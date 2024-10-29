73歲吳伯亡妻兩月後帶28歲小三回家 囡囡慘被逼遷 爭產風波再起
廣告
上集講到，吳小姐向《東張西望》報料，自從母親三年半前離世後，僅兩個月，73歲的父親便帶一名女子回家，父女關係急轉直下。吳小姐不僅被迫搬離原本的赤柱大屋，還有六百萬現金被存放在父親的戶口，對方拒絕歸還。
吳伯與小三相識十年 事業合作成情緣起點
《東張西望》聯絡到吳爸爸，他透露與「小三」相識並非偶然，而是因為生意往來。「佢係做股票，我以前幫襯佢咁耐，一齊做生意，做股票，幫我買賣。一個男人做生意，一個女仔好感嘅話，唔出奇㗎嘛。我夜晚都喺我自己屋企，係咪？我都冇去同佢一齊住，佢仰慕我做生意都唔定，我有好多女朋友㗎嘛。」他還表示，二人相識已有十年八載，女兒無權阻止。
吳爸爸否認侵吞遺產 稱分配公正
對於吳小姐指控侵吞母親遺產，吳爸爸堅決否認，指出亡妻的遺產分配中，女兒及兒子各分得12%。隨後，吳小姐與《東張》攝製隊前往吳爸爸公司對質，但發現公司似乎已人去樓空，只能透過電話對質。電話中，吳爸爸透露自己身負債務，正在申請破產。
吳小姐追討600萬元 父親稱為借款
對於女兒追討的600萬元，吳爸爸解釋是向女兒當持牌人的財務公司借款，而吳小姐則斥責他謊話連篇。事情發展至此，吳小姐表示對父親心死，同時對現時的困境感到迷茫。
圖片來源：TVB