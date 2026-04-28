《寒戰1994》記招星光熠熠 周潤發爆職場金句震撼全場 鞠躬傳承再勸梁家輝戒酒！

電影《寒戰1994》昨日（27日）舉行超大陣仗記招，雲集周潤發、郭富城、梁家輝、劉俊謙等超過20位巨星，場面星光熠熠！不過全晚焦點竟然唔係電影本身，而係發哥周潤發突然化身人生導師，上演一場「神級職場通識課」。發哥唔單止向後輩演員鞠躬致謝，更爆出「滑浪板」金句慨嘆演員生涯要靠運氣，甚至當眾勸老友梁家輝戒酒，句句精警又搞笑，將一場電影記招變成充滿人生智慧同娛樂性嘅傳奇時刻！