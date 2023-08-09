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寵愛Pet Pet｜周嘉洛再被轟複製周星馳演法 網民想棄劇：睇到悶！

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劇情輕鬆搞笑的《寵愛Pet Pet》播出一段時間，由視后林夏薇拍住繼《痞子殿下》再當男一的周嘉洛，呢對組合幾有新鮮感。不過，唔少網友看了劇後都認為周嘉洛難以撐起整部劇集，更批評他仍是用複製周星馳演法，真係睇到悶！

即睇《寵愛Pet Pet》最新劇情劇透

TVB借林夏薇力捧周嘉洛

《寵愛Pet Pet》是周家洛第二次擔正做男主角的劇集，他在劇中飾演動物傳心師，有不少與小動物對戲場口，周家洛觀人於微口甜舌滑，因一次意外獲得與林夏薇「愛犬」冬甩溝通能力，一人一狗因而建立友誼，周家洛幫助冬甩逃離被閹割厄運，冬甩則幫助周家洛解決工作問題，周家洛與林夏薇亦因冬甩關係漸生情愫。周嘉洛上次拍住陳瀅演《痞子殿下》，今次「升呢」拍住視后級人馬林夏薇，兩人大玩姊弟戀，大台如此安排明顯借林夏薇力捧周嘉洛鞏固男一地位。

寵愛petpet 周嘉洛 《寵愛Pet Pet》是周家洛第二次擔正做男主角的劇集，他在劇中飾演動物傳心師。
《寵愛Pet Pet》是周家洛第二次擔正做男主角的劇集，他在劇中飾演動物傳心師。（圖片來源：TVB）
寵愛pet pet 寵愛petpet 周嘉洛 周嘉洛今次「升呢」拍住視后級人馬林夏薇，兩人大玩姊弟戀。
周嘉洛今次「升呢」拍住視后級人馬林夏薇，兩人大玩姊弟戀。（圖片來源：TVB）

收視不敵《破毒強人》

周嘉洛、林夏薇主演的《寵愛Pet Pet》擺在黃金時段930播映，上周一首播最高收視18.2點（117萬觀眾 ）。另外，同日首播的陳豪、胡定欣主演的《破毒強人》收視最高21.4點（138萬觀眾）；可見《寵愛Pet Pet》比《破毒強人》少接近20萬觀眾！

寵愛petpet 周嘉洛 可見《寵愛Pet Pet》比《破毒強人》少接近20萬觀眾！
可見《寵愛Pet Pet》比《破毒強人》少接近20萬觀眾！（圖片來源：TVB）

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網民：次次都扮周星馳就悶喇

在角色上，周家洛不乏搞笑場口，但論演技方面，令人覺得冇太大突破，仍是一貫周星馳演法的套路。不少網民對周嘉洛的「周星馳式演繹」已經睇到悶，留言話：「坦白講，安仔套《寵愛Pet Pet》好悶，故意扮某人做戲，失去了自己，第一次OK，次次都係咁，就悶喇，演員要有自己的風格先可以長久的。」、「都仲係金城安咁，變咗《愛回家之寵愛petpet》」、「我反而幾鍾意佢《新42章經》，不過佢始終未穩定，一去到啲表現驚嘅位就會打回原型」。

寵愛pet pet 寵愛petpet 周嘉洛 不少網民對周嘉洛的「周星馳式演繹」已經睇到悶
不少網民對周嘉洛的「周星馳式演繹」已經睇到悶（圖片來源：TVB）
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（圖片來源：《家有囍事》劇照）
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（圖片來源：網上圖片）
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（圖片來源：網上圖片）
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（圖片來源：網上圖片）

網民：gag位都抄到完全一樣

昨晚一集周家洛同林夏薇一段對話，周家洛口甜舌滑地大讚林夏薇，無輪用字同搞笑位都好「周星馳化」，令網友不禁表示：「佢有好多盲粉喺網上話佢唔係扮另一位周生，但明明講嘢表情gag位都抄到完全一樣」。

寵愛pet pet 寵愛petpet 周嘉洛 網友不禁表示：「佢有好多盲粉喺網上話佢唔係扮另一位周生，但明明講嘢表情gag位都抄到完全一樣」。
網友不禁表示：「佢有好多盲粉喺網上話佢唔係扮另一位周生，但明明講嘢表情gag位都抄到完全一樣」。（圖片來源：TVB）
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（圖片來源：《喜劇之王》劇照）

周嘉洛扮周星馳早有「前科」

周嘉洛在《痞子殿下》首次擔正做男主角，此劇絕對是他考牌之作，此劇播出後，不少網民讚周嘉洛充滿喜感，發揮《愛·回家之開心速遞》「金城安」獨有的喜劇細胞，甚有周星馳的影子：「無論對白、語氣、動作，真係學足晒周星馳！」、「周嘉洛表情十足 ，呢套劇擺明浮誇，但佢都處理到喎！」

寵愛pet pet 寵愛petpet 周嘉洛 周嘉洛 不少網民讚他做得幾好笑同幾抵死，仲好有周星馳style！
不少網民讚他做得幾好笑同幾抵死，仲好有周星馳style！（圖片來源：TVB提供）
寵愛pet pet 寵愛petpet 周嘉洛 周嘉洛 周星馳的搞笑演繹，已達神級。
周星馳的搞笑演繹，已達神級。（圖片來源：《唐伯虎點秋香》劇照）
寵愛pet pet 寵愛petpet 周嘉洛 周嘉洛在《痞子殿下》反串演出，充滿喜感。
周嘉洛在《痞子殿下》反串演出，充滿喜感。（圖片來源：TVB提供）
寵愛pet pet 寵愛petpet 周嘉洛 周嘉洛 周星馳在《西遊記》的反串演出，是經典笑點之一。
周星馳在《西遊記》的反串演出，是經典笑點之一。（圖片來源：《西遊記》截圖）

廢青安廢得淋漓盡致

周嘉洛在《愛回家之開心速遞》中飾演廢青安一角成功入屋，將廢青人設表現得淋漓盡致，得到賞識後更參與多部劇中演出，亦獲得網民支持，曾被幕後工作人員稱讚，是被TVB力捧中的新星。2015年，他姊姊見到馬國明招募演員的TVB廣告，叫他申請，剛巧他不太想求學，加上家庭經濟問題，所以放棄在澳洲升大學的機會而入行。

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（圖片來源：[email protected]_）
寵愛pet pet 寵愛petpet 周嘉洛 周嘉洛玩直立板，原來他都有朱古力肌肉！
周嘉洛玩直立板，原來他都有朱古力肌肉！（圖片來源：[email protected]_）

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撰文：東方新地圖片來源：TVB

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