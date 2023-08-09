寵愛Pet Pet｜周嘉洛再被轟複製周星馳演法 網民想棄劇：睇到悶！

劇情輕鬆搞笑的《寵愛Pet Pet》播出一段時間，由視后林夏薇拍住繼《痞子殿下》再當男一的周嘉洛，呢對組合幾有新鮮感。不過，唔少網友看了劇後都認為周嘉洛難以撐起整部劇集，更批評他仍是用複製周星馳演法，真係睇到悶！