家傳之「保」2｜孫仔TJ驚爆爺爺偷食炸雞！洪金寶當場冇符：篤我背脊
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現年74歲的洪金寶在節目《家傳之「保」2》中與孫仔TJ享受祖孫樂，場面溫馨，豈料孫仔TJ竟在鏡頭前大爆爺爺「偷食炸雞趣事」，令洪金寶哭笑不得，場面一度十分尷尬！TJ更親手製作「最佳導演」獎座送給爺爺，一圓其多年遺憾，究竟這位活寶貝孫仔還準備了甚麼驚喜？
孫仔TJ溫馨互動 驚爆爺爺「偷食炸雞」趣事
雖然身為洪家班創辦人，演藝成就非凡，但洪金寶私下對著孫仔TJ卻是零架子，盡顯鐵漢柔情。在節目中，TJ與爺爺互動溫馨，全程有講有笑，更不時主動幫爺爺按摩、挨在膊頭上撒嬌甚至送上親吻，愛意藏不住。這讓爸爸洪天明也忍不住呷醋說：「老豆（指洪金寶）同孫做咩都開心。」沒想到溫馨過後，TJ竟搞笑地大爆爺爺「偷食炸雞趣事」，讓洪金寶當場冇晒符，只能無奈笑說：「呢個𡃁仔篤我背脊！」
TJ親製「最佳導演」獎座 圓洪金寶影壇遺憾勁感動
為了回饋爺爺的愛，鬼馬的TJ除了爆料，亦準備了感人驚喜。他親手製作了一座「最佳導演」獎座送給爺爺，希望彌補洪金寶縱橫影壇多年，卻唯獨未得過「最佳導演」獎項的遺憾，並真誠祝福爺爺將來能勇奪此殊榮。事後，洪天明與TJ更一左一右向爺爺獻上「愛的錫錫」，畫面極度溫馨感人。除了獎座，TJ還化身小廚師，為爺爺烹煮「番茄濃湯」及「墨西哥塔可餅」，上菜後更與爺爺以餅代酒玩Cheers，場面溫馨又有趣。
洪金寶出名錫孫仔 評分竟出手勁低只畀60分？
節目中除了溫馨互動，亦安排了「心有靈犀問答考驗」環節，洪天明更駕車帶爸爸洪金寶兜風傾心事，大爆兩個兒子都非常愛爺爺，而洪金寶亦坦言很享受與兒子們的相處時光，足證洪家三代充滿愛。不過節目中有一個有趣之處，就是無論洪金寶對TJ有多讚不絕口及疼錫，每次在遊戲中要為TJ評分時，滿分100分他都只給出60分左右，出手相當「嚴格」，究竟背後原因為何，就要密切留意節目了。
網民大讚祖孫情超有愛：「睇到眼濕濕！」
節目播出後，洪金寶與孫仔TJ的互動引起網民熱烈討論，不少人被他們的祖孫情所感動。「洪大哥同個孫好得意！」、「TJ真係好乖仔，識得氹爺爺開心。」、「最佳導演獎座嗰幕真係睇到眼濕濕！」、「偷食炸雞好好笑，洪金寶個反應絕了！」、「好想知點解得60分，係咪愛之深責之切？」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期