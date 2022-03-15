家族榮耀｜幫家姐楊茜堯處理屍體攬上身 「甄誠」朱鑑然前港隊泳將名校出身
家族榮耀｜朱鑑然聽家姐話處理屍體
朱鑑然飾演的甄誠，為人直正上進，是劇中難得的內外正氣的角色﹗家姐楊茜堯就奸到出汁，為求目的不擇手段，今周講到她與Marco（張智霖飾）在遊艇上床，被何啟禮（艾威飾）拍下罪證，兼欲爆大鑊，楊茜堯為搶回手機，混亂間殺害艾威，驚慌之下請細佬朱鑑然幫忙處理屍體，朱鑑然被家姐不停用親情牌打動，最後聽從家姐說話，一手處理屍體。
家族榮耀｜朱鑑然攬上身 為楊茜堯頂罪
朱鑑然終日惶恐不安，以為事情可告一段落，卻因處理屍體時遺下手鏈而被警方查問，朱鑑然最後為保護楊茜堯而承認誤殺﹗楊茜堯欲保釋他也不得果﹗
前飛魚朱鑑然 香港紀錄保持者
飾演甄誠的朱鑑然，現年33歲，自幼移民加拿大97年回流香港讀書，中學在本地傳統名校九龍華仁書院，畢業後再到加溫哥華入讀名校UBC主修人文地理﹗身型健碩的朱鑑然原來14歲在香港讀書時，被選入開始成為香港游泳代表成員，曾代表香港參加亞運、世界大學生運動會及世界短池游泳錦標賽等，並且是短池上4百米混合泳香港紀綠保持者﹗
古天樂旗下 有「翻版彭于晏」稱號
朱鑑然其後加入模特兒行列，16年晉身演藝圈，有「翻版彭于晏」之稱，有不少演出機會，拍過電影包括《P風暴》、《破風》，亦參與過不少劇集，包括ViuTV 《瑪嘉烈與大衛》、《熟女強人》、無綫網劇《無間道》等。現為古天樂旗下Triple S Artiste Management的藝人，同公司還有袁澧林、張蔓莎、吳肇軒、胡子彤等，全為新一代演員
前度是陳卓賢混血女友盧慧敏
2019年朱鑑然被爆與模特兒盧慧敏Amy拍拖，有指盧慧敏與男方家人一起去旅行，更傳出訂婚消息，當時朱鑑然回應表示了解中，感情事不願多談﹗2020年陳卓賢被指與前港姐冠軍陳曉華撻著，其後更傳出多角戀，最後陳卓賢公開認愛盧慧敏，因合作ViuTV《無限斜棟有限公司》結緣﹗當時有指盧慧敏與朱鑑然有婚約，朱鑑然經理人公司否認，指二人2019年已分手﹗
電影《Baby復仇記》同陳靜DaDa合作﹗（圖片來源：FB＠朱鑑然）