「御用人質」宣萱入行31年第30次被綁！《巨塔之后》再創紀錄 網民驚呼：可以申請世界紀錄？
《巨塔之后》劇情失控 宣萱慘被擄到公海做手術
在昨晚播出的第九集《巨塔之后》中，劇情推向高潮。由宣萱飾演的董一妍醫生，與林景程等一行五人的醫療團隊，被泰國惡霸林鍈偉（黎澤恩飾）整隊綁架。原來林鍈偉的父親急需換肝，他竟不擇手段將眾人擄至公海的一艘船上，並用槍威逼宣萱等人立即為其父進行非法的肝臟移植手術，更恐嚇若不服從，所有人將性命不保。整個過程緊張刺激，觀眾看得膽戰心驚，再次見證宣萱的人質專業戶形象。
宣萱親揭奇特感受 「今次係最舒服嘅一次」
雖然劇情驚險，但宣萱事後接受訪問時卻笑言，這次是她眾多綁架經驗中最特別、最舒服的一次。她解釋道：「係第一次唔係淨係綁我一個，哈哈！」她表示這次有整個團隊「陪綁」，感覺不再孤單。更重要的是，綁匪（黎澤恩飾）相當「有口齒」，手術成功後便信守承諾釋放他們，宣萱笑說：「唔使我自己好辛苦咁逃走，所以亦都係最舒服嘅一次（綁架）嚟。」她更搞笑地爆料，拍攝時發現劇中男演員都「靠唔住」，紛紛企圖自行逃走，令一眾女演員哭笑不得，拍攝氣氛相當歡樂。
31年人質之路回顧 宣萱由原子筆脅持開始
宣萱「御用人質」的稱號絕非浪得虛名，其「人質之路」橫跨長達31年。網民整理出她的血淚史，一切始於1994年的《餐餐有宋家》，當時她被人用一支原子筆挾持，從此開啟了這條不歸路。多年來，她被綁架的方式五花八門，從最常見的武器指嚇，到在《刑事偵緝檔案IV》等經典劇集中被五花大綁，甚至在《尋秦記》穿越到古代也難逃被綁的命運。這次在《巨塔之后》第30次被綁，無疑是為她輝煌的「人質履歷表」再添上濃重的一筆。
網民洗版熱議 「前世應該是顆粽子」
宣萱再次被綁架的劇情，瞬間引爆網民洗版式討論，紛紛留言大讚回憶返晒嚟！網民一面倒地幽默回應：「有宣萱的地方就有綁架」、「人質之后，專業的！」、「可以申請健力士世界紀錄了」、「除了御用人質，同時都是生存率最高的人質」、「被綁太多，變得淡定了」、「難道『被綁架』是她的興趣？」更有網民抵死地形容：「（宣萱）前世應該是顆粽子」。同劇被綁的林景程亦興奮表示，能親眼目睹宣萱被綁是「人生最高光時刻」，笑言：「我冇諗過有機會現場睇到佢畀人綁，仲可以同佢畀人綁埋一份喎，嘩！」