容祖兒生日會突現火辣一幕 男歌迷當眾除衫掀全場尖叫 壓軸公布重磅喜訊

容祖兒昨日（6月13日）現身海洋公園舉行一年一度生日派對，與數百名歌迷共度歡樂時光。派對上一位男歌迷贏得才藝比賽後即場除衫大跳辣身舞，令全場陷入瘋狂尖叫，而祖兒更在活動中投下震撼彈——宣布明年1月將於啟德舉行個人演唱會，距離上次《Pretty Crazy》已足足等了七年。