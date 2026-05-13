前《東張》女神移居溫哥華後波折不斷 收政府信以為詐騙一舉動險犯法
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前《東張西望》主持容羨媛（Fion）2024年9月離開效力16年嘅TVB後，一家四口移居加拿大溫哥華展開新生活。正當她努力轉型做KOL之際，一封來自加拿大政府嘅信件差點令她誤墮法網，而移居至今接連遭遇嘅波折更令人感嘆新移民生活絕非想像中輕鬆。
容羨媛收到官方信件一度懷疑遭遇詐騙
容羨媛近日在Instagram分享，指自己收到加拿大人口普查信件時，第一反應竟然以為是詐騙。她坦言當時對信件內容感到疑惑，質疑為何需要填寫如此大量個人資料。她在帖文中透露：「當我收到嘅時候，有少少懷疑係scam，又有少少猶豫點解要填咁多個人資料？！」經過一番查證後，她才確認信件確實來自加拿大官方，而且拒絕填寫更屬於違法行為，隨時可能面臨法律後果。
容羨媛呼籲移民人士盡快填寫避免觸法
確認信件真偽後，容羨媛隨即在社交平台發文提醒其他移民人士切勿掉以輕心。她表示：「Fact check咗之後先知道，拒絕填寫屬於違法行為！大概用15分鐘如實作答就得㗎喇！」她強調整個填寫過程其實非常簡單，只需約15分鐘便可完成，呼籲收到同類信件嘅朋友盡快處理，以免因一時大意而誤觸法律。
移居溫哥華後波折不斷母親住院花費近23萬
事實上，容羨媛自移居加拿大以來可謂風波不斷。她曾在YouTube頻道透露，移民初期經歷了長達3個月嘅黑暗期，丈夫一度不在加拿大，她需要獨力照顧一對子女。其後她在生日當天IG帳戶突然被停用，多年心血險些付諸流水。更令人擔心嘅是，她媽媽赴加拿大探望期間突然急病入院，住院5日醫藥費高達近23萬港元，雖然最終獲保險公司全數賠償，但索償過程令她承受極大壓力。及後回港期間，奶奶又不幸中風，幸好最終大步檻過。
網民關注容羨媛加國生活大讚她積極面對
容羨媛分享人口普查烏龍事件後，不少網民紛紛留言回應。有網民表示自己初到外國時亦曾對類似官方信件感到懷疑，認為容羨媛嘅提醒非常實用。亦有網民大讚她移居後依然保持積極態度，面對接二連三嘅挑戰仍然堅持經營社交平台分享生活。部分網民更留言稱讚她「fit爆」，對她在加拿大嘅KOL新生活表示支持。
資料或影片來源：原文刊於新假期