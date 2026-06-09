被金像獎女星梁雍婷「掌摑至毀容」驚嚇照瘋傳 寶珮如深夜首發聲揭真相
廣告
寶珮如作客王俊棠節目時公開一張半邊面嚴重瘀傷的驚嚇照片，揭露當年拍攝電影《藍天白雲》期間被梁雍婷連環掌摑的經歷，事件隨即引發網民質疑梁雍婷「太重手」。不過寶珮如昨晚親自發文澄清，背後真相令人意想不到。
寶珮如節目曝光拍攝期間觸目驚心傷勢
現年61歲的寶珮如早前接受好友王俊棠訪問時，罕有展示一張拍攝期間的受傷照片。相中可見她半邊面頰佈滿大面積深紫色瘀傷，嘴唇邊緣嚴重紅腫發紫，傷勢觸目驚心。她憶述當年拍攝《藍天白雲》時，被飾演女兒的梁雍婷追殺，需要連環掌摑多巴，寶珮如形容：「打我打到花晒，啲相仲喺度，喺微絲血管爆裂，打時係拍拍拍拍拍，我仲有相喺度。」驚人的傷勢照片曝光後，隨即在網上引起廣泛關注。
寶珮如Facebook發長文為梁雍婷平反
事件發酵後，寶珮如昨晚（8日）在Facebook發文為梁雍婷說好話，強調報道未夠全面或引起外界誤會。她寫道：「當日電影拍攝已經超過10年，拍攝時雙方係有共識，是我主動提出有關的拍攝手法，為求達到良好的電影效果。」寶珮如更附上與梁雍婷的合照，力證二人關係友好，並讚對方「絕對是一位專業演員」，表示百分百支持她，希望將來她有更好成績。
《藍天白雲》兩位演員各自獲金像獎肯定
梁雍婷於2024年憑電影《白日之下》奪得金像獎最佳女配角，演技備受業界認可。而寶珮如亦有份參演《白日之下》，兩人在片中的演出均獲高度評價。寶珮如的人生經歷本身就充滿戲劇性——1999年她遭遇嚴重交通意外導致下顎面骨盡碎、盆骨碎裂，一度面臨毀容危機，經歷漫長康復歲月後重返幕前，其專業精神和對演藝事業的堅持一直為人稱道。
網民反應兩極有人讚敬業有人批拍攝手法
事件在網上引發熱議，不少網民在寶珮如澄清前已質疑梁雍婷「用力過度」、「太重手」，認為即使拍戲也不應造成如此嚴重傷勢。然而當寶珮如親自發文解釋是自己主動要求真打後，輿論風向隨即逆轉，大批網民轉為讚賞兩人的專業態度，留言稱「兩位都係好演員」、「為藝術犧牲值得尊重」。亦有網民感嘆寶珮如為求電影效果甘願承受如此痛楚，敬業程度令人佩服。
圖片來源：IG@babybohkartist、訪問圖片、訪問截圖、《藍天白雲》劇照、東方新地資料或影片來源：原文刊於新假期