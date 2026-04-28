《寒戰1994》記招星光熠熠 周潤發爆職場金句震撼全場 鞠躬傳承再勸梁家輝戒酒！
發哥鞠躬致謝後輩 薪火相傳震撼全場
記招上，當主持人Do姐鄭裕玲介紹一眾演員時，發哥突然轉身向身後的劉俊謙、吳慷仁等年輕演員微微鞠躬，場面極度震撼！佢感性表示，電影工業需要薪火相傳，見到新一代嘅努力令佢非常感動：「我真係非常之感謝你哋嘅努力，拍戲係辛苦，不過捱得嘅！我哋喺電影呢行咁耐，起起跌跌係一定，你哋捱咗咁耐仲喺度，繼續努力。」發哥呢個突如其來嘅舉動，唔單止嚇親班後輩，更展現出巨星提攜後輩嘅無私風範，感動全場。
周潤發爆滑浪板理論 慨嘆演員生涯靠運氣
當被問到點樣勉勵新一代演員時，發哥並冇大派心靈雞湯，反而用咗一個極度貼地嘅「滑浪板」比喻，道盡行內辛酸。佢慨嘆演藝生涯極需要運氣：「每個演員都係揸住塊滑浪板衝出去，有啲俾個浪冚死咗，有啲就乘風破浪，所以做演員真係要靠運，你都唔知要揸住塊滑浪板幾時到你。」佢更直言外界只見到演員風光一面，背後付出嘅辛酸無人知曉，一席話道出咗無數圈中人嘅真實心聲，充滿智慧。
發哥豪言拍到100歲 公開勸梁家輝戒酒
發哥除咗分享人生哲理，亦不改風趣本色。佢豪言自己對演戲嘅熱情從未減退，更話要「鞠躬盡瘁」，拍到自己唔喺度嗰日為止：「如果我可以跑到100歲，即係仲拍得啦。」話音剛落，佢突然轉頭望住好兄弟梁家輝，語重心長咁公開勸佢戒酒：「你聽我講，唔好飲咁多酒呀，你演唔到100歲㗎。」呢句突如其來嘅「溫馨提示」即時引爆全場笑彈，連梁家輝都哭笑不得，足見兩人嘅深厚交情。
周潤發重提Do姐舊花名 鄭九組辛酸史曝光
現場氣氛高漲，發哥更玩到興起，竟然拎起司儀Do姐鄭裕玲陳年花名「鄭九組」嚟講笑，大爆當年拍戲辛酸史：「九組你估過癮呀？死咁滯㗎！咁瘦就係嗰時冇啖好食囉！」搞到Do姐都只能尷尬又不失禮貌咁回應話係搏殺期。梁家輝隨即補充，雖然做戲行好辛勞，但唔會用「苦」字形容，因為過程中有滿足感同快樂，賣到錢就代表仲有得撈，幾位影壇巨擘嘅對話，意外揭露咗巨星背後嘅血淚史。
發哥化身大會攝影師 肉緊爆粗嚇窒工作人員
發哥全晚心情大靚，喺大合照環節更化身「大會攝影師」，主動拎出手機同全體演員玩自拍。向來對攝影有要求嘅佢，為咗捕捉最完美嘅燈光，竟然肉緊到向一位意外遮擋光源嘅工作人員大喝：「你隻手遮咗我盞燈呀，揼Q你㗎！」呢句充滿地氣嘅「溫馨提示」再次令全場爆笑，完全展現出國際巨星私底下親民又真性情嘅一面，難怪多年來深得觀眾愛戴。