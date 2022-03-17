家族榮耀結局劇透｜張智霖全劇報錯仇改邪歸正 極速倒戈對付摰愛楊茜堯

《家族榮耀》大結局在即，劇情愈來愈緊湊！劇中由張智霖飾演馬展鴻打從第一集開始已經步處要為父親報仇搞垮馬氏，但在終局前夕終於得知當年真相，極速倒轉槍頭合力對付甄芯（楊茜堯 飾），到底大結局入面，好人如何反敗為勝！？