家族榮耀｜羅子溢楊茜堯被踢爆分房瞓成功「造人」：係咪婚姻有啲問題？
拍攝期間分房瞓成功「造人」
《家族榮耀》入面嘅人物關係錯綜複雜，正如上文提到，羅子溢（飾演三少馬耀堂）與李彩華飾演賈洛儀是一對經常嘴咀的甜蜜夫妻，但另一方面，羅子溢現實中的太太楊茜堯卻在劇中卻與黃浩然（飾演二少馬耀祖）及張智霖（飾演堂少爺馬展鴻）先後各自都有感情線，當中不乏激烈親熱戲份！早前羅子溢、張智霖以及黃浩然接受TVB訪問時就玩大踢爆，張智霖透露在劇集拍攝期間，羅楊二人同住但分開房瞓，黃浩然即時搭嘴抽水：「但計返條數，佢哋有小朋友（第二胎）其實又係嗰段時間（製造）㗎喎！阿茜堯咁忙，你哋又分開房瞓，究竟係點㗎呢件事？」羅子溢即時無言以對。計返日子，《家族榮耀》拍攝期間係2020年11月至2021年3月21日，2021年12月誕子的羅楊夫妻，應該真係喺拍攝期間「造人」。
拍攝期間羅楊零交流
而另一方面，羅楊夫妻又被黃浩然踢爆在拍攝期間於片場零交流，黃浩然笑言：「我都問佢，點解你同阿怡（楊茜堯）婚姻係咪有啲問題呀？佢肚痛你又唔關心佢，佢唔舒服你又唔理佢！」但其實羅子溢事後都在另一個訪問中解釋他是刻意如此安排，原因是為免現場造成尷尬：「因為我哋一齊喺屋企睇劇本，大家都知道會發生咩事，大家都有共識。我哋第一時間會諗對手。因為我哋站返喺浩然或者Chilam立場，會唔會有尷尬或者放唔開呀，所以我哋站喺佢角度睇，我哋一去到現場，譬如我同彩華，我唔識佢嘅，我第一次見佢就係第一次埋位，跟住我就同佢講，你千祈千祈唔好尷尬，千祈千祈要放開，我同我老婆有晒共識㗎啦！」不過，黃浩然和張智霖最後都非常明白羅子溢的用心和體貼，仲大讚他：「佢畀我哋嘅一份心意。」
聽返佢哋整段專訪：
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