尊蝦細路片網上翻hit 當年被除褲小朋友現身：童年陰影

近日安德尊和宋芝齡傳緋聞傳到似層層，男女主角一起接受無綫娛樂台訪問，在鏡頭前互打否認緋聞﹗同時間安德尊在網上人氣突然飊升，有網民在facebook群組貼出當年任兒童節目主持的安德尊蝦細路片段，該片段在網上瘋傳再度翻hit﹗

文：東方新地｜圖：facebook群組「90年代回憶」圖片