官恩娜家族爭產戰｜外波4千萬贈愛孫 遺產全歸契仔被指有蹺蹊 3女不滿提告

45歲官恩娜（Ella）外婆勞笑鳳2014年離世，並於生前立下遺囑交代遺產的分配，將資產分別贈予官恩娜胞兄官仲銘，以及「契仔」馮明業。不過勞笑鳳的3名女兒就不滿遺產的分配，更懷疑母親勞笑鳳立遺囑時受官恩娜嘅家人不當影響，因此入稟高等法院提告……

