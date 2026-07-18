家傳之「保」2｜孫仔TJ驚爆爺爺偷食炸雞！洪金寶當場冇符：篤我背脊

現年74歲的洪金寶在節目《家傳之「保」2》中與孫仔TJ享受祖孫樂，場面溫馨，豈料孫仔TJ竟在鏡頭前大爆爺爺「偷食炸雞趣事」，令洪金寶哭笑不得，場面一度十分尷尬！TJ更親手製作「最佳導演」獎座送給爺爺，一圓其多年遺憾，究竟這位活寶貝孫仔還準備了甚麼驚喜？