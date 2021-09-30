出招力證自己係百分百女人？寶欣著泳衣大騷軟骨功 網友勁讚：好腰力

ViuTV選美節目《最後一屆口罩小姐選舉》季軍寶欣早前著上比堅尼泳衣現身遊戲節目《水著考有Feel》，卻被網友「錯重點」取笑她下體似有「大抽嘢」，雖然寶欣之後曾專程出過兩次post解釋，但仍有不少網友堅持稱呼她為「大抽寶欣」。日前寶欣在社交網再晒泳衣照，同時展示出超凡的軟骨功，笑指係「人體奧妙展」，被網民指她為力證是個「百分百女人」！

文：東方新地｜圖：寶欣IG