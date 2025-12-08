《法言人》Tony仔迎娶富家女場面盛大 新娘巨型龍鳳鈪超震撼 致辭一番話惹淚崩

TVB小生容天佑今日在RITZ CARLTON與富家女扶天恩舉行盛大婚禮，現場星光熠熠，新娘全身金器造型極度誇張，當中一件巨型龍鳳鈪更成為全場焦點。婚宴筵開23席，眾多圈中好友到場祝賀，而容天佑在致辭時的一番話更令在場賓客動容。