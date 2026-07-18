家傳之「保」2｜隱世廚神洪金寶晒刀法！孫仔學煮餸緊張到頭都側埋
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武打巨星洪金寶在節目《家傳之「保」2》中，罕有地與兒子洪天明、孫仔TJ「三代同堂」下廚，更即場化身「隱世廚神」大晒超凡廚藝！當他展示出神入化「金寶刀法」時，孫仔TJ卻在旁緊張到「頭都側埋」，強烈對比的畫面極具趣味，令人捧腹大笑！
洪金寶首度三代同堂下廚 大晒「金寶刀法」技驚四座
節目中迎來洪家三爺孫歷史性的一刻，三人親口證實這是他們首次一起下廚！「隱世廚藝高手」洪金寶決定親自傳授家鄉菜「黃金蛋餃」給孫仔TJ。只見平時身手敏捷的洪金寶，在廚房同樣揮灑自如，更即場大耍「金寶刀法」，刀功利落，技驚四座！他更分享了當年自己學廚的秘訣，原來是靠觀察學師：「就係喺大排檔係咁望住啲師傅。」盡顯其貼地一面。
孫仔TJ包蛋餃似大型競技 緊張到「頭都側埋」勁爆笑
雖然有爺爺和爸爸天明在旁「Nicam式助攻」，但由於包蛋餃需要高度技巧，對於小小的TJ來說，廚房恍如「大型競技現場」。只見他全神貫注，緊張得不得了，更一度煮到「頭都側埋」，趣怪的模樣令在旁的洪金寶和洪天明都忍不住笑破肚皮。爺孫兩人在廚藝上的巨大反差，為節目增添了大量笑料。
洪金寶親自落場教耍棍 兩爺孫「隔空」比併畫面震撼
除了傳承廚藝，武術傳承更是重頭戲。洪金寶與洪天明夾手夾腳教TJ「耍棍」，為了讓孫仔更容易明白，洪金寶更親自落場示範，並指導TJ跟著練習。看著爺爺功架十足，孫仔有板有眼地模仿，兩爺孫「隔空」比併洪家棍法的畫面，不僅別具傳承意義，亦相當震撼，展現了功夫世家的風範。
網民驚嘆洪金寶文武雙全：「真係一代宗師！」
節目播出後，網民對洪金寶的廚藝大感驚訝。「估唔到洪金寶煮嘢食都咁勁，真係隱世廚神！」、「TJ個樣太好笑，緊張到頭都側埋，好可愛！」、「三代同堂教功夫呢一幕好有傳承嘅意義，好感動。」、「金寶刀法！想睇多啲！」、「呢啲先係真正嘅家庭樂，唔係淨係玩電話。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期