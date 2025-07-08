宣萱劉青雲30年前鬧不和內幕曝光 網民重提舊事頒獎禮互動成焦點

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54歲的宣萱在6日憑懸疑劇《誰殺了她》勇奪新加坡《紅星大獎2025》頒獎典禮「最佳女主角」，成為歷來首位僅僅憑單一作品便榮登視后寶座的外籍演員，並由影帝劉青雲親自為她頒獎。
宣萱 劉青雲 54歲的宣萱憑懸疑劇《誰殺了她》勇奪新加坡《紅星大獎2025》頒獎典禮「最佳女主角」。（圖片來源：紅星大獎截圖）
54歲的宣萱憑懸疑劇《誰殺了她》勇奪新加坡《紅星大獎2025》頒獎典禮「最佳女主角」。（圖片來源：紅星大獎截圖）

54歲宣萱勇奪新加坡視后 獲影帝劉青雲頒獎 台上多謝「老公」

宣萱劉青雲30年前鬧不和傳聞

然而30年前，宣萱和劉青雲曾經鬧出不和傳聞，在最近頒獎禮上兩人的互動亦成為焦點，當年轟動一時的娛樂圈傳聞再次被網民翻出來討論。有網民發文提到：「95年有傳宣萱拍天降奇緣和劉青雲老婆鬧不和，更有報道話劉青雲護妻入電視台罵宣萱，昨日頒獎禮，出現尷尬，亦睇得出劉青雲無乜望宣萱，2人無眼神交流，無2句。」

宣萱 劉青雲 有網民重提舊事。（圖片來源：Facebook截圖）
有網民重提舊事。（圖片來源：Facebook截圖）
宣萱 劉青雲 30年前，兩人曾經鬧出不和傳聞。（圖片來源：紅星大獎截圖）
30年前，兩人曾經鬧出不和傳聞。（圖片來源：紅星大獎截圖）
宣萱 劉青雲 兩人在最近頒獎禮上的互動亦成為焦點。（圖片來源：紅星大獎截圖）
兩人在最近頒獎禮上的互動亦成為焦點。（圖片來源：紅星大獎截圖）

宣萱郭藹明拍劇期間爆發衝突

1995年曾有報導指出， 宣萱跟郭藹明曾經合作演電視劇《天降奇緣》，拍攝期間郭藹明因要替香港小姐比賽作嘉賓，導致全組工作人員停工等候，沒多久，便傳出宣萱與郭藹明不和的消息。

宣萱 劉青雲 宣萱跟郭藹明合作拍攝電視劇《天降奇緣》期間，全組工作人員因郭藹明停工等候。（圖片來源：1995年《東周刊》）
宣萱跟郭藹明合作拍攝電視劇《天降奇緣》期間，全組工作人員因郭藹明停工等候。（圖片來源：1995年《東周刊》）
宣萱 劉青雲 《天降奇緣》是TVB拍攝製作的時裝電視劇，原來當時已經有穿越。（圖片來源：TVB）
《天降奇緣》是TVB拍攝製作的時裝電視劇，原來當時已經有穿越。（圖片來源：TVB）

劉青雲走廊遇宣萱爆金句

更令人震驚的是，有傳聞指在92年《大時代》後離巢的劉青雲到電視城探望女友郭藹明時，在化妝間外的走廊與宣萱狹路相逢。據傳聞指，劉青雲瞟了宣萱一眼後，便說了一句「係咪唔順先？」這句話立即在娛樂圈引起軒然大波，被解讀為劉青雲為女友出頭的表現。

宣萱 劉青雲 劉青雲曾經到電視城探望女友郭藹明時，在化妝間外的走廊與宣萱狹路相逢。（圖片來源：紅星大獎截圖）
劉青雲曾經到電視城探望女友郭藹明時，在化妝間外的走廊與宣萱狹路相逢。（圖片來源：紅星大獎截圖）

宣萱坦承與郭藹明關係冷淡

面對傳聞，宣萱當年接受訪問時坦率回應，承認她與郭藹明確實在走廊遇過，但否認聽過劉青雲說那些話。她更直言，「我跟郭藹明唔算特別投契，我哋只能講係同事，唔係朋友，平日都冇乜傾偈。我記得有次同佢打招呼，但係佢（郭藹明）望一望之後，就冇乜反應，試過嗰次之後，我就唔再同佢打招呼先，不過每個人都有自己嘅性格，所謂人夾人緣，我覺得都冇乜問題。」

宣萱 劉青雲 宣萱坦承與郭藹明關係冷淡。（圖片來源：紅星大獎截圖）
宣萱坦承與郭藹明關係冷淡。（圖片來源：紅星大獎截圖）

郭藹明否認傳言表示毫不知情

郭藹明在回應傳聞時則表示完全不知道有相關報導，強調當時參加頒獎禮是公司安排的工作，並非私人活動。她更反駁不和傳聞，指與宣萱合作期間沒有發生任何問題，亦堅持劉青雲沒有說過那些傳聞中的話：「嗰次上電視台做節目，青雲贏咗，佢仲笑我開心過青雲，成個小女人咁。同埋，青雲雖然鍾意講笑，但我記得佢冇講過呢啲說話。」

宣萱 劉青雲 郭藹明在回應傳聞時則表示完全不知道有相關報導。（圖片來源：新傳媒資料庫）
郭藹明在回應傳聞時則表示完全不知道有相關報導。（圖片來源：新傳媒資料庫）

劉青雲斬釘截鐵否認事件

作為不和傳聞的另一主角，劉青雲對整件事的態度非常明確，直接表示「根本就沒有這件事發生過」。他拒絕對傳聞作進一步評論，以最簡潔的方式澄清了所有指控。

宣萱 劉青雲 劉青雲對整件事直接表示「根本就沒有這件事發生過」。（圖片來源：新傳媒資料庫）
劉青雲對整件事直接表示「根本就沒有這件事發生過」。（圖片來源：新傳媒資料庫）

圖片來源：紅星大獎截圖、TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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