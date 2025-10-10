「御用人質」宣萱入行31年第30次被綁！《巨塔之后》再創紀錄 網民驚呼：可以申請世界紀錄？

「御用人質」宣萱再創演藝生涯新紀錄！在新劇《巨塔之后》中，宣萱迎來了她入行31年來第30次的被綁架戲份，昨晚劇情講到她與整個醫療團隊被擄到公海，在槍管指嚇下被迫進行非法手術，場面驚心動魄。然而，這次經歷竟被她本人形容為「最舒服嘅一次」，究竟當中發生了甚麼事？