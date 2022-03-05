家族榮耀｜片尾曲邊個唱？樂隊主音陳維諾翻唱演繹獲讚賞、MIRROR都唱過！
《家族榮耀》片尾曲邊個唱？
《家族榮耀》是寰亞電視部開發的項目，雖然在大台播放，但主題曲和片尾曲都與無綫近年有所不同，片尾曲《我們都是這樣長大的》來自鄭秀文2019年的版本，今次男版是寰亞音樂的樂隊Nowhere Boys主音陳維諾主唱，唱出了男孩對大家族明爭暗鬥的無奈，有觀眾讚賞歌詞描寫深刻，抗疫期間聽也有打氣作用。
《家族榮耀》片尾曲《我們都是這樣長大的》MV
陳維諾 Van 「家族榮耀」片尾曲 《我們都是這樣長大的》（LIVE現場版）
我們都是這樣長大的 歌詞
曲：徐沛昕 詞：詩詞 編：褚鎮東 / 徐沛昕 監：蔡德才@人山人海
連綿雨 靈感也浸沒了
寒澈骨 落滿地葉黃掉 捱下了
才發現腐泥上 遍山野花了
人大了 難得放肆地笑
才會懂 煩惱盡量忘掉 而患病這刻
才發現極渺小 學會珍惜了
兒童有著兒童畏懼 成人都有成人唏噓
年年適應年年老去 而智慧是沈著面對
垂垂老矣 說故事如孩童渴睡
可說艱苦的歴史 怎會了無生趣
人群裡為人群顧慮
逃離總有逃離空虛 時而走近時而遠去
誰散與聚 都居於心裡
紅塵漂泊在一日驀然回首
和誰還是一對
人大了 難得放肆地笑
才會懂 煩惱盡量忘掉 而患病這刻
才發現極渺小 恨怨都不重要
兒童有著兒童畏懼 成人都有成人唏噓
年年適應年年老去 而智慧是沈著面對
垂垂老矣 說故事如孩童渴睡
可說艱苦的歴史 怎會了無生趣
人群裡為人群顧慮
逃離總有逃離空虛 時而走近時而遠去
誰散與聚 都居於心裡 紅塵漂泊在一日驀然回首
和誰還是一對 塵世內 誰無畏懼 誰無心碎 誰無唏噓
年年適應年年老去 而智慧是沈澱精髓
連連跨過挫折後驀然回首 可說一生的歷史
怎會了無生趣 如帶著 殘餘顧慮 殘餘不滿
殘餘空虛 時而走近時而遠去
還看最後 荒廢或壯舉
決定我成敗得失心胸裡 然後磨難結晶
將化做翡翠 多得雨水
MIRROR演唱會演壓軸演繹《我們都是這樣長大的》
去年5月MIRROR演唱會上，尾場的“青春Medley”也有唱出《我們都是這樣長大的》，場面動人：
梁釗峰、馮允謙、黃淑蔓首次合唱鄭秀文《我們都是這樣長大的》
陳維諾係 St. Paul舊生 2019年娶老婆
Nowhere Boys主音陳維諾是名校St. Paul舊生，2019年9月跟女友在英國結婚，唱歌以外，二人在YouTube開頻道「陳氏Yum」，與老婆Wendy教煮美食，私下與MIRROR副隊長江𤒹生（AK）一樣出名唱得又煮得，二人更多次於YouTube拍片合作，聯同MIRROR隊長Lokman（楊樂文）炮製萬聖節大餐，三人試過合作炮製南瓜豬面肉批：
Nowhere Boys與鄭伊健曾合作 為ViuTV寫劇集歌
Nowhere Boys在2015年成立，由本地音樂人馮穎琪和謝國維創立的獨立音樂廠牌「音樂份子（Frenzi Music）」旗下。
樂隊成員包括主音陳維諾（Van）、鼓手Nate Wong、 吉他手Kenneth Angus、 鍵琴手／小提琴手Fisher Kan（漁佬）同低音吉他手Hansun Chan。Nowhere Boys嘅音樂為Cinematic Rock（電影式搖滾），大部份嘅歌曲都係啟發自電影。Nowhere Boys亦曾與鄭伊健合作歌曲《時光歲月》。
Nowhere Boys前年首次為ViuTV的劇集《地產仔》寫了主題曲《That’s Why》，MV更特別在工廈搭了一間木屋，分成五格，以凸顯香港人的蝸居住屋苦況。