《法言人》Tony仔迎娶富家女場面盛大 新娘巨型龍鳳鈪超震撼 致辭一番話惹淚崩
容天佑迎娶富家女 新娘金器造型震撼全場
容天佑與扶天恩的婚禮於11月27日在RITZ CARLTON的Diamond Ballroom舉行，場面極為盛大。早上接新娘儀式中，容天佑身穿藏藍色調金龍馬褂，而新娘扶天恩則穿著金龍彩鳳粉紅鑽褂皇，全身佩戴各式金器，其中最矚目的是一件巨型流星錘龍鳳鈪，份量十足令人嘆為觀止。兄弟團成員包括TVB藝人鄒兆霆及陳俊堅，一同參與接新娘及敬茶儀式，氣氛溫馨熱鬧。
陳俊堅花兩星期排舞 兄弟姊妹熱舞進場
婚宴正式開始前，新人與兄弟姊妹以熱鬧跳舞形式進場，成為全晚最具娛樂性的環節。據悉，兄弟陳俊堅特意花了兩星期時間為大家編排舞蹈，務求為好友的大日子增添歡樂氣氛。現場賓客對這個別出心裁的進場方式反應熱烈，紛紛拍手叫好，效果非常成功。婚宴筵開23席，容天佑邀請了多位圈中台前幕後好友出席，場面星光熠熠。
容天佑感性致辞 憶述父親中風經歷
在致辭環節中，容天佑分享了一段感人的家庭故事，表示父親在數月前曾經中過兩次風，令他深深感受到珍惜當下的重要性。他感恩父親現在正在康復中，能夠見證自己人生中這個重要時刻。容天佑在台上真情流露地說：「感受到珍惜當下既重要，祝願大家身體健康生活愉快。」這番話令在場賓客都深受感動，不少人更為之動容。
網民熱議婚禮奢華程度 讚賞新娘金器造型
婚禮照片曝光後，網民紛紛留言討論這場盛大婚禮。有網民大讚新娘的金器造型：「個龍鳳鈪真係好有份量，好傳統好靚！」亦有人對婚禮的豪華程度表示驚嘆：「RITZ CARLTON加埋咁多金器，真係好有誠意。」不少網民都為容天佑感到高興，認為他終於找到真愛，祝福這對新人百年好合。同時也有網民被容天佑的致辭感動，留言表示：「講到爸爸中風真係好感人，珍惜當下最重要。」
回顧容天佑辛酸史 戶口僅$40被嫌窮分手
現年30歲的容天佑，自2011年參加《功夫新星》入行後，在TVB打滾多年大多飾演三、四線角色，星途平平。直至在《法言人》中飾演熱血衝動的見習師爺「Tony仔」才成功彈起，其後在《隱形戰隊》及《逆天奇案2》的演出亦備受關注。不過，最為人熟知的必定是他與前度林穎彤的兩年情。據悉，當時容天佑因收入不穩，曾到酒樓做侍應及兼職搬運，戶口更試過只剩下40元，有傳聞指他因此被林穎彤的母親嫌棄，最終導致戀情告終。
圈中好友紛紛送祝福 網民大讚勵志
喜訊一出，容天佑的社交平台即時被圈中好友及網民的祝福洗版，大家紛紛留言恭賀他覓得真愛，踏入人生新階段。不少網民對比他今昔的經歷，都大讚他的故事非常勵志，認為他憑藉努力成功逆轉人生。有網民留言表示：「恭喜Tony仔！守得雲開見月明！」，亦有人鼓勵道：「好勵志，證明努力係有回報！你值得擁有幸福！」大家除了祝福一對新人外，也對容天佑的堅持和奮鬥表示肯定，認為他是個有擔當的好男人。