尋人記2｜保哥現身最後一集成熱搜！方東昇尋獲名廚黃亞保少年身影

《尋人記2》最後一集將於6月17晚10時半播出，會重訪上輯《尋人記》採訪過的多位八、九十年代的被訪者，節目播出後，一眾主角成為城中熱話，「素人」生活出現甚麼微妙變化？預告片中透露節目組請到保哥現身，解說一下為何當年片段中出現自己的背景呢？