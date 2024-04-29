容祖兒新歌延續《緊急聯絡人》下集 湯令山演客串的士司機過戲癮

容祖兒今年首支派台作品《九秒九》今日（29日）上架，歌曲由黃偉文（Wyman）與湯令山（Gareth. T）再度合作。去年，二人創作了《緊急聯絡人》，男方將前度名字填在「緊急聯絡人」一欄；今年，故事由祖兒延續，由女方角度呈現出如何徬徨焦躁準備這趟特急行程，可謂是《緊急聯絡人》下集。

