官恩娜家族爭產戰｜外波4千萬贈愛孫 遺產全歸契仔被指有蹺蹊 3女不滿提告
廣告
45歲官恩娜（Ella）外婆勞笑鳳2014年離世，並於生前立下遺囑交代遺產的分配，將資產分別贈予官恩娜胞兄官仲銘，以及「契仔」馮明業。不過勞笑鳳的3名女兒就不滿遺產的分配，更懷疑母親勞笑鳳立遺囑時受官恩娜嘅家人不當影響，因此入稟高等法院提告……
官恩娜家族爭產戰｜勞笑鳳3女兒指控官恩娜一家影響母親立遺囑
勞笑鳳的3名女兒（長女麥銀娣、三女麥麗萍及么女麥美華）以原告身份入稟高等法院，指母親勞笑鳳生前轉移賣樓套現及定期存款等逾4000萬元嘅資產畀孫仔官仲銘（官恩娜兄長），並懷疑被告（次女麥銀麗（官恩娜母親）及勞笑鳳「契仔」馮明業）在資產轉移以及遺囑立下嘅過程中存在不正當行為，令她們3姐妹失去遺產受益權。
官恩娜家族爭產戰｜勞笑鳳3女兒質疑母親冇立遺囑能力
除咗質疑母親嘅遺產分配外，原告方律師更指出勞笑鳳係文盲，而且為人吝嗇，凡事都會計較，生前更出現強迫症及焦慮症的徵狀，及被診斷患上認知障礙及白內障等多項病情。因此認為勞笑鳳並冇能力立遺囑，甚至連遺囑嘅內容都唔知道，更質疑被告方於勞笑鳳生前轉移其資產，再立下遺囑將唯一受益人列為「契仔」馮明業。
官恩娜家族爭產戰｜被告方反擊勞笑鳳3女兒唔聯絡母親
對於上述指控，被告方則表示勞笑鳳自2011年與麥銀麗同住，與官恩娜一家關係良好，相反地與原告3名女兒關係轉差，而且聯絡亦大幅減少，因此將資產轉移給愛孫官仲銘十分正常。被告方亦強調勞笑鳳的焦慮症及強迫症並不影響其精神行為能力，而且所做的決定均是於清醒的狀態下作出。
撰文：東方新地圖片來源：Ig@myyk