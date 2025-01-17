宋仲基主演新戲票房慘淡 宣傳時哽咽落淚 網民嘲：我忍不住笑
宋仲基和李熙俊於12日出席了《波哥大：最後的機會之地》的映後活動，同時曾與宋仲基合作過的《財閥家的小兒子》中的李星民也出席作為特別嘉賓。李星民感嘆地說：「停車場空無一人，我覺得很糟。劇院裡好像沒有人，可能有多種原因，但當劇院裡沒有觀眾時，演員們會感到非常難過。尤其是在這樣的時期上映，但這是演員的工作，所以請給我很多力量和幫助，讓電影能夠順利進行。」
宋仲基感謝所有前來觀影的觀眾，他認為作為演員，指出使命是打造高品質的作品，給予那些正在面對挑戰的觀眾安慰，讓他們盡情歡笑。他表示將繼續努力。然而，當談到最後時，他情緒激動地說：「我一邊說話一邊想哭！」然後輕放下麥克風。
網民：我忍不住笑了
不少站在宋慧喬立場的網民為宋仲基票房失利心涼了一下：「相對他前妻宋慧喬演藝事業一直創高峰」、「但凡對前妻有一點尊重都不至於如此」、「哭什麼 個人實力才是重點」、「人品和票房一樣悲慘」、「以前訪問時說姐姐有多好，多大方，請吃不手軟，娶回家嫌老，偷吃身邊化妝師，挑遠一點的吃還不至如此沒品，票房不好因為人品不怎樣。」
宋慧喬 離婚｜ 在演藝生涯中，宋慧喬經歷了無數的高低起伏，尤其是在個人生活上的挑戰，更是考驗了她的心理承受能力。近日，宋慧喬在劉在錫主持的綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》中，她不僅回顧了自己的演藝生涯，也坦白分享了離婚後的低潮期以及如何逐步走出陰霾，重新學會愛自己和接納自己的過程。這次的分享不僅讓觀眾看到了一個更真實、更有韌性的宋慧喬，也提供了對於如何面對人生低谷的深刻見解。
宋慧喬歷雙重打擊 事業及私生活同歷低谷
宋慧喬在節目中提到，她的演藝生涯始於年輕時的熱情和夢想，但隨著時間的推移，她也遇到了許多挑戰和困難。她向主持人劉在錫和曹世鎬表示，20幾歲時會覺得工作很煩，好想逃避；此外，當時經常想要挑選角色因而錯過了很多作品，宋慧喬不禁自嘲，「不知道自己當時有甚麼資格挑三揀四」。
她續說：「我以前總是覺得隨著年齡的增長，我的演技會越來越好，但到了30多歲時，我發現螢幕裡的自己表情始終如一，這讓我感到非常挫敗。」宋慧喬感到非常沮喪，尤其是在事業遇到瓶頸的同時，私生活中遭遇離婚更是讓她感到雙重打擊，「當時我真的很低落，花了很長時間來調整自己的心態。」
直到後來遇到劇本《黑暗榮耀》，她當時告訴自己至少要用「演員」的身分證明給大家看，她依靠著這理念的她拍攝《黑暗榮耀》，最終成功重回事業的高峰。
宋慧喬花5年走出離婚傷痛 每天做1事療傷
作為公眾人物，宋慧喬自然無法避免遭遇流言蜚語，她坦言自己也習慣了，但每當牽連到家人時便會相當難過，相比起解釋，她認為「應該要去問造謠的人吧！」更為重要。
被主持人問到怎麼度過「那段期間（離婚）」時，宋慧喬表示過去五年，她都遵從《我們的藍調時光》編劇盧熙京的建議，每天早晚修行寫日記，堅持寫下該天10件感恩的事，練習愛自己、將自己的感受放在第一位，這習慣持續維持了整整5年，從未停止。
她坦言這過程幫助她重新學會了如何愛自己和將自己的感受放在第一位，逐步找回自己，「我以前總是把家人和朋友放在第一位，經常忽略了自己的感受，但現在我學會了先照顧好自己，才能更好地照顧他人。」
浴火重生宋慧喬：這就是人生一部分
宋慧喬的心態開始逐漸轉變，以往的她會因為太想得到而有很重的得失心，沒有達到便會相當失望，但從某個瞬間開始，她就開始有「順其自然就好，是我的就是我的，不屬於我的就會到別人那邊。」
她表示對過去的事並不後悔，如今當面對任何開心、痛苦之事，會告訴自己：「這就是人生的一部分，我是為了能更進步，才會有這樣的經驗。」
雙宋離婚導火線
至於宋仲基，他與宋慧喬離婚4年後便宣布迎娶英國女友Katy Louise Saunders，並在2023年6月首度誕下兒子，翌年11月女方更宣布懷有第二胎，其後外界推測雙宋的婚姻破裂原因與生育問題有關。
據悉，宋仲基友人曾透露二人主要的分歧在家庭和演藝路。男方渴望建立家庭、生兒育女，而醉心事業的宋慧喬卻似乎未有計劃當母親，最終不到2年時間便離婚收場。