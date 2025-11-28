宏福苑居民心痛自白失去一切｜20年成長痕跡一夜清零 網民：最緊要人無事

最新娛聞
東方新地

廣告

大埔宏福苑五級大火釀成嚴重傷亡，有居民在社交平台發文描述家園盡毀的複雜心情，字裡行間流露出對成長地方的深厚感情。這位從出生便居住在宏福苑的居民坦言，火災令自己20多年的人生累積痕跡瞬間清零，更感嘆「原來人係可以突然間失去所有嘢」，巨大的悲痛令他感到無從宣洩。

居民心痛自白20年成長回憶一夜清零

這位居民在文中透露，自己從出生到現在都在宏福苑居住，父母更是第一批入伙的住戶。他詳細描述了家中的每個細節，包括「我屋企嘅牆係有花花嘅瓷磚，地下係綠色白色嘅碎分地磚，拼埋一齊毫無美感可言」。他特別提到自己床邊窗戶貼了藍天白雲款的遮光貼，「我瞓喺度望嘅時候，有一朵雲望落好似一個老人家嘅側面」，但家人卻看不出來。連廁所門上小學時貼的立體貼紙，他都記得「上一次望佢嘅時候發現原來已經甩曬色」。

宏福苑居民感嘆「This is my first death」

這位念舊的居民表示，自己從來不捨得丟棄東西，連DSE的筆記都保存至今，「到而家我都仲有keep當時嘅手寫notes同作文」。他曾經因為在機場遺失一條頸巾而撰文悼念，寫下「how do you grieve a scarf?」。然而面對眼前家園的「死亡」，他卻感到「而家我都唔知可以寫啲咩」。居民更在文中寫道「this is my first death」，形容這次經歷如同自己的第一次死亡，「廿幾年人生累積嘅痕跡，好似無存在過」。

宏福苑火災後官方及救援組織回應

大埔宏福苑發生五級大火後，消防處及相關部門迅速展開救援行動。多個慈善機構及社會組織亦主動提供援助，包括臨時住宿安排、日用品供應及心理輔導服務。政府部門表示會全力協助受影響居民，並承諾會徹底調查火災成因，確保類似事件不會再次發生。

網民留言安慰「人無事最緊要」

不少網民在帖文下留言安慰這位居民，紛紛表示「人無事就係世界冠軍呀！大家齊齊整整就係家」、「你有乜嘢出句聲，香港人幫到嘅一定會幫你」。有網民寫道「最緊要人無事」、「現在還有生命氣息是還擁有的，屋可以再有的，希望你快快渡過難關」。更有網民以「人除左生死，其他都是擦傷」、「人在，會可以再創造新嘅痕跡！」等話語鼓勵他重新振作。網民普遍認為「物質冇咗，但記憶、經驗、感受、親情、友情不會隨物資消失而消失，人活着就好了」，強調生命比物質更珍貴。

宏福苑 火災 （圖片來源：Threads截圖）
（圖片來源：Threads截圖）
宏福苑 火災 （圖片來源：Threads）
（圖片來源：Threads）
宏福苑 火災 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
宏福苑 火災 （圖片來源：threads）
（圖片來源：threads）
宏福苑 火災 （圖片來源：threads）
（圖片來源：threads）
宏福苑 火災 （圖片來源：threads）
（圖片來源：threads）
宏福苑 火災 （圖片來源：threads）
（圖片來源：threads）
宏福苑 火災 （圖片來源：GOtrip編輯部）
（圖片來源：GOtrip編輯部）
宏福苑 火災 （圖片來源：GOtrip編輯部）
（圖片來源：GOtrip編輯部）
宏福苑 火災 （圖片來源：GOtrip編輯部）
（圖片來源：GOtrip編輯部）

圖片來源：Threads截圖、Threads、TVB、threads、GOtrip編輯部資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 