宣萱劉青雲30年前鬧不和內幕曝光 網民重提舊事頒獎禮互動成焦點
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宣萱劉青雲30年前鬧不和傳聞
然而30年前，宣萱和劉青雲曾經鬧出不和傳聞，在最近頒獎禮上兩人的互動亦成為焦點，當年轟動一時的娛樂圈傳聞再次被網民翻出來討論。有網民發文提到：「95年有傳宣萱拍天降奇緣和劉青雲老婆鬧不和，更有報道話劉青雲護妻入電視台罵宣萱，昨日頒獎禮，出現尷尬，亦睇得出劉青雲無乜望宣萱，2人無眼神交流，無2句。」
宣萱郭藹明拍劇期間爆發衝突
1995年曾有報導指出， 宣萱跟郭藹明曾經合作演電視劇《天降奇緣》，拍攝期間郭藹明因要替香港小姐比賽作嘉賓，導致全組工作人員停工等候，沒多久，便傳出宣萱與郭藹明不和的消息。
劉青雲走廊遇宣萱爆金句
更令人震驚的是，有傳聞指在92年《大時代》後離巢的劉青雲到電視城探望女友郭藹明時，在化妝間外的走廊與宣萱狹路相逢。據傳聞指，劉青雲瞟了宣萱一眼後，便說了一句「係咪唔順先？」這句話立即在娛樂圈引起軒然大波，被解讀為劉青雲為女友出頭的表現。
宣萱坦承與郭藹明關係冷淡
面對傳聞，宣萱當年接受訪問時坦率回應，承認她與郭藹明確實在走廊遇過，但否認聽過劉青雲說那些話。她更直言，「我跟郭藹明唔算特別投契，我哋只能講係同事，唔係朋友，平日都冇乜傾偈。我記得有次同佢打招呼，但係佢（郭藹明）望一望之後，就冇乜反應，試過嗰次之後，我就唔再同佢打招呼先，不過每個人都有自己嘅性格，所謂人夾人緣，我覺得都冇乜問題。」
郭藹明否認傳言表示毫不知情
郭藹明在回應傳聞時則表示完全不知道有相關報導，強調當時參加頒獎禮是公司安排的工作，並非私人活動。她更反駁不和傳聞，指與宣萱合作期間沒有發生任何問題，亦堅持劉青雲沒有說過那些傳聞中的話：「嗰次上電視台做節目，青雲贏咗，佢仲笑我開心過青雲，成個小女人咁。同埋，青雲雖然鍾意講笑，但我記得佢冇講過呢啲說話。」
劉青雲斬釘截鐵否認事件
作為不和傳聞的另一主角，劉青雲對整件事的態度非常明確，直接表示「根本就沒有這件事發生過」。他拒絕對傳聞作進一步評論，以最簡潔的方式澄清了所有指控。