宋熙年孖林希靈倒戈撐開電視 黃愷怡聯手開新節目硬撼《東張西望》
宋熙年孖林希靈倒戈硬撼TVB
36歲案熙年與33歲林希靈倒戈TVB，兩人過去曾主持TVB長青資訊節目《東張西望》，各有前因離開TVB，如今齊齊過檔香港開電視，主持同類型節目《一線搜查》。《一線搜查》將於下星期一（7月4日）晚上8時首播，遲《東張西望》半個鐘播出，雖然不是同時段「硬撼」，但開電視邀《東張西望》舊將加盟明顯是要「宣戰」。而宋熙年隔兩年復出，由KOL再做回主播感到緊張，林希靈亦表示這次主力在錄影廠，不如以往要出外跑新聞。
32歲黃凱怡昔日東張女神都過檔
黃凱怡同椒是「東張女神」之一，但她於2021年12月31日在IG宣布離巢，當時她表示「盡做，無有怕」，亦揚言轉戰YouTube界。她與林希靈在TVB經歷的幾乎一模一樣，同做過《Think Big 天地》主持，之後一齊加入《東張西望》，繼而又先後被稱為「正義女神」。觀眾熟悉的兩位女神組合如今能在香港開電視再現！
宋熙年 林希靈領軍 全女班撐起《一線搜查》
香港開電視全新資訊節目《一線搜查》有宋熙年與林希靈兩位《東張西望》舊將領軍，連同4位新小花聯手主持，其他主持包括：張致恒舊愛梁皓恩、曾任主播的丘靜雯、鍾慧冰女兒林靜莉、簡采恩及黃愷怡。梁皓恩日前表示，自己經驗不足，要字正腔圓做主持有難度，不過她很感謝宋熙年照顧，大讚對方好人。
香港開電視招兵買馬發力
香港開電視近年一洗頹風，上月播放林峯、周秀娜擔正的劇集《黑金風暴》，又有胡杏兒、周柏豪、陳家樂主演的《獅子山下的故事》。到今個月播出前TVB監製張志明過檔後首個旅遊節目《重新出發》，有張沛樂（沙律）及張振朗舊愛陳芷尤大派水著福利，打正旗號延續《3日2夜》。
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