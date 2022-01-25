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家族榮耀｜熊黛林嫁入豪門6年 呻做闊太苦悶 覺得好迷失

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撰文：東方新地

產後首度復出拍內地劇《家族榮耀》的熊黛林（Lynn），劇裡劇外同樣都嫁入了豪門，但日前她接受內地傳媒訪問時，卻大呻做了6年豪門闊太的苦悶，直言因為日日都過得太空閒，令她覺得好像迷失了自我一樣！

文：東方新地｜圖：《家族榮耀》發相、[email protected]、微博@熊黛林Lynn

《家族榮耀》熊黛林 為湊女淡出幕前

現年41歲的熊黛林自2016年嫁給了百億有米老公郭可頌，並於2018年為他誕下一對孖女，之後她便刻意減產幕前工作，專心相夫教女，直至前年一對孖女入讀幼稚園，她才終於復出接拍內地劇《家族榮耀》，飾演出身名門、外表高貴的豪門大少奶葉彩薇。

家族榮耀
劇中飾演名門望族馬家大少奶的熊黛林，為爭奪家族名利，跟李彩華與楊茜堯妯娌捲入激烈鬥爭當中。（圖片來源：《家族榮耀》發相）
熊黛林演喊戲好出色。（圖片來源：《家族榮耀》發相）
熊黛林久休復出，獲讚演技進步了不少。（圖片來源：《家族榮耀》發相）
劇中熊黛林有不少怒啤及藐嘴藐舌場面。（圖片來源：《家族榮耀》發相）
劇中熊黛林有不少怒啤及藐嘴藐舌場面，令她被指「好像小說裡的惡毒少奶奶」。（圖片來源：《家族榮耀》發相）

未體驗過日日去high tea生活

熊黛林日前接受內地傳媒訪問，大談做了6年豪門闊太的感受，她直言劇集和現實中嫁入豪門做少奶奶的生活非常不同，那些日日穿著漂亮衣服去high tea和開party的場面，她笑言只從電視和八卦雜誌上看到過，雖然多多少少都曾聽聞到一些，但卻從未有實際地去體驗過。

雖然劇裡劇外都係豪門少奶奶，但熊黛林卻透露劇集和現實中的少奶奶生活非常不同。（圖片來源：微博@熊黛林Lynn）
雖然劇裡劇外都係豪門少奶奶，但熊黛林卻透露劇集和現實中的少奶奶生活非常不同。（圖片來源：微博@熊黛林Lynn）

直言天天不知道自己在幹甚麼

淡出幕前多年的熊黛林直言今次選擇復出拍劇，除了為滿足戲癮外，另一個最大的原因，是因為長時間留在家中，令她感覺非常難受，她直言：「我真的閒到覺得好像迷失自我一樣，天天不知道自己在幹甚麼，就是每天在那裡跟寶寶玩、帶她們上學，所以我很想回歸社會，找回自己的事業。」

熊黛林指每日在家跟寶寶玩和帶她們上學，令她閒到好像迷失自我一樣。（圖片來源：微博@熊黛林Lynn）
熊黛林指每日在家跟寶寶玩和帶她們上學，令她閒到好像迷失自我一樣。（圖片來源：微博@熊黛林Lynn）
希望找回自己事業的熊黛林，日前在社交網貼出憔悴病照，表示：「有誰和我一樣，忙著忙著，突然停下來休息兩天就病了？」（圖片來源：微博@熊黛林Lynn）
希望找回自己事業的熊黛林，日前在社交網貼出憔悴病照，表示：「有誰和我一樣，忙著忙著，突然停下來休息兩天就病了？」（圖片來源：微博@熊黛林Lynn）

獲老公全力支持復出

自言是個嚴母的熊黛林，笑言做全職媽媽湊住一對孖女，比起拍戲辛苦得多，拍戲反而成為了她放鬆和紓壓的一種方法，她又大讚老公郭可頌非常支持她的復出，更向她承諾：「你放心的去拍戲吧！你不在的時候我會照顧兩個寶寶的！」

為演好劇中角色，馮黛林話自己冷落老公郭可頌，感到有點內疚。（圖片來源：IG@lynnx1010）
熊黛林為拍《家族榮耀》，要同一對孖女分開幾個月，往返內地及香港亦要進行隔離。（圖片來源：[email protected]
熊黛林話幸好得到老公郭可頌體諒，在她忙碌拍劇時幫手照顧兩個寶寶。（圖片來源：微博@熊黛林Lynn）
熊黛林話幸好得到老公郭可頌體諒，在她忙碌拍劇時幫手照顧兩個寶寶。（圖片來源：微博@熊黛林Lynn）
熊黛林為拍《家族榮耀》，要同對孖女分開幾個月，往返內地及香港亦要進行隔離。（圖片來源：IG@lynnx1010）
熊黛林直言覺得做全職媽媽比起拍戲還要辛苦。（圖片來源：[email protected]
熊黛林指今次劇中角色和她以往演過的角色反差很大，但她了解角色性格後，認為可恨之人必有可憐之處，希望自己能詮釋好這個角色，讓大家不要太討厭她。（圖片來源：微博@熊黛林Lynn）
熊黛林指今次劇中角色和她以往演過的角色反差很大，但她了解角色性格後，認為可恨之人必有可憐之處，希望自己能詮釋好這個角色，讓大家不要太討厭她。（圖片來源：微博@熊黛林Lynn）
家族榮耀｜熊黛林嫁入豪門6年 呻做闊太苦悶 覺得好迷失
熊黛林笑言這次演出，讓她的老公也成為了她的粉絲。（圖片來源：微博@熊黛林Lynn）

重溫《家族榮耀》熊黛林演技：

【家族榮耀．妒婦熊黛林乜都爭】

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