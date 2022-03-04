家族榮耀｜潘藝桐「自閉妹」曾拍相睇真人騷上位 名校出身仲係CEO

現年26歲的潘藝桐（Pearl）在正於無綫翡翠台播放的劇集《家族榮耀》中，飾演熊黛林患有自閉症的細女來娣，原來現實中她是熊黛林在模特兒公司的師妹，亦是一間婚禮策劃公司的CEO，擁有高學歷，仲曾經拍過一個人氣相睇真人騷！
《家族榮耀》「自閉妹來娣」潘藝桐意外踢爆母親醜事
《家族榮耀》第20集，潘藝桐飾演的馬家孫女來娣在生日派對上為甄芯（楊茜堯飾）解鎖電話，並播出其母親葉彩薇（熊黛林飾）整爛了賈洛儀（李彩華飾）高踭鞋，因而導致賈洛儀流產的影片，令其母當場精神崩潰。潘藝桐本身相貌嬌小甜美，在劇中演繹患有自閉症的熊黛林細女，演技獲得不少觀眾讚賞。
曾被插太「綠茶」
作為演藝圈新人，原來潘藝桐早在2019年6月就曾以「潘政如」藝名，作為素人嘉賓身份，參加內地相睇真人騷《心動的信號2》，雖然她在節目中的表現曾被批評太「綠茶」（意指造作、虛偽），但仍以靚樣吸引了不少粉絲，現時IG有4萬多個Followers，微博更有超過34萬名粉絲。
拍片講擇偶條件 自認廚藝了得
而在參加《心動的信號2》前，潘藝桐已於2019年4月上過一個YouTube頻道節目《倫敦街頭丘比特》，當時潘藝桐在影片中被形容為「香港甜心女神」，介紹自己來自香港的金牛座女仔，愛吃愛烹飪，最拿手煮黑椒豬扒飯和有炒飯底的芝士焗豬扒飯，以及喜歡有幽默感、帶點無厘頭和比她高的男士，這段影片至今瀏覽量已超過39萬次。
曾上Viu節目演趣劇
潘藝桐由13歲開始出國留學，畢業自倫敦瑪麗女王大學（Queen Mary University of London）的商業管理系，任職一間婚禮及活動策劃公司CEO，又曾在深圳擔任過英語家教。2020年12月，潘藝桐亦曾上過ViuTV節目《點擺》，擔任其中一集《點擺》的嘉賓主持，以多個不同造型扮演趣劇，介紹健身室及課室的風水擺位。
《倫敦街頭邱比特》香港甜心女神潘藝桐：
常見問題
《家族榮耀》結局週潘藝桐演的「自閉妹」將會是關鍵?
第20集講述熊黛琳的醜事會被曝光，而關鍵人物就是「自閉妹」…即睇詳情
《家族榮耀》中潘藝桐演「自閉妹」真人是名校出身兼做CEO?
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