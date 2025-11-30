東張西望｜68歲婆婆泣訴宏福苑逃生經歷 火警鐘無響多人午睡中遇險
68歲宏福苑居民黃太在接受《東張西望》訪問時，憶述火災當日驚險逃生經歷時泣不成聲，她指出事發時完全聽不到火警鐘響聲，只能靠居民群組消息得知火警發生。多名居民不約而同證實火警鐘沒有響起，質疑這是導致多人未能及時逃生的關鍵原因。
68歲黃太驚險逃生靠竹棚決口
黃太表示當日下午2點多回家後不久便聞到煙味，直至3點左右才從居民群組得知火警消息，立即拿起手袋和濕毛巾準備逃生並大聲通知鄰居。她發現正門通道已被大火堵塞，只能與3名街坊走上一層嘗試從後樓梯逃生，但見到竹棚火舌已非常猛烈。黃太哭著回憶當時向鄰居李太表示「很害怕，再不走會死」，最終靠維修工人出入竹棚的決口才得以在3點半左右僥倖逃出火場。
居民控訴火警鐘完全無響
黃太力指火警時完全沒有警鐘響起，她本來計劃由後樓梯逃生，但後樓梯已佈滿濃煙無法通行。她又透露早已發現棚網存在問題，亦有街坊目睹工人在竹棚內吸煙。居民陳先生受訪時指出後樓梯的木板留下洞口，懷疑是濃煙湧入大廈的缺口，他的家園在火災中完全燒毀，財產和家人珍貴回憶全部消失。
多名街坊證實午睡時無警報
《東張西望》主持王汛文和攝製隊在現場採訪多名居民，全部都表示沒有聽到火警鐘響聲。一名男街坊肯定指出火警鐘沒有響起，他表示「因為當時許多人在睡覺，完全無聲響，也沒有人上來叫火警，造成這麼多人死傷」。女街坊亦稱認識許多朋友當時正在午睡，發生火警後聽不到火警鐘響，結果「出唔到來」。由於火警時間接近下午3點，不少老人家正值午睡時間，居民估計因火警鐘無響而延遲逃生。
網民質疑消防設備失效
事件曝光後網民紛紛質疑大廈消防設備是否失效，有網民留言「火警鐘係救命設備，點解會無響？」亦有人指出「老人家午睡時間發生火警，無警鐘真係好危險」。不少網民要求當局徹查火警鐘系統是否正常運作，認為這可能是導致傷亡慘重的重要因素之一。
