官恩娜保障女兒查問校方有冇CCTV反被職員指神經過敏：驚唔好學囉

官恩娜2015年與法籍老公結婚，先後誕下一子一女，之後她淡出娛樂圈做全職媽咪，將所有時間心機放在家庭上。官恩娜自從成為人母後，近年都對兒童安全議題相當關注。近日就在社交平台轉載一篇狎童新聞，並分享之前為女兒報興趣班曾查問過校方有否設置CCTV，卻竟然被職員反指神經過敏！