實習醫生Angel被捕 網爆料疑男醫生報警 背後動機難以置信！
廣告
24歲KOL實習醫生Angel因擅用他人賬號登入醫管局系統瀏覽病人資料，前日晚被警方拘捕並通宵扣查，昨日更被押返明愛醫院搜證。事件迅速在網上發酵，有爆料指涉事賬號持有人正是報案男醫生，網民隨即熱議這個爆炸性消息。
Angel被指擅用屯門醫院醫生賬號瀏覽病人資料
據了解，醫管局早前收到匿名舉報，指在明愛醫院實習的24歲女醫生Angel，於5月13日至5月14日期間，擅自使用一名屯門醫院醫生的登入賬號，在明愛醫院登入醫管局臨床醫療系統，瀏覽屬於屯門醫院的病人紀錄。醫管局核實相關登入及瀏覽紀錄後，確認違規行為屬實，隨即將案件轉交警方處理，並將Angel解僱。據悉Angel的實習期原定為2026年4月1日至6月30日，如今提前以最壞方式結束。
警方前日拘捕Angel通宵扣查後押返醫院搜證
警方接報後展開調查，於前日（12日）晚上約7時，以涉嫌「不誠實使用電腦」罪名將Angel拘捕，隨後在長沙灣警署進行通宵扣查。昨日（13日）中午12時許，Angel在兩名代表律師陪同下，由探員押往明愛醫院進行搜證，逗留約半小時後返回警署。她其後獲准保釋候查，需於7月上旬向警方報到。
網上專頁爆料：男醫生報警揭發女友
事件最具爆炸性的發展，是有社交平台專頁爆料指出，報案人正是該名被盜用賬號的男醫生，聲稱：「而家被拉原因係個男醫生報警話俾人偷用佢Account Login」。消息一出，網民紛紛猜測背後動機，有人認為男方做法精明：「女朋友無咗可以再搵，醫生牌畀人釘咗就一世」、「大難臨頭各自飛，條仔都係自保啫」。更有網民形容這是「最強飛女方式」，認為已畢業持牌的男醫生比起仍在實習的Angel「醒目得多」。
部分網民質疑男方提供登入資料難辭其咎
不過並非所有人都站在男醫生一方，有網民反駁：「你唔畀login資料佢，佢點『偷用』呀？咁冇雷氣，真係望你拉埋，告串謀！」亦有人認為雖然男方做法不夠義氣，但面對私隱被侵犯的風險，「大意滅女友」也算合理自保。
圖片來源：有線新聞、FB圖片、網上圖片資料或影片來源：原文刊於新假期