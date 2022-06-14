尋人記2｜保哥現身最後一集成熱搜！方東昇尋獲名廚黃亞保少年身影
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《尋人記2》最後一集將於6月17晚10時半播出，會重訪上輯《尋人記》採訪過的多位八、九十年代的被訪者，節目播出後，一眾主角成為城中熱話，「素人」生活出現甚麼微妙變化？預告片中透露節目組請到保哥現身，解說一下為何當年片段中出現自己的背景呢？
《尋人記2》最後一集保哥現身
《尋人記2》最後一集預告中，節目邀請到保哥（黃亞保），原來節目組在翻查八、九十年代的訪問片段中，發現有保哥的背影。於是，請到保哥來親身確認一下片段中的背影是否真的是自己，保哥見到片段自己都嚇親，順道解說當年自己為何出現於片段之中。究竟當時發生了什麼事？
黃亞保走出越南難民營 成城中名廚
大廚黃亞保從越南船民成為名廚的故事對很多讀者來說一點都不陌生。從越南船民來香港；從吃餅乾充饑到成陳皮大王；由輟學到中華廚藝學院畢業，一切都是靠黃亞保對興趣的執著和堅持。年輕人，再苦苦得過黃亞保嗎？今回就從他的故事讓我們一同反思生活態度，鍛練出無悔追夢的故事。
為給予更好的環境 黃父舉家遷往香港
閱讀黃亞保追夢的故事，先要了解他的背景。黃亞保是越南華僑，在7歲時隨爸媽坐般偷渡來港。當年，黃父一心想家中兩個兒子有更好的生活，於是搏一搏。自此，黃亞保便在難民營度過童年。每聽保哥談往事，言語間都流露出我們這一代人想像不到的辛酸。那年他和弟弟跟爸爸從水路來港，可謂死過翻生，船如電影情節般在公海觸礁，船身穿窿，當時船上有幾個家庭，男士們唯有不停輪流畢走船內的水，一畢便畢了3日。在海上飄泊一星期，終於有驚無險的著陸。黃氏一家首個落腳地是大鴉洲禁閉營。
常見問題
《尋人記2》點解會請到保哥？
《尋人記2》最後一集預告中，節目邀請到保哥（黃亞保），原來節目組在翻查八、九十年代的訪問片段中，發現有保哥的背影⋯⋯詳情請看
《尋人記2》最後一集仲會有咩驚喜人物？
最後一集《尋人記》，會重訪上輯《尋人記》採訪過的多位八、九十年代的被訪者⋯⋯詳情請看
圖片來源：TVB《尋人記2》截圖、SundayKISS授訪者授權圖片、[email protected]黃亞保 Chef Paul
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