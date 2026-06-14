容祖兒生日會突現火辣一幕 男歌迷當眾除衫掀全場尖叫 壓軸公布重磅喜訊

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容祖兒昨日（6月13日）現身海洋公園舉行一年一度生日派對，與數百名歌迷共度歡樂時光。派對上一位男歌迷贏得才藝比賽後即場除衫大跳辣身舞，令全場陷入瘋狂尖叫，而祖兒更在活動中投下震撼彈——宣布明年1月將於啟德舉行個人演唱會，距離上次《Pretty Crazy》已足足等了七年。

男歌迷奪冠後即場除衫跳《桃色冒險》引爆全場

生日派對設有歌迷才藝表演比賽環節，多位歌迷輪流上台施展渾身解數，最終由一位男歌迷憑自編自跳的《桃色冒險》舞蹈奪得冠軍。司儀隨即起哄要求他「除衫再跳多次」，該男歌迷二話不說脫去上衣大跳辣身舞，全場歌迷即時尖叫聲震天。容祖兒起初嚇了一跳，隨即掩面大笑並扮出「秀色可餐」的誇張表情，連評判彭秀慧都忍不住衝上前「測試肌肉」，場面瘋狂到極點。

容祖兒宣布明年1月啟德開個唱歌迷等足七年

活動期間容祖兒獻唱《Lucky Star》、《美麗在望》、《天之嬌女》、《零時零分》及《不好意思我愛你》等多首金曲，引來全場大合唱。在歌迷問答環節中，有人追問何時再開大型演唱會，祖兒終於公開：「如果無意外，同已落實咗，出年一月我會喺啟德舉行個人演唱會。」話音未落全場已陷入瘋狂歡呼，歌迷激動跳起尖叫，畢竟自2019年《Pretty Crazy》演唱會後，大家已苦等七年。

容祖兒清晨帶難民小朋友遊企鵝館獲委任保育大使

派對正式開始前，容祖兒一大早已帶同一班來自「香港尋求庇護者及難民協會」的小朋友到海洋公園參觀企鵝館，小朋友們更有機會親手餵飼企鵝。祖兒全程化身「孩子王」，更邀請他們一同參加下午的歌迷會活動。她表示：「人愈大開始覺得獨樂樂不如眾樂樂，自己咁幸福，應該將幸福分多啲比其他人。」海洋公園公司行政總裁黃嗣輝其後親自代表園方委任容祖兒為「保育大使」，祖兒接過委任狀後表示：「好開心可以成為今年嘅保育大使！好希望可以為動物出一分力，同大家宣揚保護動物同環境嘅重要性。」

網民激動留言表示最怕容祖兒唔開演唱會

消息傳出後網民反應極為熱烈，有歌迷留言大叫：「我咩都唔怕，最怕係容祖兒唔開演唱會！」亦有人感嘆「等咗七年終於等到」，紛紛表示要即刻儲錢搶飛。對於祖兒帶小朋友遊園的舉動，網民亦大讚「愛心爆棚」，認為她身為天后仍願意花時間關懷弱勢社群，值得尊重。有歌迷更分享現場聽《美麗在望》時感動落淚的經歷，祖兒當時在台上笑問：「你做咩事喊呀？我唱緊快歌喎！」這段互動片段在網上廣泛流傳。

容祖兒 演唱會 （圖片來源：官方提供）
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容祖兒 演唱會 （圖片來源：官方提供）
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容祖兒 演唱會 （圖片來源：官方提供）
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容祖兒 演唱會 （圖片來源：官方提供）
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容祖兒 演唱會 （圖片來源：官方提供）
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容祖兒 演唱會 （圖片來源：官方提供）
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容祖兒 演唱會 （圖片來源：官方提供）
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圖片來源：官方提供資料或影片來源：原文刊於新假期

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