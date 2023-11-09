官恩娜保障女兒查問校方有冇CCTV反被職員指神經過敏：驚唔好學囉
官恩娜為保障女兒 查問校方有冇CCTV
日前官恩娜在社交平台轉載一單孌童癖男子在社區中心擔任義務導師時，因上課時狎童而判囚兩年的新聞，事後更被揭發該名男子曾以「義教」為名非禮女童。官恩娜不但呼籲大家要「好好保護兒童」，又分享了身為5歲女童媽媽的憂慮。官恩娜指為5歲女兒報體操興趣班時，曾經詢問職員教室內有否設置CCTV，不過卻被職員嘲指神經過敏：
我個女之前學體操，係一個男教練，所有小朋友都要着好似泳衣嘅體操服，班裏面全部都係三至五歲嘅細路女，上課嘅時候家長唔可以入去，亦睇唔到裏面嘅情況，只係有一個男教練喺裏面。聽我電話嗰個女人話我太緊張，一定唔會有呢啲事發生，話我神經過敏，想問呢啲事發生之前有冇人會預知呢？做媽媽保護好自己嘅小朋友就係神經過敏？
職員反指官恩娜過度緊張
雖然最後確認教室內是沒有安裝CCTV，但該名職員依然堅持認為是官恩娜「太擔心同神經過敏」，更指：「咁驚唔好學囉」。官恩娜最後強調並不是指該名男老師有問題，或故意製造恐慌，而是希望大家能夠提高警覺，「避免任何一個小朋友受到傷害，因為一個都嫌多」。
網民一面倒支持官恩娜：根本唔係過慮
網民都紛紛留言支持官恩娜，指她做法正確、正常，父母是絕對有責任保護孩子：「大人尤其是父母絕對有責任在孩子小的時候保護他們。社會上很多的不幸、悲劇及遺憾都是因為大人沒有意識到這一點釀成的。」、「保障大家都係一件好事」、「現世代壞人太多，保障自己、保護身邊嘅人有咩問題？」、「佢自己就係非禮犯嘅受害者，最有資格有呢個concern。更何況根本唔係過慮，最近先有條淫師捉咗」等。
官恩娜曾當眾被狂迷強吻非禮
官恩娜之所以會如此緊張，亦不是沒有原因的。2006年，官恩娜遇過一件膽戰心驚的狂迷事件。事緣當年她出席電台舉行的中秋晚會，被一男子箍着頸部，強吻近10秒。官恩娜事後嚇到喊，表示驚到到難以反應，只能呆站台上，驚到全身抖震。最後她決定報警，最終狂迷於同年11月17日被判入獄兩個月。
官恩娜結婚7年湊「好」字
官恩娜2015年與法籍老公結婚，先後誕下一子一女，之後她淡出娛樂圈做全職媽咪。婚後的官恩娜與中法混血醫生老公非常恩愛。去年年2月，官恩娜以英文發帖慶祝結婚七周年：「十三年前之後你和我，十三年後有我們和小朋友。他們說沒有人是完美的，但你對我來說是最完美的老公。我只想告訴你，你的出現，是我生命中發生的事中，最美好的事！」當年二人經快速約會結緣，經過多年相處後，終拉埋天窗，官恩娜老公除了是名牌大學出身，家族也超富有。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！