官恩娜 西藏

官恩娜西藏旅照驚變「蠟像」 被人P到連毛孔都冇埋

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現年44歲的官恩娜（Ella）自2015年嫁給中法混血醫生Juan-Domingo Maurellet後便開始淡出娛樂圈，雖然不少粉絲十分希望Ella能重回幕前，但是她目前仍然未有「出山」的打算，僅僅在社交平台分享日常生活，昨日（19日她）上載的新一輯照片更引起了網民熱烈的討論！

官恩娜 西藏 官恩娜婚後淡出幕前。
官恩娜去西藏旅行大玩特玩。（圖片來源：IG@koonella）

P圖太勁連本尊都嚇親

Ella早前到訪西藏旅行，嘗試了當地的旅客攝影：「我真係忍唔住做咗件不能再遊客嘅遊客事…就係西藏旅拍！¥299人民幣包化妝同一套藏服。」本以為旅拍的照片會靚爆鏡，卻沒想到竟然似蠟像：「想講個攝影師執相都幾重手吓，我問佢可唔可以畀返張原圖我，等我有返啲毛孔，唔好成個蠟像咁。佢同我講啲相係相機直出，我話相機直出有美顏? 唔係呀嗎？！佢答我…是的！」。Ella更大方分享自己被狠P的多張照片，然後以幽默的hashtag「 #執相咪走火入魔之恐怖蠟像館」來形容照片。

官恩娜 西藏 官恩娜早前到西藏旅行。
官恩娜被P成零毛孔。（圖片來源：IG@koonella）
官恩娜 西藏 Ella自嘲照片是恐怖蠟像館。
Ella自嘲照片是恐怖蠟像館。（圖片來源：IG@koonella）
官恩娜 西藏 圖片P到Ella連毛孔都冇埋。
攝影師P到Ella連毛孔都冇埋。（圖片來源：IG@koonella）

網民藝人唔嫌棄照收貨

雖然照片並未獲得Ella本人的青睞，但是一眾粉絲和藝人朋友們仍然買單！阿Sa蔡卓妍和Elva倪晨曦留言表示：「still pretty！」，謝安琪亦大讚：「都係靚！」。而粉絲們也紛紛留言稱讚：「靚到呢，仲以為你拍緊咩廣告！」、「人靚點影都咁靚」、「原圖都夠做！」等等。

官恩娜 西藏 阿Sa蔡卓妍留言讚Ella靚女！
阿Sa蔡卓妍留言讚Ella靚女！（圖片來源：IG@koonella）
官恩娜 西藏 Elva倪晨曦表示仲係一樣咁靚！
Elva倪晨曦表示仲係一樣咁靚！（圖片來源：IG@koonella）
官恩娜 西藏 連謝安琪都認證Ella靚女！
連謝安琪都認證Ella靚女！（圖片來源：IG@koonella）
官恩娜 西藏 Ella保養得非常好，樣子完全看不出已為人母。
Ella保養得非常好，樣子完全看不出已為人母。（圖片來源：IG@koonella）
官恩娜 西藏 Ella在社交平台分享到訪西藏的趣事。
Ella在社交平台分享到訪西藏的趣事。（圖片來源：IG@koonella）
官恩娜 西藏 雖然Ella覺得照片P得太誇張，但是網民們照樣埋單。
雖然Ella覺得照片P得太誇張，但是網民們照樣埋單。（圖片來源：IG@koonella）

官恩娜43歲Hea遊法國騷凍齡近況 兩子之母靚過做女嗰陣

官恩娜上月踏入43歲，原來正在歐遊，身處法國的她在IG分享寫意度假生活。她身穿綠色套裝、綁起上衣露出纖腰；另一張相官恩娜站在車旁望向遠方，曬成健康膚色的她令人想起初出道時模樣。Ella留言笑指：「20 多歲時我很喜歡曬黑，現在40多歲我會盡量避免曬黑。但是法國的夏日陽光實在是太強烈了，我已不知道我是怎麼曬黑的。」

官恩娜 西藏 官恩娜身穿綠色套裝短褲、綁起上衣露腰晒腿，在法國分享寫意度假生活。
官恩娜身穿綠色套裝短褲、綁起上衣露腰晒腿，在法國分享寫意度假生活。（圖片來源：IG@koonella）
官恩娜 西藏 43歲的官恩娜保養得宜，完全不似生了一仔一女。
43歲的官恩娜保養得宜，完全不似生了一仔一女。（圖片來源：IG@koonella）

官恩娜身處法國狂騷美腿

官恩娜2015年與法籍老公結婚，先後誕下一子一女，之後她淡出娛樂圈做全職媽咪，將所有時間心機放在家庭上。近日她在IG STORY上載兩張身處法國的新相，超索外形完全不似43歲﹗其實官恩娜極少在IG蒲頭，對上一次已是3月玩濾鏡自拍，她除了歐遊及湊小朋友，亦會與好友鄭麗莎踩單車。

官恩娜 西藏 官恩娜今年2月，發文慶祝結婚七周年。
官恩娜今年2月，發文慶祝結婚七周年。（圖片來源：IG@koonella）
官恩娜 西藏 官恩娜的醫生老公除了是名牌大學出身，家族也超富有。
官恩娜的醫生老公除了是名牌大學出身，家族也超富有。（圖片來源：IG@koonella）
官恩娜 西藏 官恩娜近日勤力上IG，晒遊法國靚相，
官恩娜近日勤力上IG，晒遊法國靚相，（圖片來源：IG@koonella）
官恩娜 西藏 官恩娜笑言已盡量避免曬黑：「但是法國的夏日陽光實在是太強烈了，我已不知道我是怎麼曬黑的。」
官恩娜笑言已盡量避免曬黑：「但是法國的夏日陽光實在是太強烈了，我已不知道我是怎麼曬黑的。」（圖片來源：IG@koonella）

官恩娜結婚7年湊「好」字

官恩娜與中法混血醫生老公非常恩愛，今年2月，官恩娜以英文發帖慶祝結婚七周年：「十三年前之後你和我，十三年後有我們和小朋友。他們說沒有人是完美的，但你對我來說是最完美的老公。我只想告訴你，你的出現，是我生命中發生的事中，最美好的事！」當年二人經快速約會結緣，經過多年相處後，終拉埋天窗，官恩娜老公除了是名牌大學出身，家族也超富有。

官恩娜 西藏 官恩娜玩濾鏡，攞出搞笑表情。
官恩娜玩濾鏡，攞出搞笑表情。（圖片來源：IG@koonella）
官恩娜 西藏 官恩娜一半真樣，一半濾鏡作對比。
官恩娜一半真樣，一半濾鏡作對比。（圖片來源：IG@koonella）

狂迷強吻官恩娜十秒判入獄

官恩娜於大溪地出生，兩歲時隨家人移居香港，父親從事珠寶生意。2006年，官恩娜遇過一件膽戰心驚的狂迷事件。事緣當年她出席電台舉行的中秋晚會，被一男子箍着頸部，強吻近10秒。官恩娜事後嚇到喊，表示驚到到難以反應，只能呆站台上，驚到全身抖震。最後她決定報警，最終狂迷於同年11月17日被判入獄兩個月。

官恩娜 西藏 2006年，官恩娜被狂迷強吻十秒，嚇得她立即報警。
2006年，官恩娜被狂迷強吻十秒，嚇得她立即報警。（圖片來源：電視新聞截圖）

官恩娜曾面癱患難見真愛

官恩娜於2014年突然患上貝爾氏麻痹症，令半邊臉肌肉癱瘓，一度連進食和說話都有困難。體貼入微的醫生男友在她病發後馬上帶她去看腦科醫生，從旁悉心照顧，才能讓她於兩個月內康復。二人患難見真情，2015年結婚，同年剖腹誕下6.7磅兒子，2018年再添一女Aurelie。

官恩娜 西藏 官恩娜出身豪門，父親從事珠寶生意，老公是中法混血醫生，家底十分豐厚。
官恩娜出身豪門，父親從事珠寶生意，老公是中法混血醫生，家底十分豐厚。（圖片來源：IG@koonella）

官恩娜老公家底豐厚

官恩娜老公是中法混血醫生，家底十分豐厚，不但擁有愛爾蘭皇家內外科醫學院執照，更出身於英國倫敦大學碩士，學歷一流，家族於法國更有萬呎別墅。官恩娜一家所居住的豪宅也不簡單，她曾於IG不小心將豪宅的內部曝光，豪宅擁巨型大廳，開揚景觀，內部裝修不算豪華，但從照片上就能看的出，兩人將裝修的重點都放在孩子身上，讓小孩子有足夠的地方玩耍。

官恩娜 西藏 官恩娜的豪宅擁巨型大廳，裝修不算豪華。
官恩娜的豪宅擁巨型大廳，裝修不算豪華。（圖片來源：IG@koonella）
官恩娜 西藏 官恩娜特別效果自拍，景觀開揚。
官恩娜特別效果自拍，景觀開揚。（圖片來源：IG@koonella）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：IG@koonella

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