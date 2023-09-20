官恩娜西藏旅照驚變「蠟像」 被人P到連毛孔都冇埋

現年44歲的官恩娜（Ella）自2015年嫁給中法混血醫生Juan-Domingo Maurellet後便開始淡出娛樂圈，雖然不少粉絲十分希望Ella能重回幕前，但是她目前仍然未有「出山」的打算，僅僅在社交平台分享日常生活，昨日（19日她）上載的新一輯照片更引起了網民熱烈的討論！