「Tony仔」容天佑過大禮鮑參翅肚擺滿枱 重磅金器超吸睛 網民：誠意十足！
無綫劇《法言人》演見習師爺「Tony仔」一角而入屋的容天佑，月初求婚成功後，今日公開過大禮靚相，現場擺滿鮑參翅肚、心型花膠扒、重磅金器等豪華聘禮，場面極之吸睛。未來外父外母對這份誠意十足的大禮都非常滿意，究竟容天佑為愛侶扶天恩準備了甚麼驚喜聘禮？
容天佑過大禮現場曝光 八籃聘禮擺滿枱
容天佑今日在社交平台公開過大禮當日的豪華場面，只見現場擺放了八籃迎囍禮籃，十盒心型大花膠扒整齊排列，鮑參翅肚等名貴食材樣樣齊全。最搶眼的是重磅金器及耀眼鑽飾，在燈光下閃閃發光，充滿傳統中式婚禮的莊重感。整個過大禮儀式做得大方得體，充滿儀式感，展現了容天佑對這段婚姻的重視和誠意。
容天佑親自回應過大禮安排 感謝專業團隊協助
容天佑在帖文中表示：「過大禮除了傳統之外，最重要是做得大方得體，充滿儀式感。之前個個都話過大禮要呢度買嗰度買嘢好麻煩，但係今次呢個經驗話我知，複雜得來又方便又容易。」他特別感謝尚囍、尚品、大妗美姐及婚禮策劃師Olivia的專業協助，令整個過程順利進行。容天佑更透露未來外父外母對這份豪華聘禮都非常滿意，為即將到來的婚禮奠定了良好基礎。
容天佑扶天恩計劃生兩個小朋友 自認非虎爸
談到未來家庭規劃，容天佑坦言：「我同Winnie都喜歡小朋友，希望生2個，自己應該唔係虎爸，只要啲仔女開心成長就可以。」他表示會以開明的態度教育子女，不會給予過大壓力。容天佑又提到接下來要忙於籌備婚禮事宜，幸好有專家好友從旁協助，相信一切都會順利進行。這對準新人自月初求婚成功後，一直積極籌備婚禮，更曾拍攝破格的黑色婚紗照，展現與眾不同的風格。
網民大讚容天佑誠意十足 羨慕扶天恩好福氣
容天佑公開過大禮照片後，網民紛紛留言大讚他的誠意和用心。有網民留言：「好有誠意，Winnie好幸福！」、「鮑參翅肚樣樣齊，真係好豐富！」、「金器好靚，一看就知道好重手！」不少網民都羨慕扶天恩的好福氣，能夠遇到如此用心的另一半。也有網民讚賞容天佑對傳統文化的尊重：「依家好少後生仔會咁認真對待過大禮，值得讚賞！」整體而言，網民對這對準新人的反應都非常正面，期待他們的婚禮能夠順利舉行。
