家族榮耀｜胡卓希飾龍文標狂追梁靖琪 「金龍太子爺」留鬚背後隱藏一段情
《家族榮耀》集結一班好戲之人，同時有不少亮麗新臉孔，今周戲份不少、飾金龍集團太子爺龍文標的31歲新晉演員胡卓希，劇中與梁靖琪飾的馬昭慈有感情戲，角色討好又顏值高，蓄鬍子造型令觀眾留下深刻印象﹗現實中胡卓希自18歲起蓄鬍子，背後有一個浪漫愛情故事﹗
家族榮耀｜龍文標由「金龍太子爺」花花公子變暖男
胡卓希飾的金龍集團太子爺龍文標，是大家眼中是一個用情不專的花花公子，直至他遇上馬昭慈，認定為生命中的另一半﹗龍文標與馬氏簽約後邀請馬昭慈一起參加洪大狀生日會，席間龍文標細心為馬昭慈擋酒，其後又一夫當關面對記者追訪，不過馬昭慈仍然表現冷淡，龍文標不顧一切向她展開熱烈追求，而今周劇情集焦點之一，正是龍文標和馬昭慈的感情線，龍文標為女方所做的一切，令馬昭慈及觀眾都對他大大加分﹗
胡卓希為古天樂旗下藝人
31歲的胡卓希（Jason）是古天樂旗下天高娛樂藝人，是林峯、宣萱、佘詩曼、黃浩然、周秀娜等的師弟﹗胡卓希是新一代演員，演過ViuTV劇《理想國》和《男排女將》等，胡卓希希望未來有更多演戲機會。
胡卓希被封為MV男神
胡卓希外形討好高大又帶點滄桑感，拍過不少MV，最經典是為Dear Jane的「都市愛情三部曲」《哪裡只得我共你》、《經過一些秋與冬》及《只知感覺失了蹤》的MV擔任男主角 ，被網民封為MV男神。
胡卓希留鬚全為一段姊弟戀
胡卓希在《家族榮耀》飾演的龍文標的鬍鬚造型相當突出，現實中胡卓希也是蓄鬍子，背後有一個浪漫愛情故事，胡卓希曾在訪問中透露18歲時遇上一個比自己大的女仔，並發展成情侶，為了令自己外形較成熟看來更合襯，所以為了這段姊弟戀而留鬚，之後胡卓希這個留鬚造型一直保持至今﹗不過胡卓希曾因拍攝《男排女將》要飾演學生，要忍痛剃鬚﹗
常見問題
胡卓希曾經出演過什麼作品而為人熟悉?
胡卓希是古天樂旗下公司的藝人，曾演過ViuTV人氣偶像劇《男排女將》，亦曾經是Dear Jane的…詳情請看
胡卓希在《家族榮耀》中留鬚造型是有什麼原因?
胡卓希透露因為劇中講述角色愛上了比自己大的女生，並發展成情侶，為了令自己外形看起來…詳情請看