家族榮耀之繼承者

家族榮耀2｜佘詩曼、林峯六度合作 大馬開拍爭產劇《家族榮耀之繼承者》

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由寰亞傳媒、優酷聯合出品，謝穎、梁家樹任總監制，陳德修監制，蔡晶盛、陳新俠執導，佘詩曼、林峯、羅子溢（羅仲謙）、羅嘉良、許紹雄、黃浩然、余安安、張鳳妮、陳靜、梁靖琪、陳瀅、王敏奕等主演的港風家族商戰劇《家族榮耀之繼承者》，近日已在馬來西亞正式開機！

家族榮耀之繼承者 《家族榮耀之繼承者》將於馬來西亞及香港兩地取景，近日已在馬來西亞正式開機拍攝。
《家族榮耀之繼承者》將於馬來西亞及香港兩地取景，近日已在馬來西亞正式開機拍攝。（圖片來源：官方提供）

《家族榮耀之繼承者》陣容班底超豪華

作為《家族榮耀》續作的《家族榮耀之繼承者》，雖然是演繹全新故事，但集合了眾多香港中生代知名實力演員，還有一眾觀眾熟悉的港劇老戲骨加盟，堪稱是繼《家族榮耀》後近幾年最豪華的港劇陣容班底，讓觀眾倍感期待。

家族榮耀之繼承者 目前《家族榮耀之繼承者》已正式開機，進入如火如荼的拍攝中。
目前《家族榮耀之繼承者》已正式開機，進入如火如荼的拍攝中。（圖片來源：官方提供）

「繼承者之位」爆發激烈爭奪戰

開機現場主創團隊悉數亮相，引發了眾多網友熱切關注。該劇主要講述了豪門家族丘氏，因集團創辦人突然病重，在公司繼承人未確立的情況下，引發的一場「繼承者之位」之爭，當中親情、愛情、友情與現實利益的一場角力，讓主角們嘗盡人生高低起伏的精彩故事，同時弘揚家庭的溫情和正能量。

家族榮耀之繼承者 《家族榮耀之繼承者》預計將於明年與觀眾見面。
《家族榮耀之繼承者》預計將於明年與觀眾見面。（圖片來源：官方提供）

佘詩曼飾演第三代女繼承者丘皓兒

女主角佘詩曼今次在《家族榮耀之繼承者》中，飾演的女主丘皓兒是丘家不得勢的孫女，從小爭強好勝，事業心極強的她相信自己絕對有當繼承者的能力，重男輕女的丘家老太爺突然病重，留下一封令眾人嘩然的委託書，反常地委託丘皓兒全權代理集團主席的工作。

家族榮耀之繼承者 為最大程度的保留劇集地道的港味，此次《家族榮耀之繼承者》也會和《家族榮耀》一樣，採國粵雙語同步上線。
為最大程度的保留劇集地道的港味，此次《家族榮耀之繼承者》也會和《家族榮耀》一樣，採國粵雙語同步上線。（圖片來源：官方提供）

林峯做律師支持佘詩曼

面對家中眾人的質疑與阻撓，丘皓兒憤然應戰，在林峯飾演的律師的暗中幫助下，力證委託書的真實性，坦然接下代理主席一職。然而丘老爺突然離世，留下一錘定音的遺書，讓這場豪門爭鬥無疾而終，故事走向全新的篇章。

家族榮耀之繼承者 開機現場主創團隊悉數亮相，引發了眾多網友熱切關注。
開機現場主創團隊悉數亮相，引發了眾多網友熱切關注。（圖片來源：官方提供）

佘詩曼林峯圓夢六搭再演情侶

此次《家族榮耀之繼承者》也是佘詩曼、林峯繼《覆雨翻雲》、《歲月風雲》、《花花世界花家姐》《使徒行者》、《無限超越班》等多部經典影視綜藝作品之後的第六次合作，去年二人曾在節目中提及再度合作依舊想演情侶，沒想到這麼快就可以在《家族榮耀之繼承者》劇組成功圓夢，網友紛紛表示：這波經典港劇情懷被喚醒「爺青回」。

家族榮耀之繼承者 佘詩曼 《使徒行者》令兩人的人氣推到最高峰！
佘詩曼同林峯多年來合作無間，《使徒行者》這部劇更令二人紅遍中港兩地，被封為「最佳熒幕CP」，網民都好期待兩人再度合作。（圖片來源：《使徒行者》截圖）

嫩口小花有陳靜、陳瀅、王敏奕

除了佘詩曼和林峯外，《家族榮耀之繼承者》還有羅子溢（羅仲謙）、羅嘉良等創造了眾多TVB「童年回憶」的實力派演員加盟，以及劉江、許紹雄、余安安、張鳳妮、龔慈恩、黃浩然、吳岱融、劉浩龍等黃金配搭，還有年輕一輩陳靜、梁靖琪、陳瀅、王敏奕、梁諾妍等小花，強大卡司陣容一經曝光便引發網友廣泛關注。

家族榮耀之繼承者 DaDa陳靜將是《家族榮耀之繼承者》的新血。
DaDa陳靜將是《家族榮耀之繼承者》的新血。（圖片來源：官方提供）

豪華主創陣容有導演蔡晶盛＋編劇黃國輝

同時《家族榮耀之繼承者》也是優酷「家族榮耀」IP系列的延續之作，為實現「家族」概念的繼承與創新，主創團隊沿用《家族榮耀》部分原班人馬，曾執導《尋秦記》、《爭霸傳奇》、《大唐雙龍傳》、《家族榮耀》等多部經典港劇的蔡晶盛擔任導演，把握整體劇情節奏，以及參與過多部熱播港劇的黃國輝編劇把控劇集脈絡。

家族榮耀之繼承者 一班老戲骨加上新生代演員，相信可以擦出新火花。
一班老戲骨加上新生代演員，相信可以擦出新火花。（圖片來源：官方提供）
家族榮耀之繼承者 佘詩曼 楊茜堯 以一頭短髮新形象示人的張曦雯，日前現身活動時，透露將赴大馬拍攝新劇。
不過之前有傳會參演《家族榮耀之繼承者》的張曦雯，就未有出現在劇集演員陣容中。（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）

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撰文：東方新地圖片來源：官方提供、《使徒行者》截圖、[email protected]娛樂新聞台

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