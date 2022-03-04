家族榮耀 潘藝桐

家族榮耀｜潘藝桐「自閉妹」曾拍相睇真人騷上位 名校出身仲係CEO

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現年26歲的潘藝桐（Pearl）在正於無綫翡翠台播放的劇集《家族榮耀》中，飾演熊黛林患有自閉症的細女來娣，原來現實中她是熊黛林在模特兒公司的師妹，亦是一間婚禮策劃公司的CEO，擁有高學歷，仲曾經拍過一個人氣相睇真人騷！

《家族榮耀》「自閉妹來娣」潘藝桐意外踢爆母親醜事

《家族榮耀》第20集，潘藝桐飾演的馬家孫女來娣在生日派對上為甄芯（楊茜堯飾）解鎖電話，並播出其母親葉彩薇（熊黛林飾）整爛了賈洛儀（李彩華飾）高踭鞋，因而導致賈洛儀流產的影片，令其母當場精神崩潰。潘藝桐本身相貌嬌小甜美，在劇中演繹患有自閉症的熊黛林細女，演技獲得不少觀眾讚賞。

家族榮耀 劇中潘藝桐因為解鎖了楊茜堯的電話，無意間當眾曝光了母親的醜事，令她自此對電子產品出現抗拒。
劇中潘藝桐因為解鎖了楊茜堯的電話，無意間當眾把母親的醜事曝光，令她自此對電子產品出現抗拒。（圖片來源：微博@潘藝桐是一顆珍珠）
家族榮耀 雖然戲份不算多，但潘藝桐憑著嬌小甜美的外表，在劇中甚為搶鏡。
雖然戲份不算多，但潘藝桐憑著嬌小甜美的外表，在劇中甚為搶鏡。（圖片來源：微博@潘藝桐是一顆珍珠）
家族榮耀 潘藝桐透露她為了配合來娣這個角色，刻意把頭髮剪短和增肥。
潘藝桐透露她為了配合來娣這個角色，刻意把長髮剪短和增肥。（圖片來源：《家族榮耀》截圖）
家族榮耀 潘藝桐與Hillary劉沛蘅）同樣來自熊黛林所屬的模特兒公司，劇中潘藝桐飾演馬家自閉症孫女，對白唔多。
潘藝桐飾演Hillary（劉沛蘅）細妹，現實中兩人同樣來自熊黛林所屬的模特兒公司。（圖片來源：《家族榮耀》截圖）
《家族榮耀》結局周26-30集劇情劇透
家族榮耀 雖然生得細粒，但潘藝桐不時著短裙大晒一對美腿。
雖然生得細粒，但潘藝桐不時著短裙大晒一對美腿。（圖片來源：[email protected] International Management Group Ltd.）
家族榮耀 劇中飾演郭政鴻和熊黛林的細女。
劇中飾演郭政鴻和熊黛林的細女。（圖片來源：[email protected] International Management Group Ltd.）
家族榮耀｜欣宜孖熊黛林開Live唱主題曲 勾起對方「小三」畫面
潘藝桐早前曾與劇中母親熊黛林和家姐Hillary，以及主唱《家族榮耀》主題曲及片尾曲的欣宜、Van，一齊在IG開LIVE唱歌和玩遊戲。（圖片來源：寰亞發相）
家族榮耀｜欣宜孖熊黛林開Live唱主題曲 勾起對方「小三」畫面
Hillary和潘藝桐合唱非常好意頭的《你最紅》助慶。（圖片來源：寰亞發相）
家族榮耀｜欣宜孖熊黛林開Live唱主題曲 勾起對方「小三」畫面
潘藝桐、熊黛林、Hillary「三母女」開心合照（圖片來源：寰亞發相）

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曾被插太「綠茶」

作為演藝圈新人，原來潘藝桐早在2019年6月就曾以「潘政如」藝名，作為素人嘉賓身份，參加內地相睇真人騷《心動的信號2》，雖然她在節目中的表現曾被批評太「綠茶」（意指造作、虛偽），但仍以靚樣吸引了不少粉絲，現時IG有4萬多個Followers，微博更有超過34萬名粉絲。

家族榮耀 潘藝桐在節目中曾使以藝名「潘政如」。
潘藝桐曾用藝名「潘政如」。（圖片來源：《心動的信號2》截圖）
家族榮耀 內地真人騷《心動的信號2》由楊丞琳、鄭愷及宋茜等6位藝人擔任主持，安排4男4女共8位素人入住「小屋」，進行愛情配對。
內地真人騷《心動的信號2》由楊丞琳、鄭愷及宋茜等6位藝人擔任主持，安排4男4女共8位素人入住「小屋」，進行愛情配對。（圖片來源：微博@潘藝桐是一顆珍珠）
家族榮耀 節目進行到最後的配對選擇時，潘藝桐拒絕了一位男素人嘉賓的示愛，但也被心儀對象拒絕，因此配對失敗。
節目進行到最後的配對選擇時，潘藝桐拒絕了一位男素人嘉賓的示愛，但也被心儀對象拒絕，完全配對失敗。（圖片來源：微博@潘藝桐是一顆珍珠）

拍片講擇偶條件 自認廚藝了得

而在參加《心動的信號2》前，潘藝桐已於2019年4月上過一個YouTube頻道節目《倫敦街頭丘比特》，當時潘藝桐在影片中被形容為「香港甜心女神」，介紹自己來自香港的金牛座女仔，愛吃愛烹飪，最拿手煮黑椒豬扒飯和有炒飯底的芝士焗豬扒飯，以及喜歡有幽默感、帶點無厘頭和比她高的男士，這段影片至今瀏覽量已超過39萬次。

家族榮耀 《倫敦街頭丘比特》這個節目專門在倫郭街頭發掘各個俊男美女，請他們自我介紹，並為他們進行快速配對。
《倫敦街頭丘比特》這個節目專門在倫敦街頭發掘不同俊男美女，請他們自我介紹，並為他們進行快速配對。（圖片來源：[email protected]倫敦街頭丘比特）
家族榮耀 身形嬌小的潘藝桐，在影片中不肯透露真正身高，只笑指自己大概有170cm高。
身形嬌小的潘藝桐，在影片中不肯透露真正身高，只笑指自己大概有170cm高。（圖片來源：[email protected]倫敦街頭丘比特）
家族榮耀 在影片中潘藝桐更和被配對的男士尷尬攬攬。
在影片中潘藝桐更和被配對的男士尷尬攬攬。（圖片來源：[email protected]倫敦街頭丘比特）

曾上Viu節目演趣劇

潘藝桐由13歲開始出國留學，畢業自倫敦瑪麗女王大學（Queen Mary University of London）的商業管理系，任職一間婚禮及活動策劃公司CEO，又曾在深圳擔任過英語家教。2020年12月，潘藝桐亦曾上過ViuTV節目《點擺》，擔任其中一集《點擺》的嘉賓主持，以多個不同造型扮演趣劇，介紹健身室及課室的風水擺位。

家族榮耀 2020年初，潘藝桐曾在微博透露自己和男友於2019年分手，因此她辭職並搬離原本居住的城市，展開新的生活。
2020年初，潘藝桐曾在微博透露自己和男友於2019年分手，因此她辭職並搬離原本居住的城市，展開新的生活。（圖片來源：[email protected]
家族榮耀 潘藝桐曾瘋狂做gym兩個月，練出Fit爆腹肌。
潘藝桐曾瘋狂做gym兩個月，練出Fit爆腹肌。（圖片來源：[email protected]
家族榮耀 潘藝桐的理想是做一個成功企業家之餘，又能夠發展演藝事業。
潘藝桐的理想是做一個成功企業家之餘，又能夠發展演藝事業。（圖片來源：[email protected]
家族榮耀 擁有S形的身材，非常誘人！
擁有S形的身材，非常誘人！（圖片來源：[email protected]

《倫敦街頭邱比特》香港甜心女神潘藝桐：

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常見問題

《家族榮耀》結局週潘藝桐演的「自閉妹」將會是關鍵?

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潘藝桐其實是熊黛林同一間模特兒公司的師妹，13歲已出國留學，更是商業管理系畢業…即睇詳情

撰文：東方新地圖片來源：微博@潘藝桐是一顆珍珠、[email protected]

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