出招力證自己係百分百女人？寶欣著泳衣大騷軟骨功 網友勁讚：好腰力
ViuTV選美節目《最後一屆口罩小姐選舉》季軍寶欣早前著上比堅尼泳衣現身遊戲節目《水著考有Feel》，卻被網友「錯重點」取笑她下體似有「大抽嘢」，雖然寶欣之後曾專程出過兩次post解釋，但仍有不少網友堅持稱呼她為「大抽寶欣」。日前寶欣在社交網再晒泳衣照，同時展示出超凡的軟骨功，笑指係「人體奧妙展」，被網民指她為力證是個「百分百女人」！
文：東方新地｜圖：寶欣IG
寶欣：做最真嘅自己
寶欣日前趁住同好友到酒店Staycation的機會，在泳池邊大騷軟骨功，表演瑜伽動作中的「犁式」（Plow Pose），並留言：「人體奧妙展。同最好嘅朋友一齊就係笑笑笑，成日都騎騎呢呢，可以做最真嘅自己。」
網友誤會無著衫
重點係寶欣做這瑜伽動作時，身上著住一件淺黃白色格仔、款式復古的一件頭泳衣，不少網友都話驟眼睇以為寶欣無著衫，亦有網友留言大讚寶欣「好勁」、「好腰力」、「好柔軟」、「高手」、「似炸蝦」等等，不過也有網友問寶欣「使唔使call白車？」，又問寶欣「係咪要證明自己係百分百女人？」。
重溫寶欣泳褲唔啱Size 網民錯覺驚現「大抽嘢」
早前ViuTV節目《水著考有Feel》全台藝員盡出，除了MIRROR同ERROR，之前一班「口罩小姐」亦水著現身，個個大方展現美好身材，不過口罩小姐季軍寶欣就被留意到身上有另一「驕人部位」，令佢自己都感到啼笑皆非…
寶欣兩度解釋「大抽嘢」真相
話說寶欣穿上鮮黃三點式出席海洋公園水上樂園的試玩活動，自拍少不免，不過其中兩幅「腿張開」的開心打卡照，就被留意到雙腿間離奇激凸，網民更貼上新聞圖片表示「同中國女田徑選手有得揮」，寶欣見到相關熱烈討論都感到十分無奈，在自己IG解釋其實係「條泳褲買大咗一個碼」，呢個錯覺真係好大嘅誤會啊！
寶欣：總之我係女人
其後寶欣再度發文澄清兼自抽說：「You竟然是個Boy!!!好抱歉瞞咗大家咁耐…噚晚收到一啲msg覺得好感動…佢哋話就算我係巴打都會繼續支持，終於可以講出嚟…鬆一口氣。哈哈哈…講笑咋!!!百分百女人嚟㗎我。」