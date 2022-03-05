家族榮耀｜片尾曲邊個唱？樂隊主音陳維諾翻唱演繹獲讚賞、MIRROR都唱過！

《家族榮耀》片尾曲《我們都是這樣長大的》原本是鄭秀文2019年中推出的作品，當年作品推出後成為歌手喜愛翻唱的作品，近日更因為劇集《家族榮耀》在港版放，由男聲演繹容易入腦的旋律，主唱陳維諾受到關注成為熱搜。