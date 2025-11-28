宏福苑居民心痛自白失去一切｜20年成長痕跡一夜清零 網民：最緊要人無事

大埔宏福苑五級大火釀成嚴重傷亡，有居民在社交平台發文描述家園盡毀的複雜心情，字裡行間流露出對成長地方的深厚感情。這位從出生便居住在宏福苑的居民坦言，火災令自己20多年的人生累積痕跡瞬間清零，更感嘆「原來人係可以突然間失去所有嘢」，巨大的悲痛令他感到無從宣洩。