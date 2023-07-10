家族榮耀2｜佘詩曼、林峯六度合作 大馬開拍爭產劇《家族榮耀之繼承者》

由寰亞傳媒、優酷聯合出品，謝穎、梁家樹任總監制，陳德修監制，蔡晶盛、陳新俠執導，佘詩曼、林峯、羅子溢（羅仲謙）、羅嘉良、許紹雄、黃浩然、余安安、張鳳妮、陳靜、梁靖琪、陳瀅、王敏奕等主演的港風家族商戰劇《家族榮耀之繼承者》，近日已在馬來西亞正式開機！