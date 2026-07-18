家傳之「保」2｜隱世廚神洪金寶晒刀法！孫仔學煮餸緊張到頭都側埋

武打巨星洪金寶在節目《家傳之「保」2》中，罕有地與兒子洪天明、孫仔TJ「三代同堂」下廚，更即場化身「隱世廚神」大晒超凡廚藝！當他展示出神入化「金寶刀法」時，孫仔TJ卻在旁緊張到「頭都側埋」，強烈對比的畫面極具趣味，令人捧腹大笑！