家族榮耀｜胡卓希飾龍文標狂追梁靖琪 「金龍太子爺」留鬚背後隱藏一段情

《家族榮耀》集結一班好戲之人，同時有不少亮麗新臉孔，今周戲份不少、飾金龍集團太子爺龍文標的31歲新晉演員胡卓希，劇中與梁靖琪飾的馬昭慈有感情戲，角色討好又顏值高，蓄鬍子造型令觀眾留下深刻印象﹗現實中胡卓希自18歲起蓄鬍子，背後有一個浪漫愛情故事﹗