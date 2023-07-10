家族榮耀2｜佘詩曼、林峯六度合作 大馬開拍爭產劇《家族榮耀之繼承者》
《家族榮耀之繼承者》陣容班底超豪華
作為《家族榮耀》續作的《家族榮耀之繼承者》，雖然是演繹全新故事，但集合了眾多香港中生代知名實力演員，還有一眾觀眾熟悉的港劇老戲骨加盟，堪稱是繼《家族榮耀》後近幾年最豪華的港劇陣容班底，讓觀眾倍感期待。
「繼承者之位」爆發激烈爭奪戰
開機現場主創團隊悉數亮相，引發了眾多網友熱切關注。該劇主要講述了豪門家族丘氏，因集團創辦人突然病重，在公司繼承人未確立的情況下，引發的一場「繼承者之位」之爭，當中親情、愛情、友情與現實利益的一場角力，讓主角們嘗盡人生高低起伏的精彩故事，同時弘揚家庭的溫情和正能量。
佘詩曼飾演第三代女繼承者丘皓兒
女主角佘詩曼今次在《家族榮耀之繼承者》中，飾演的女主丘皓兒是丘家不得勢的孫女，從小爭強好勝，事業心極強的她相信自己絕對有當繼承者的能力，重男輕女的丘家老太爺突然病重，留下一封令眾人嘩然的委託書，反常地委託丘皓兒全權代理集團主席的工作。
林峯做律師支持佘詩曼
面對家中眾人的質疑與阻撓，丘皓兒憤然應戰，在林峯飾演的律師的暗中幫助下，力證委託書的真實性，坦然接下代理主席一職。然而丘老爺突然離世，留下一錘定音的遺書，讓這場豪門爭鬥無疾而終，故事走向全新的篇章。
佘詩曼林峯圓夢六搭再演情侶
此次《家族榮耀之繼承者》也是佘詩曼、林峯繼《覆雨翻雲》、《歲月風雲》、《花花世界花家姐》《使徒行者》、《無限超越班》等多部經典影視綜藝作品之後的第六次合作，去年二人曾在節目中提及再度合作依舊想演情侶，沒想到這麼快就可以在《家族榮耀之繼承者》劇組成功圓夢，網友紛紛表示：這波經典港劇情懷被喚醒「爺青回」。
嫩口小花有陳靜、陳瀅、王敏奕
除了佘詩曼和林峯外，《家族榮耀之繼承者》還有羅子溢（羅仲謙）、羅嘉良等創造了眾多TVB「童年回憶」的實力派演員加盟，以及劉江、許紹雄、余安安、張鳳妮、龔慈恩、黃浩然、吳岱融、劉浩龍等黃金配搭，還有年輕一輩陳靜、梁靖琪、陳瀅、王敏奕、梁諾妍等小花，強大卡司陣容一經曝光便引發網友廣泛關注。
豪華主創陣容有導演蔡晶盛＋編劇黃國輝
同時《家族榮耀之繼承者》也是優酷「家族榮耀」IP系列的延續之作，為實現「家族」概念的繼承與創新，主創團隊沿用《家族榮耀》部分原班人馬，曾執導《尋秦記》、《爭霸傳奇》、《大唐雙龍傳》、《家族榮耀》等多部經典港劇的蔡晶盛擔任導演，把握整體劇情節奏，以及參與過多部熱播港劇的黃國輝編劇把控劇集脈絡。
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