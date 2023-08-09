寵愛Pet Pet｜周嘉洛再被轟複製周星馳演法 網民想棄劇：睇到悶！
TVB借林夏薇力捧周嘉洛
《寵愛Pet Pet》是周家洛第二次擔正做男主角的劇集，他在劇中飾演動物傳心師，有不少與小動物對戲場口，周家洛觀人於微口甜舌滑，因一次意外獲得與林夏薇「愛犬」冬甩溝通能力，一人一狗因而建立友誼，周家洛幫助冬甩逃離被閹割厄運，冬甩則幫助周家洛解決工作問題，周家洛與林夏薇亦因冬甩關係漸生情愫。周嘉洛上次拍住陳瀅演《痞子殿下》，今次「升呢」拍住視后級人馬林夏薇，兩人大玩姊弟戀，大台如此安排明顯借林夏薇力捧周嘉洛鞏固男一地位。
收視不敵《破毒強人》
周嘉洛、林夏薇主演的《寵愛Pet Pet》擺在黃金時段930播映，上周一首播最高收視18.2點（117萬觀眾 ）。另外，同日首播的陳豪、胡定欣主演的《破毒強人》收視最高21.4點（138萬觀眾）；可見《寵愛Pet Pet》比《破毒強人》少接近20萬觀眾！
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網民：次次都扮周星馳就悶喇
在角色上，周家洛不乏搞笑場口，但論演技方面，令人覺得冇太大突破，仍是一貫周星馳演法的套路。不少網民對周嘉洛的「周星馳式演繹」已經睇到悶，留言話：「坦白講，安仔套《寵愛Pet Pet》好悶，故意扮某人做戲，失去了自己，第一次OK，次次都係咁，就悶喇，演員要有自己的風格先可以長久的。」、「都仲係金城安咁，變咗《愛回家之寵愛petpet》」、「我反而幾鍾意佢《新42章經》，不過佢始終未穩定，一去到啲表現驚嘅位就會打回原型」。
網民：gag位都抄到完全一樣
昨晚一集周家洛同林夏薇一段對話，周家洛口甜舌滑地大讚林夏薇，無輪用字同搞笑位都好「周星馳化」，令網友不禁表示：「佢有好多盲粉喺網上話佢唔係扮另一位周生，但明明講嘢表情gag位都抄到完全一樣」。
周嘉洛扮周星馳早有「前科」
周嘉洛在《痞子殿下》首次擔正做男主角，此劇絕對是他考牌之作，此劇播出後，不少網民讚周嘉洛充滿喜感，發揮《愛·回家之開心速遞》「金城安」獨有的喜劇細胞，甚有周星馳的影子：「無論對白、語氣、動作，真係學足晒周星馳！」、「周嘉洛表情十足 ，呢套劇擺明浮誇，但佢都處理到喎！」
廢青安廢得淋漓盡致
周嘉洛在《愛回家之開心速遞》中飾演廢青安一角成功入屋，將廢青人設表現得淋漓盡致，得到賞識後更參與多部劇中演出，亦獲得網民支持，曾被幕後工作人員稱讚，是被TVB力捧中的新星。2015年，他姊姊見到馬國明招募演員的TVB廣告，叫他申請，剛巧他不太想求學，加上家庭經濟問題，所以放棄在澳洲升大學的機會而入行。
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