宏福苑居民心痛自白失去一切｜20年成長痕跡一夜清零 網民：最緊要人無事
居民心痛自白20年成長回憶一夜清零
這位居民在文中透露，自己從出生到現在都在宏福苑居住，父母更是第一批入伙的住戶。他詳細描述了家中的每個細節，包括「我屋企嘅牆係有花花嘅瓷磚，地下係綠色白色嘅碎分地磚，拼埋一齊毫無美感可言」。他特別提到自己床邊窗戶貼了藍天白雲款的遮光貼，「我瞓喺度望嘅時候，有一朵雲望落好似一個老人家嘅側面」，但家人卻看不出來。連廁所門上小學時貼的立體貼紙，他都記得「上一次望佢嘅時候發現原來已經甩曬色」。
宏福苑居民感嘆「This is my first death」
這位念舊的居民表示，自己從來不捨得丟棄東西，連DSE的筆記都保存至今，「到而家我都仲有keep當時嘅手寫notes同作文」。他曾經因為在機場遺失一條頸巾而撰文悼念，寫下「how do you grieve a scarf?」。然而面對眼前家園的「死亡」，他卻感到「而家我都唔知可以寫啲咩」。居民更在文中寫道「this is my first death」，形容這次經歷如同自己的第一次死亡，「廿幾年人生累積嘅痕跡，好似無存在過」。
宏福苑火災後官方及救援組織回應
大埔宏福苑發生五級大火後，消防處及相關部門迅速展開救援行動。多個慈善機構及社會組織亦主動提供援助，包括臨時住宿安排、日用品供應及心理輔導服務。政府部門表示會全力協助受影響居民，並承諾會徹底調查火災成因，確保類似事件不會再次發生。
網民留言安慰「人無事最緊要」
不少網民在帖文下留言安慰這位居民，紛紛表示「人無事就係世界冠軍呀！大家齊齊整整就係家」、「你有乜嘢出句聲，香港人幫到嘅一定會幫你」。有網民寫道「最緊要人無事」、「現在還有生命氣息是還擁有的，屋可以再有的，希望你快快渡過難關」。更有網民以「人除左生死，其他都是擦傷」、「人在，會可以再創造新嘅痕跡！」等話語鼓勵他重新振作。網民普遍認為「物質冇咗，但記憶、經驗、感受、親情、友情不會隨物資消失而消失，人活着就好了」，強調生命比物質更珍貴。