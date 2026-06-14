實習醫生Angel被捕 網爆料疑男醫生報警 背後動機難以置信！

24歲KOL實習醫生Angel因擅用他人賬號登入醫管局系統瀏覽病人資料，前日晚被警方拘捕並通宵扣查，昨日更被押返明愛醫院搜證。事件迅速在網上發酵，有爆料指涉事賬號持有人正是報案男醫生，網民隨即熱議這個爆炸性消息。