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家族榮耀｜熊黛林久休復出「鼻受關注」 竟然被指似一位國際巨星？

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無綫正在熱播的劇集《家族榮耀》，是熊黛林（Lynn）產後首度復出拍攝的劇集，但比起她發癲爆喊的演技，網民卻更關注她在劇中展現的鼻哥窿，並直指她的樣貌好似一位國際巨星！

《家族榮耀》熊黛林喊到停唔到

熊黛林劇中飾演外表高貴的大少奶，卻接連有多場發癲爆喊戲份，熊黛林直言是她入行以來最具挑戰的一次，她說：「未試過拍攝期間連續喊咗幾晚，入戲之後停唔到落嚟，連導演叫咗cut，我停咗兩秒之後都會一路係咁喊，喊足幾分鐘！」

家族榮耀 熊黛林飾演外表高貴的大少奶，她指角色相當有層次，當完成多場大爆發的戲份，豁出去的演技令導演們都相當滿意，熊黛林也感到滿足。
熊黛林飾演外表高貴的大少奶，她指角色相當有層次。（圖片來源：《家族榮耀》發相）
家族榮耀 熊黛林演喊戲好出色。
熊黛林久休復出，演出竟然「鼻受關注」，有網民指焦點不其然落在其鼻哥窿上。（圖片來源：《家族榮耀》發相）
家族榮耀 劇中的熊黛林情緒非常波動，她說：「今次真係好有挑戰，不過都要畀我抖一抖先，哈哈！下次有機會都好想挑戰其他嘢，因為短期內又重覆返同一類角色就冇咁好玩，會冇乜新鮮感。」
劇中的熊黛林情緒非常波動，她說：「今次真係好有挑戰，不過都要畀我抖一抖先，哈哈！下次有機會都好想挑戰其他嘢，因為短期內又重覆返同一類角色就冇咁好玩，會冇乜新鮮感。」（圖片來源：《家族榮耀》發相）
家族榮耀 完全是歇斯底里。
完全是歇斯底里。（圖片來源：《家族榮耀》發相）
家族榮耀 劇中熊黛林有不少怒啤及藐嘴藐舌場面。
劇中熊黛林有不少怒睥及藐嘴藐舌場面，令她被指「好像小說裡的惡毒少奶奶」，完全演活角色。（圖片來源：《家族榮耀》發相）

網民評價：鼻哥窿好怪﹗

不過比起熊黛林火力全開的演技，網民卻更關注她爆喊時展現的鼻哥窿，有網民開po貼出熊黛林的劇照，問大家覺得「熊黛林靚唔靚？」卻引來不少網民留言指她「個妝唔得」、「好似整過，好肉酸」、「鼻很假」、「鼻哥窿好怪」等等， 更有網民直指她個樣好似Michael Jackson個妹Janet Jackson！

家族榮耀 有網民開po貼出熊黛林在《家族榮耀》中的劇照，問大家覺得「熊黛林靚唔靚？」
有網民開po貼出熊黛林在《家族榮耀》中的劇照，問大家覺得「熊黛林靚唔靚？」引來熱討﹗（圖片來源：Facebook截圖）
家族榮耀
（圖片來源：網民留言截圖）
家族榮耀
（圖片來源：網民留言截圖）
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（圖片來源：網民留言截圖）
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（圖片來源：網民留言截圖）
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（圖片來源：網民留言截圖）
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（圖片來源：網民留言截圖）
家族榮耀 Michael Jackson個妹Janet Jackson。
Michael Jackson個妹Janet Jackson。（圖片來源：[email protected]

熊黛林嫁入豪門6年 呻做闊太苦悶 覺得好迷失

熊黛林劇裡劇外同樣都嫁入了豪門，早前她接受內地傳媒訪問時，卻大呻做了6年豪門闊太的苦悶，直言因為日日都過得太空閒，令她覺得好像迷失了自我一樣！

家族榮耀 希望找回自己事業的熊黛林，日前在社交網貼出憔悴病照，表示：「有誰和我一樣，忙著忙著，突然停下來休息兩天就病了？」
希望找回自己事業的熊黛林，早前在社交網貼出憔悴病照，表示：「有誰和我一樣，忙著忙著，突然停下來休息兩天就病了？」（圖片來源：微博@熊黛林Lynn）
熊黛林為拍《家族榮耀》，要同對孖女分開幾個月，往返內地及香港亦要進行隔離。
熊黛林直言覺得做全職媽媽比起拍戲還要辛苦。（圖片來源：[email protected]

為湊女淡出幕前

現年41歲的熊黛林自2016年嫁給了百億有米老公郭可頌，並於2018年為他誕下一對孖女，之後她便刻意減產幕前工作，專心相夫教女，直至前年一對孖女入讀幼稚園，她才終於復出接拍內地劇《家族榮耀》，飾演出身名門、外表高貴的豪門大少奶葉彩薇。

家族榮耀 劇中飾演名門望族馬家大少奶的熊黛林，為爭奪家族名利，跟李彩華與楊茜堯妯娌捲入激烈鬥爭當中。
劇中飾演名門望族馬家大少奶的熊黛林，為爭奪家族名利，跟李彩華與楊茜堯妯娌捲入激烈鬥爭當中。（圖片來源：《家族榮耀》發相）
家族榮耀 為演好劇中角色，馮黛林話自己冷落老公郭可頌，感到有點內疚。
熊黛林為拍《家族榮耀》，要同一對孖女分開幾個月，往返內地及香港亦要進行隔離。（圖片來源：[email protected]

未體驗過日日去high tea生活

熊黛林日前接受內地傳媒訪問，大談做了6年豪門闊太的感受，她直言劇集和現實中嫁入豪門做少奶奶的生活非常不同，那些日日穿著漂亮衣服去high tea和開party的場面，她笑言只從電視和八卦雜誌上看到過，雖然多多少少都曾聽聞到一些，但卻從未有實際地去體驗過。

家族榮耀 雖然劇裡劇外都係豪門少奶奶，但熊黛林卻透露劇集和現實中的少奶奶生活非常不同。
雖然劇裡劇外都係豪門少奶奶，但熊黛林卻透露劇集和現實中的少奶奶生活非常不同。（圖片來源：微博@熊黛林Lynn）

直言天天不知道自己在幹甚麼

淡出幕前多年的熊黛林直言今次選擇復出拍劇，除了為滿足戲癮外，另一個最大的原因，是因為長時間留在家中，令她感覺非常難受，她直言：「我真的閒到覺得好像迷失自我一樣，天天不知道自己在幹甚麼，就是每天在那裡跟寶寶玩、帶她們上學，所以我很想回歸社會，找回自己的事業。」

家族榮耀 熊黛林指每日在家跟寶寶玩和帶她們上學，令她閒到好像迷失自我一樣。
熊黛林指每日在家跟寶寶玩和帶她們上學，令她閒到好像迷失自我一樣。（圖片來源：微博@熊黛林Lynn）

家族榮耀 熊黛林話幸好得到老公郭可頌體諒，在她忙碌拍劇時幫手照顧兩個寶寶。

熊黛林話幸好得到老公郭可頌體諒，在她忙碌拍劇時幫手照顧兩個寶寶。（圖片來源：微博@熊黛林Lynn）

獲老公全力支持復出

自言是個嚴母的熊黛林，笑言做全職媽媽湊住一對孖女，比起拍戲辛苦得多，拍戲反而成為了她放鬆和紓壓的一種方法，她又大讚老公郭可頌非常支持她的復出，更向她承諾：「你放心的去拍戲吧！你不在的時候我會照顧兩個寶寶的！」

家族榮耀 熊黛林指今次劇中角色和她以往演過的角色反差很大，但她了解角色性格後，認為可恨之人必有可憐之處，希望自己能詮釋好這個角色，讓大家不要太討厭她。
熊黛林指今次劇中角色和她以往演過的角色反差很大，但她了解角色性格後，認為可恨之人必有可憐之處，希望自己能詮釋好這個角色，讓大家不要太討厭她。（圖片來源：微博@熊黛林Lynn）
家族榮耀｜熊黛林嫁入豪門6年 呻做闊太苦悶 覺得好迷失
熊黛林笑言這次演出，讓她的老公也成為了她的粉絲。（圖片來源：微博@熊黛林Lynn）

重溫《家族榮耀》熊黛林跪完楊茜堯再大反擊：

撰文：東方新地圖片來源：《家族榮耀》發相、[email protected]、微博@熊黛林Lynn影片來源：[email protected] SUPER

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