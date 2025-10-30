「Tony仔」容天佑過大禮鮑參翅肚擺滿枱 重磅金器超吸睛 網民：誠意十足！

無綫劇《法言人》演見習師爺「Tony仔」一角而入屋的容天佑，月初求婚成功後，今日公開過大禮靚相，現場擺滿鮑參翅肚、心型花膠扒、重磅金器等豪華聘禮，場面極之吸睛。未來外父外母對這份誠意十足的大禮都非常滿意，究竟容天佑為愛侶扶天恩準備了甚麼驚喜聘禮？