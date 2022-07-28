51歲宣萱被經理人嫌老 一個理由拒演《肥田囍事》女主角
四十幾歲被嫌老
現年51歲嘅宣萱保養得宜，2017年喺TVB劇集《不懂撒嬌的女人》飾演Mall姐狀態大勇示人，更獲提名「最佳女主角」獎項。不過，宣萱幾年前甲狀腺出過問題，令到身形變腫，睇落老咗十歲。受身形影響，宣萱工作量大減，經理人更直接批評佢年紀大，「你老喇，你肥喇，你冇得做喇，你唔好做演員，搵過第二份工做啦。」俾人咁樣直接批評真係好大打擊，好采宣萱諗法正面，好快就重新調整心態，「我接受工作唔會好似以前一樣，但係未去到我要換工嘅地步。我覺得自己仲可以做演員，咁我就繼續行自己條路。當然已經唔可以再合作，因為我覺得自己係經理人嘅產品，佢覺得呢個產品唔得，其實都賣唔出呢個產品，呢段合作關係就咁完咗。」
宣萱曾對年齡焦慮
宣萱而家冇再抗拒熟女身份，但佢同每個女人一樣害怕面對29+1，坦然曾對年齡增長有焦慮。宣萱話由29歲到30歲生日嗰晚佢大喊一場，因為覺得自己全盛時期已成過去，喺完全唔知點算嘅情況下喊咗一陣。到咗40歲生日，宣萱對年齡睇法就完全唔同晒，覺得40歲對女人嚟講係個好開始，年齡只係一個數字，享受生活先係最重要。
一個理由拒演肥田
宣萱演出過多套無綫經典劇集，《洗冤錄》、《刑事偵緝檔案IV》、《壹號皇庭》一一被觀眾視為神劇。宣萱接受節目《魯豫有約一日行》訪問時透露，《肥田囍事》女主角本身都係自己演藝事業里程碑之一，經過仔細考慮後，都係要推戲，原因係唔想增肥，「我怕我身體會出現問題，雖然我覺得角色突出，會有突破，但後來都係覺得身體健康比較重要，於是就推咗。」節目主持人續追問佢有冇後悔，宣萱諗都冇諗就答冇後悔，佢覺得由比自己年輕嘅胡杏兒去演會比較好，始終自己開心最重要，無謂強逼自己。
再回應古天樂緋聞
宣萱多年來以演藝事業為重心，感情最多只係排第二，但佢試過同拍拖六年嘅男朋友發展到拉埋天窗階段，可惜都係分手收場，「男朋友當年真係想同我結婚，佢話我唔可以再做演員，一定要生小朋友，一定要全心全意照顧小朋友。當時我問自己，揀呢條路會唔會後悔，我好快就有答案，會後悔。」至於同緋聞男友古天樂有冇機會發展，宣萱就笑住話檔佢係兄弟，絕對冇可能。
同場加映：勇武女星素顏真面目全集
今時今日P圖早成為網絡世界之常態，更甚者有明星網紅仲自稱化行妝P到盡咁至叫專業至對得住網友，呃呃氹氹願者上釣，真面目一早冇人深究！好彩仲有一班女星脫下華服濃妝，反璞歸真願意展現最真實一面的素顏。其實一張照片背後，除咗天生麗質有本錢現真章外，真正可貴又體現勇氣嘅，仲有一份自信與坦然，咁至係真女人！
51歲宣萱
一向天生麗質又保養得宜的宣萱，亦都從來不畏懼素顏示人，其實與廿幾年前全盛時期容貌分別不大。
49歲鄭秀文
去年踏入49歲的Sammi鄭秀文既是潮人icon，亦係堅毅自律女性代言，Sammi日日都唔少得跑番公里出番一身汗再po番張紅蘋果一樣爆汗相，展現素顏美態。
45歲舒淇
精心打扮過的舒淇冶艷不可方物，不過拍戲拍封面以外，舒淇個人社交網絡最多不修邊幅素顏相，發放自然美。
39歲李佳芯
出名係360度零死角大美人、又係山系氧氣美女，李佳芯工作以外最愛以素顏示人，白滑無瑕肌膚羨慕死人。
40歲黃翠如
無論少女時代定還是人妻時代，翠如BB一向氣質取勝，唔多適合濃妝艷抹，真素顏對佢嚟講食生菜一樣，亦都係最愛素顏上陣女星之一。
24歲劉穎鏇
青春無敵又係運動健將，劉穎鏇素顏甜笑加上一身健康膚色，呢種自然美真係P圖都P唔嚟。
48歲陳煒
煒哥出名keep得好，難得48歲仲唔怕素顏上陣，睇真啲皮膚光滑又細緻，絕對唔會輸蝕畀班後生女。
36歲宋熙年
宋熙年生完2個小朋友都皮光肉滑愈陀愈靚，素顏下絕對見得人。
46歲佘詩曼
懂得生活、享受單身嘅佘詩曼活得坦然笑得更甜，雖已46歲完全無懼素顏上陣，散發出一種瀟灑美態。
50歲袁詠儀
港姐冠軍出身、有名你叫靚靚，袁詠儀靚就梗嘅，最緊要仲有個廿四孝老公Chilam錫住同寶貝仔魔童孝順，幸福女人又點會唔神采飛揚！
45歲梁詠琪
梁詠琪一樣有勇氣亦有本錢真素顏，近年減少工作量，將家庭和女兒放在第一位，崇尚自然生活，其實比起長年日夜不分趕場唱歌拍戲，更精神飽滿。
42歲胡杏兒
家有4歲Brendan、2歲Ryan及9個月大Liam三個寶貝仔，靚媽杏兒一打三仲要兼顧家務同事業，自然化妝扮靚時間都所剩無幾，不過佢嘅素顏look依然冇走樣。
38歲鄧麗欣
堅持食素多年、又係排球健將，Stephy鄧麗欣近年由內至外都咁容光煥發，就算冇化妝都見得人。
讀者留言